💥Обзор новостей: «Силе Сибири 2» быть, всплески заражения оспой обезьян и гемолитическим стрептококком, отели Сочи самые дорогие

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

РФ и КНР планируют в ближайшее время подписать контракт по строительству газопровода «Силе Сибири 2» мощностью 50 миллиардов кубометров газа в год в Китай через Монголию.

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщают о рекордном всплеске случаев заражения оспой обезьян в Демократической Республике Конго (ДРК), опасаясь, что она может распространиться на США Более опасный штамм, стал причиной 19 919 случаев заболевания и 975 смертей.

Ирландия станет первой страной ЕС, которая вводит запрет на продажу табачных изделий лицам младше 21 года.

В Минпросвещения РФ не поддержали идею ввести игру «Казаки-разбойники» на уроках физкультуры. Ввести эти игры появилась у партии «Коммунисты России» после сообщений о возможных занятиях гольфом на уроках физ-ры. В Минпросвещения РФ ответили партии отказом. Власти подчеркнули, что гольф — это олимпийский вид спорта, в отличии от упомянутых выше игр.

В Японии фиксируется рекордное число заражений гемолитическим стрептококком, который приводит к отмиранию тканей рук и ног, передает NHK. С начала года был выявлен 801 случай, это почти в 3 раза больше, чем годом ранее. Причины такого роста заражений пока точно не установлены.

Серб Деян Станкович станет главным тренером «Спартака» со следующего сезона. Станковичу 45 лет. В качестве игрока серб известен по выступлениям за итальянские «Лацио» и «Интер», за которые в общей сложности провел более 500 матчей.

Apple представляет технологию Eye Tracking, которая позволяет пользователям управлять iPhone и iPad с помощью глаз.