💥Обзор новостей: «Силе Сибири 2» быть, всплески заражения оспой обезьян и гемолитическим стрептококком, отели Сочи самые дорогие

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
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Более опасный штамм, стал причиной 19 919 случаев заболевания и 975 смертей.
Ирландия станет первой страной ЕС, которая вводит запрет на продажу табачных изделий лицам младше 21 года.
В Минпросвещения РФ не поддержали идею ввести игру «Казаки-разбойники» на уроках физкультуры. Ввести эти игры появилась у партии «Коммунисты России» после сообщений о возможных занятиях гольфом на уроках физ-ры.
В Минпросвещения РФ ответили партии отказом. Власти подчеркнули, что гольф — это олимпийский вид спорта, в отличии от упомянутых выше игр.
В Японии фиксируется рекордное число заражений гемолитическим стрептококком, который приводит к отмиранию тканей рук и ног, передает NHK.
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Пятница, коллеги! А вас часто дергают именно по пятницам по разным срочным вопросам?
Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.
Комментарии7
Лично мне казаки-разбойники ближе, чем гольф. в последний играла всего 2 раза, а в разбойников все детство. А вам как?
Конкретно в казаки-разбойники - очень редко, всё детство играли просто в догоняшки и прятки.
Кто из руководителей страны увлекается гольфом? Явно кто-то есть... А если говорить об олимпийских видах, то очень зайдёт в школах кёрлинг. Швабры, девочки в коротких юбках, медленно движущаяся по натёртому полу хрень...
Это когда Россия на Олимпиаде будет...
Зачётно!!!!🤣
Это самые умные представители своего общества! Они точно всё посчитали: нафига лететь дальше, если через 3-4 месяца надо лететь обратно!