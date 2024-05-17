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Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: «Силе Сибири 2» быть, всплески заражения оспой обезьян и гемолитическим стрептококком, отели Сочи самые дорогие

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • РФ и КНР планируют в ближайшее время подписать контракт по строительству газопровода «Силе Сибири 2» мощностью 50 миллиардов кубометров газа в год в Китай через Монголию.

  • Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщают о рекордном всплеске случаев заражения оспой обезьян в Демократической Республике Конго (ДРК), опасаясь, что она может распространиться на США

    Более опасный штамм, стал причиной 19 919 случаев заболевания и 975 смертей.

  • Ирландия станет первой страной ЕС, которая вводит запрет на продажу табачных изделий лицам младше 21 года.

  • В Минпросвещения РФ не поддержали идею ввести игру «Казаки-разбойники» на уроках физкультуры. Ввести эти игры появилась у партии «Коммунисты России» после сообщений о возможных занятиях гольфом на уроках физ-ры.

    В Минпросвещения РФ ответили партии отказом. Власти подчеркнули, что гольф — это олимпийский вид спорта, в отличии от упомянутых выше игр.

  • В Японии фиксируется рекордное число заражений гемолитическим стрептококком, который приводит к отмиранию тканей рук и ног, передает NHK.

    С начала года был выявлен 801 случай, это почти в 3 раза больше, чем годом ранее. Причины такого роста заражений пока точно не установлены.

  • Серб Деян Станкович станет главным тренером «Спартака» со следующего сезона.

    Станковичу 45 лет. В качестве игрока серб известен по выступлениям за итальянские «Лацио» и «Интер», за которые в общей сложности провел более 500 матчей.

  • Apple представляет технологию Eye Tracking, которая позволяет пользователям управлять iPhone и iPad с помощью глаз.

  • Астрономы определили, что экзопланета под названием «WASP-193b», которая больше Юпитера, пушистая и легкая, «как сладкая вата».

  • Гостиницы Сочи оказались дороже московских на 79%. В среднем цена на номер в горном кластере и на побережье в первом квартале 2024 года составила 17,8 тысяч руб. Тогда как средняя цена за номер в Москве — 10 тысяч.

  • В Финляндии хотят изъять около 1000 квартир россиян, их владельцы столкнулись с проблемами из-за невозможности оплатить коммуналку.

    Проживающие в России владельцы финской недвижимости лишились технической возможности вносить ежемесячные коммунальные платежи после того, как связь между финскими и российскими банками была прервана из-за санкций. 

  • В Подмосковье начали вычислять шашлычников по сигналам телефонов. Система обнаруживает скопления людей в местах, где запрещено разводить огонь. За пикники в неположенных местах будут штрафовать до 60 тысяч рублей.

  • Продолжается массовый весенний пролет птиц через Петербург и Ленинградскую область. Во время миграции гуси делают короткие остановки. Дальше гуси полетят в тундру. В Ленобласти останутся гнездится только несколько сотен пар.

  • Пятница, коллеги! А вас часто дергают именно по пятницам по разным срочным вопросам?

Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.

Комментарии

7
  • Наталия Лукина

    Лично мне казаки-разбойники ближе, чем гольф. в последний играла всего 2 раза, а в разбойников все детство. А вам как?

    • Ирина

      Конкретно в казаки-разбойники - очень редко, всё детство играли просто в догоняшки и прятки.

  • Ирина

    В Минпросвещения РФ ответили партии отказом. Власти подчеркнули, что гольф — это олимпийский вид спорта, в отличии от упомянутых выше игр.

    Кто из руководителей страны увлекается гольфом? Явно кто-то есть... А если говорить об олимпийских видах, то очень зайдёт в школах кёрлинг. Швабры, девочки в коротких юбках, медленно движущаяся по натёртому полу хрень...

    • Ирина

      Это когда Россия на Олимпиаде будет...

      А если говорить об олимпийских видах, то очень зайдёт в школах кёрлинг. Швабры, девочки в коротких юбках, медленно движущаяся по натёртому полу хрень...

      Зачётно!!!!🤣

  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    Во время миграции гуси делают короткие остановки. Дальше гуси полетят в тундру. В Ленобласти останутся гнездится только несколько сотен пар.

    Это самые умные представители своего общества! Они точно всё посчитали: нафига лететь дальше, если через 3-4 месяца надо лететь обратно!

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Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: «Силе Сибири 2» быть, всплески заражения оспой обезьян и гемолитическим стрептококком, отели Сочи самые дорогие

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