Что ест бухгалтер. Вкусная еда и прогулки по Москве

Добрый день, коллеги! Расскажу, что у меня было на обед в выходные, а также поделюсь фотографиями с интересных прогулок.

В Москве наконец-то хорошая погода! Поэтому мы все выходные гуляли. В субботу ходили на занятие по футболу, потом были в парке.

Юные футболисты

А вот такие прекрасные каштаны у нас в парке.

Вечером катались на велосипедах и самокатах (обычных!). Кстати, на счет электро самокатах, кажется до властей дошло, что город для них не подходит и в столице начали появляться вот такие таблички (см. фото). Уже нельзя кататься на ВДНХ, Ботаническом саду, Красной площади, музей-заповеднике «Коломенское», усадьбе «Измайлово». Мне понравилось, как изящно поступили в СПб, там просто убрали 5500 самокатов на «проверку», которая заносится где-то в ноябре😂

Аллилуйя!

В Манеже открылась Московская неделя интерьера и дизайна, были рядом, поэтому зашли. Ну как зашли, сначала пришлось отстоять огромную очередь, желающих посмотреть необычные вещи было очень много.

Вот такой необычный диван, кстати, на нем можно было посидеть. Это фото из интернета, сфотографировать диван пустым не получилось.

Лампа-медуза, которая шевелит щупальцами

Огромный стул

В Москве стартовал полумарафон ЗаБег.РФ, посмотрели старт. Всем спорт!

Потом мы отправились на парад поездов. В честь Дня рождения московского метрополитена на БКЛ стартовал парад поездов. Мы проехались в девяти парадных составах: в аутентичном ретровагоне «Сокольники», в «Еж3», в современном «Москве-2024».

Потом мы проголодались и поехали домой обедать.

В меню у нас было:

суп из сельдерея. Очень простой, ароматный и легкий супчик. Корень сельдерея трем, добавляем лук-порей, помидоры, зелень, болгарский перчик, варим минут 30. В тарелку добавляем сметанку;

на второе был плов из курицы;

котлеты из трески;

котлеты из молодой капусты;

пюре;

брокколи и цветная капуста на пару.

Вечером ходили в парк играть во фрисби и пускали мыльные пузыри! Отличные выходные! Надеюсь, что вы тоже интересно провели время! Рассказывайте в комментариях, чем занимались, где были, что готовили, присылайте фото. Всем продуктивной и легкой рабочей недели!