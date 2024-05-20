Что ест бухгалтер. Вкусная еда и прогулки по Москве

В Москве наконец-то хорошая погода! Поэтому мы все выходные гуляли. В субботу ходили на занятие по футболу, потом были в парке.
А вот такие прекрасные каштаны у нас в парке.
Вечером катались на велосипедах и самокатах (обычных!). Кстати, на счет электро самокатах, кажется до властей дошло, что город для них не подходит и в столице начали появляться вот такие таблички (см. фото). Уже нельзя кататься на ВДНХ, Ботаническом саду, Красной площади, музей-заповеднике «Коломенское», усадьбе «Измайлово». Мне понравилось, как изящно поступили в СПб, там просто убрали 5500 самокатов на «проверку», которая заносится где-то в ноябре😂
В Манеже открылась Московская неделя интерьера и дизайна, были рядом, поэтому зашли. Ну как зашли, сначала пришлось отстоять огромную очередь, желающих посмотреть необычные вещи было очень много.
В Москве стартовал полумарафон ЗаБег.РФ, посмотрели старт. Всем спорт!
Потом мы отправились на парад поездов. В честь Дня рождения московского метрополитена на БКЛ стартовал парад поездов. Мы проехались в девяти парадных составах: в аутентичном ретровагоне «Сокольники», в «Еж3», в современном «Москве-2024».
Потом мы проголодались и поехали домой обедать.
В меню у нас было:
суп из сельдерея. Очень простой, ароматный и легкий супчик. Корень сельдерея трем, добавляем лук-порей, помидоры, зелень, болгарский перчик, варим минут 30. В тарелку добавляем сметанку;
на второе был плов из курицы;
котлеты из трески;
котлеты из молодой капусты;
пюре;
брокколи и цветная капуста на пару.
Вечером ходили в парк играть во фрисби и пускали мыльные пузыри! Отличные выходные! Надеюсь, что вы тоже интересно провели время! Рассказывайте в комментариях, чем занимались, где были, что готовили, присылайте фото. Всем продуктивной и легкой рабочей недели!
Комментарии3
вернулась из отпуска, была в Москве и Суздале.
к сожалению, с погодой не повезло, даже поймала чуть снега (ужас!)
а вот в Суздале хорошо, я б там даже жила с удовольствием
Красота! Присылай еще фотографии! Давайте начнем понедельник с прекрасного
Расскажи, пожалуйста, про Суздаль, что смотреть, что не смотреть, что больше всего запомнилось