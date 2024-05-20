💥Обзор новостей: скидки в школьных столовых для отличников, ИИ научили дерзить, Мурзилке 100 лет

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

Фальшивые турпутевки начали массово продавать в России. В интернете появилось большое количество поддельных сайтов бронирования билетов и отелей, после покупки билетов на таких сайтах злоумышленники крадут банковские данные и воруют деньги. Будьте бдительны!

В Госдуме предлагают давать скидки в школьных столовых за хорошие оценки. По мнению депутатов,школьники из-за этого будут стремиться получать хорошие оценки. Сам механизм и размер скидок прорабатывается.

Сегодня, 20 мая в 10:00 во всех регионах России пройдут учения по действиям при террористической угрозе. В них будут участвовать школы, колледжи и летние лагеря. Задача учений — проверка систем оповещения и отработка взаимодействия с антитеррористическими службами. Не пугайтесь воя сирены!

Почти миллион человек остались без электричества в Хьюстоне, штат Техас, из-за мощных штормов, скорость ветра которых достигает 80-117 миль в час, он опрокидывает крупные линии электропередачи и разбивает окна небоскребов.

Квартиры в России вновь подорожают до 15% по итогам второго квартала, прогнозируют участники рынка.

По данным ФТС, импорт товаров в Россию в марте 2024 года по стоимости сократился почти на 20% к тому же месяцу прошлого года, до $21,3 млрд. В первом квартале 2024 года импорт уменьшился на 9,9% в годовом выражении, до $62,9 млрд. На это могли повлиять сложности с расчетами и курс рубля.

Метеорологическое лето пришло наконец-то в Москву в эти выходные. Температура в Москве в начале недели поднимется до плюс 25, во вторник ожидаются ливни и майские грозы.

Что для москвича тепленько, то для петербуржца жара. В СПб открыли в эти выходные купальный сезон. Однако, уже сегодня, в понедельник по Петербургу пройдут кратковременные дожди, а температура упадет до +18… +20 градусов.

В ночь на 19 мая в небе над Португалией пролетел метеорит. Очевидцы рассказали, что видели световой шар зеленого-синего цвета, который пролетел от Порту до Лиссабона. Также метеорит был замечен в некоторых регионах Испании.

Google на днях представил ряд серьезных обновлений в области ИИ-разработок, а создатели ChatGPT, тем временем, научили нейросеть дерзко отвечать на комплименты и флиртовать с людьми.

Российские производители йогуртов и сыров до конца года могут лишиться ключевого импортного сырья, цена может вырасти. О прекращении поставок сырья в Россию объявил крупнейший производитель закваски, занимающий 45% российского рынка.

Россияне стали чаще покупать одежду в секонд-хендах. Так, только за прошлый год продажи вещей, бывших в использовании, взлетели на 57% сразу в нескольких российских регионах.

Граждане Монголии будут напрямую получать доход от эксплуатации природных ресурсов страны. Крупные горнодобывающие компании страны должны будут отдавать в ФНБ до 34% своей прибыли, а после средства будут перечислять на именные банковские счета граждан страны. Соответствующий закон был принят спустя 30 лет его разработки.

Singapore Airlines выплатила сотрудникам бонусы в размере 8-месячной зарплаты, чтобы поднять мотивацию. Несмотря на сложное положение в авиационной отрасли, компания получила рекордную прибыль — почти $2 млрд за 2023-2024 финансовый год.

Доходы российских блогеров в Instagram (запрещена в РФ) за первый квартал выросли в 2 раза и составили 18,6 млн рублей.

ЕС ужесточил требования к ввозу и транзиту домашних животных из России и Беларуси. Теперь для кошек, собак или хорьков нужен документ о наличии антител к бешенству.

В России появится единая платформа видеонаблюдения. Система будет анализировать информацию, поступающую с камер городов по всем субъектам РФ, и позволит предотвращать преступления.

Страны БРИКС планируют ввести единую валюту, чтобы избавиться от зависимости от американского доллара.

Ежегодное повышение утильсбора по инициативе Госдумы станет причиной ухода с российского авторынка части китайских машин. В Госдуме ранее предложили поднять утильсбор в 2024 году до 556 тысяч рублей, а к 2030 году ещё в два раза.