💥Обзор новостей: скидки в школьных столовых для отличников, ИИ научили дерзить, Мурзилке 100 лет

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
Фальшивые турпутевки начали массово продавать в России.
В интернете появилось большое количество поддельных сайтов бронирования билетов и отелей, после покупки билетов на таких сайтах злоумышленники крадут банковские данные и воруют деньги.
Будьте бдительны!
В Госдуме предлагают давать скидки в школьных столовых за хорошие оценки. По мнению депутатов,школьники из-за этого будут стремиться получать хорошие оценки. Сам механизм и размер скидок прорабатывается.
Сегодня, 20 мая в 10:00 во всех регионах России пройдут учения по действиям при террористической угрозе. В
них будут участвовать школы, колледжи и летние лагеря. Задача учений — проверка систем оповещения и отработка взаимодействия с антитеррористическими службами. Не пугайтесь воя сирены!
Почти миллион человек остались без электричества в Хьюстоне, штат Техас, из-за мощных штормов, скорость ветра которых достигает 80-117 миль в час, он опрокидывает крупные линии электропередачи и разбивает окна небоскребов.
Квартиры в России вновь подорожают до 15% по итогам второго квартала, прогнозируют участники рынка.
По данным ФТС, импорт товаров в Россию в марте 2024 года по стоимости сократился почти на 20% к тому же месяцу прошлого года, до $21,3 млрд. В первом квартале 2024 года импорт уменьшился на 9,9% в годовом выражении, до $62,9 млрд. На это могли повлиять сложности с расчетами и курс рубля.
Метеорологическое лето пришло наконец-то в Москву в эти выходные. Температура в Москве в начале недели поднимется до плюс 25, во вторник ожидаются ливни и майские грозы.
Что для москвича тепленько, то для петербуржца жара. В СПб открыли в эти выходные купальный сезон. Однако, уже сегодня, в понедельник по Петербургу пройдут кратковременные дожди, а температура упадет до +18… +20 градусов.
В ночь на 19 мая в небе над Португалией пролетел метеорит. Очевидцы рассказали, что видели световой шар зеленого-синего цвета, который пролетел от Порту до Лиссабона. Также метеорит был замечен в некоторых регионах Испании.
Google на днях представил ряд серьезных обновлений в области ИИ-разработок, а создатели ChatGPT, тем временем, научили нейросеть дерзко отвечать на комплименты и флиртовать с людьми.
Российские производители йогуртов и сыров до конца года могут лишиться ключевого импортного сырья, цена может вырасти. О прекращении поставок сырья в Россию объявил крупнейший производитель закваски, занимающий 45% российского рынка.
Россияне стали чаще покупать одежду в секонд-хендах. Так, только за прошлый год продажи вещей, бывших в использовании, взлетели на 57% сразу в нескольких российских регионах.
Граждане Монголии будут напрямую получать доход от эксплуатации природных ресурсов страны. Крупные горнодобывающие компании страны должны будут отдавать в ФНБ до 34% своей прибыли, а после средства будут перечислять на именные банковские счета граждан страны. Соответствующий закон был принят спустя 30 лет его разработки.
Singapore Airlines выплатила сотрудникам бонусы в размере 8-месячной зарплаты, чтобы поднять мотивацию. Несмотря на сложное положение в авиационной отрасли, компания получила рекордную прибыль — почти $2 млрд за 2023-2024 финансовый год.
Доходы российских блогеров в Instagram (запрещена в РФ) за первый квартал выросли в 2 раза и составили 18,6 млн рублей.
ЕС ужесточил требования к ввозу и транзиту домашних животных из России и Беларуси. Теперь для кошек, собак или хорьков нужен документ о наличии антител к бешенству.
В России появится единая платформа видеонаблюдения. Система будет анализировать информацию, поступающую с камер городов по всем субъектам РФ, и позволит предотвращать преступления.
Страны БРИКС планируют ввести единую валюту, чтобы избавиться от зависимости от американского доллара.
Ежегодное повышение утильсбора по инициативе Госдумы станет причиной ухода с российского авторынка части китайских машин. В Госдуме ранее предложили поднять утильсбор в 2024 году до 556 тысяч рублей, а к 2030 году ещё в два раза.
Исполнилось 100 лет журналу нашего детства — «Мурзилке». 16 мая 1924 года, вышел первый номер. Его главный герой — желтый пушистик Мурзилка все эти годы рассказывал деткам, что хорошо, а что плохо.
Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.
Комментарии6
А Яндексова Алиса поскромничала и не смогла удовлетворить Медведева:
https://www.kommersant.ru/doc/6712285
Впрочем, возможно, дело было в дикции вопрошаемого:
https://www.tiktok.com/@milanka_egorova/video/7012633992918781185
Меня заинтересовала этимология слова "мурзилка" )
Так звали собачку))
Сомневаюсь:
Всех детей нужно кормить одинаково! Уже устроили нам подобное, одни сидят булки трескают, другие на них смотрят.
ну так и в жизни так! Видимо, приучать нужно с раннего детства