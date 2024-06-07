Мемы от великих художников. Пятничный пост для поднятия настроения

Что такое криптокошелек, как выбрать и как создать

Для использования любой криптовалюты нужен специальный крипто-кошелек, на котором будут условно «храниться» ваши электронные токены. Кошелек может быть программным или «физическим», например — в виде флешки, на которой хранятся открытые или закрытые ключи доступа к биржевым аккаунтам. Как выбрать подходящий крипто-кошелек, и как им правильно пользоваться?