Мемы от великих художников. Пятничный пост для поднятия настроения

Когда узнал о поправках в НК в 2025 году
Когда случился сбои при отправке отчетности
Когда сверился по ЕНС
Когда заполнил 110 уведомление
Когда честно заплатил все налоги
Когда попросили поработать 12 июня
На вечеринке ПМЭФ
Напишите в комментариях, какие картины вам понравились больше всего.
Комментарии11
Благотворительность
"Идиллия на кухне", Антон Эберт, 1873 год
Госдума приняла новые законы
"Аллегория удачи", Сальватор Роза, 1658 г
Зарплатные списки не ушли в банк
Павел Ковалевский. «Порка». 1880 г.