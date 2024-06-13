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Обзоры новостей

💥Обзор новостей: пенсии проиндексируют, за шпаргалку на год в бан, русский язык теряет позиции

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.
💥Обзор новостей: пенсии проиндексируют, за шпаргалку на год в бан, русский язык теряет позиции
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • Минцифры обсуждает введение запрета с 2025 года для бизнеса обращаться в госструктуры в любом ином виде, кроме как электронном. Об этом заявил министр цифрового развития Максут Шадаев.

  • Минтруд заявил об оперативной подготовке документов к индексации пенсий, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Последняя индексация пенсий для работающих пенсионеров была в 2016 году, с тех пор работающим не повышали фиксированную часть выплаты.

  • Участники ЕГЭ, удаленные с экзамена за использование шпаргалок, не смогут пересдать его в этом году. Об этом сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. По его мнению, выпускники, которые пытались набрать баллы обманным путем, не имеют права на еще один шанс. Ну зачем так жестоко? Бедные дети. Коллеги, признавайтесь, кто писал во время учебы шпоры?

  • IT-компании могут потерять льготы, если не будут инвестировать в вузы, предупредил глава Минцифры Максут Шадаев. Министерство планирует ввести требование об участии IT-компаний в обучении студентов профильных специальностей в вузах.

  • С 1 сентября контрольные работы в школах не должны занимать больше 10% учебного времени.

    Все остальное — это нарушение, за которое понесут наказание руководители образовательных учреждений, сообщили в Рособрнадзоре.

  • В США 26% зумеров берут на собеседование… родителей. Вместе с семьей они чувствуют себя намного комфортнее и увереннее, хотя многих эйчаров такой подход смущает.

  • В Москве на этой неделе выпадет 130% месячной нормы осадков. В столице «в сумме за 5 суток прогнозируется около 100 мм осадков» — 130% от месячной нормы. А 12 июня столицу накроет залповый «мегаливень», предупреждают синоптики.

  • Родственники пациентов реанимации в Москве будут получать СМС-оповещения о состоянии родных. Члены семьи будут получать ежедневные SMS-уведомления с ключевыми показателями состояния пациента, такими как сознание, тип дыхания и общая динамика.

  • Минцифры РФ изменит на портале Госуслуг процедуру оформления займов в микрофинансовых организациях (МФО), которая сейчас позволяет мошенникам с помощью чужих учетных записей выводить средства на свои счета. Лазейку закроют.

  • В России нашли клещей рода Hyalomma, переносящих вирус конго-крымской геморрагической лихорадки.

    Симптомы вируса начинаются с озноба, температура повышается до 40°, часто наблюдается рвота.

  • Русский язык теряет позиции. По данным справочника по языкам мира Ethnologue, на 2023 год среди самых распространенных в мире языков русский занимает девятое место. На нем говорят 255 млн человек. Годом ранее он был на восьмой позиции. Самые популярные языки сейчас: английский, китайский и хинди.

  • Мошенники начали массово взламывать аккаунты россиян в WhatsApp. Самой слабозащищённой оказалась web-версия мессенджера. Взломанный аккаунт аферисты используют для обмана родственников жертвы.

  • Среднерусские пчелы исчезнут в ближайшее время из-за пчел-нелегалов, которых привозят в Башкирию из Узбекистана. По мнению ученых, пчелы из Центральной Азии заражены смертельным вирусом из-за него наши пчелы массово гибнут.

Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.

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