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Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: доначисления по свидетельским показаниям, майнинг получит ОКВЭД, сигнал из космоса

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.
💥Обзор новостей: доначисления по свидетельским показаниям, майнинг получит ОКВЭД, сигнал из космоса
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • Верховный суд: недоимка по налогам может подтверждаться свидетельскими показаниями. ВС признал справедливым подход ФНС Челябинска, которая при расчете доначислений предпринимателю опиралась только на показания свидетелей, так как налогоплательщик не представил документы, которые позволили бы определить точный размер недоимки. Метод может получить распространение в борьбе с зарплатами в конвертах.

  • Дефицит бюджета России снизился до менее 1 трлн рублей благодаря сокращению расходов в мае до минимальных с начала года значений. По итогам пяти месяцев 2024 года дефицит в казне уменьшился до 983 млрд рублей с 1,48 трлн рублей. Всего за первые пять месяцев поступления в казну выросли на 45,5% год к году до 14,29 трлн рублей.

  • В России не хватает почти 100 тысяч медицинских сотрудников. За год дефицит вырос почти на 7 тысяч человек.

  • Корпорация Apple представила новую операционную систему iOS 18 с рядом обновленным функций в уже существующих приложениях, а также добавила новые функции — игровой режим.

  • Президент Аргентины Милей заявил, что в будущем пенсионеры больше не будут обузой для государства, а он станет их терминатором. Страшно за пенсионеров Аргентины.

  • В Московском регионе активизировались испанские слизни. Для человека красные слизни не опасны, если не трогать их голыми руками, ведь в их слизи могут содержаться некоторые виды паразитов и патогенных микроорганизмов.

  • Apple объявила о партнерстве с OpenAI, чей ChatGPT интегрируют в приложения на iOS, iPadOS и macOS. Нейросеть будет работать с текстами, включая расшифровку звонков, и генерировать изображения. Илон Маск назвал интеграцию «неприемлемым нарушением безопасности» и пригрозил запретить использование Apple в своих компаниях.

  • Россия намерена признать майнинг биткоинов экономической деятельностью. Для признания майнинга законным в РФ ему нужно присвоить ОКВЭД — классификатор экономической деятельности. Добыче криптовалют могут выделить ОКВЭД из существующих, либо создать под эти цели новый.

  • Несколько российских регионов, в частности Татарстан и Чечня, предложили рабочие места трудовым мигрантам из Афганистана, утверждает исполняющий обязанности министра труда и социальных отношений Афганистана Абдул Умари.

  • С начала сезона от укусов клещей пострадали порядка 180 тысяч человек, при этом заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом снизилась за 20 лет — более чем в 2,5 раза.

  • Среди европейских туристов становится популярным отдых без телефона. Люди покупают путевку, по приезде в отель сдают гаджеты в сейф и проводят время так же, как и в обычном отпуске, но без электроники.

  • Каждые 53 минуты и 48 секунд Земля получает странный сигнал из космоса. Засекли его ученые из Австралии. Ничего подобного в космосе прежде не наблюдалось.

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Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.

Василий

Ещё раз: как продвигать свои посты на «Клерке»

Если вы видите это сообщение, значит продвижение работает.

Ещё раз: как продвигать свои посты на «Клерке»
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Комментарии

19
  • Ирина

    В России не хватает почти 100 тысяч медицинских сотрудников. За год дефицит вырос почти на 7 тысяч человек.

    А если учесть, что за последние годы по медучреждениям официально уменьшилось количество необходимых сотрудников в связи с оптимизацией здравоохранения, то речь не о 100 тысячах, похоже. В нашей больнице в одном из отделений по прежним требованиям полагалось 12 медсестёр, а сейчас в штатке 7. И так везде.

  • Ирина

    Несколько российских регионов, в частности Татарстан и Чечня, предложили рабочие места трудовым мигрантам из Афганистана. утверждает исполняющий обязанности министра труда и социальных отношений в сформированном движением «Талибан» (запрещено в РФ) временном правительстве Афганистана Абдул Умари.

    Блииииин...

    • Ирина

      Ну да, ну да. Движение запрещено, но разрешено...

  • Ирина

    ВС признал справедливым подход ФНС Челябинска, которая при расчете доначислений предпринимателю опиралась только на показания свидетелей

    - Кто свидетель?

    -Я, я свидетель! А что случилось? (с)

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