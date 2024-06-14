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Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: курс на основе внебиржевых торгов, Coca-Cola регистрирует товарные знаки в РФ, цены на автомобили вырастут

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • ЦБ РФ после санкций на Мосбиржу впервые установил официальные курсы на основе внебиржевых торгов: курс доллара на сегодня — 88,21 руб, евро — 94,83 руб.

  • Банк России принял решение не проводить торговые сессий до 9:50 (мск) на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке ПАО Московская Биржа с 14 июня 2024 года и до отмены этого решения.

  • Санкции против Мосбиржи могут подтолкнуть туроператоров ускорить переход на оплату в национальных валютах дружественных стран.

  • В России хотят запретить работу татуировщиков без медицинского образования. Сейчас лицензии на медуслуги достаточно иметь только салону, мастера работают без специальных разрешений и чаще всего просто арендуют места.

  • Coca-Cola снова регистрирует свои товарные знаки в России.

    Компания подала в Роспатент три заявки на регистрацию одноименных марок.

  • Цены на автомобили в России резко вырастут после объявления санкций против Мосбиржи. В Российской ассоциации дилеров ожидают «эмоционального всплеска цен», особенно на авто по параллельному импорту.

  • Уехавшие из России, но продолжающие работать на российские компании из-за рубежа россияне начнут с 2025 года платить НДФЛ по прогрессивной шкале — от 13% до 22%.

  • Сегодня стартует Евро-2024. Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля в десяти немецких городах: Берлине, Кельне, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Штутгарте.

    Полуфиналы примут Мюнхен и Дортмунд. Финал состоится на Олимпийском стадионе в Берлине.

  • Минпромторг РФ включил в программу льготного лизинга легковые автомобили для такси. Программа льготного автолизинга была продлена до 2026 года. Она дает возможность компаниям, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам арендовать легковой, грузовой и коммерческий транспорт и, внося за него платежи, постепенно выкупить его.

  • Сразу несколько банков Киргизии прекратили работу с системами денежных переводов из РФ. Это: Mbank, Банк «Компаньон», КСБ, KICB, Кыргызкоммерцбанк, Бай-Тушум, Керемет банк.

Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.

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Комментарии

13
    • Виктория В
      Главный бухгалтер

      У меня дети будут смотреть, потому что любят. Потом обязательно мне расскажут, я буду недолго помнить несколько новых для себя имен футболистов ))

        • Ирина

          Дополнительные знания вроде бы никому ещё не лишние, но татумастеру желательно иметь художественное образование, хотя бы начальное. И твёрдую руку.

          • Наталия Лукина

            Именно, достаточно иметь мед.книжку и лицензию салону. А мастер пусть красиво рисует и качественно набивает.

  • Татьяна
    Главный бухгалтер

    про татушников (почему считаю, что неоднозначно). С одной стороны, хотя бы минимальные знания "по медицине" я приветствую (они работают с телом), с другой стороны, маникюрши-педикюрши редко имеют медобразование (хотя тоже работают с телом). Вот поэтому и не уверена, правильно ли: "хотят запретить работу татуировщиков без медицинского образования". Мне не нравится сама постановка решения "запретить"

    • Виктория В
      Главный бухгалтер

      маникюрши-педикюрши редко имеют медобразование

      Кое-где (в Великобритании, точно знаю) без мед лицензии из маникюра/педикюра только ногти покроют лаком и всё

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