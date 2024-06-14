💥Обзор новостей: курс на основе внебиржевых торгов, Coca-Cola регистрирует товарные знаки в РФ, цены на автомобили вырастут

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

ЦБ РФ после санкций на Мосбиржу впервые установил официальные курсы на основе внебиржевых торгов: курс доллара на сегодня — 88,21 руб, евро — 94,83 руб.

Банк России принял решение не проводить торговые сессий до 9:50 (мск) на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке ПАО Московская Биржа с 14 июня 2024 года и до отмены этого решения.

Санкции против Мосбиржи могут подтолкнуть туроператоров ускорить переход на оплату в национальных валютах дружественных стран.

В России хотят запретить работу татуировщиков без медицинского образования. Сейчас лицензии на медуслуги достаточно иметь только салону, мастера работают без специальных разрешений и чаще всего просто арендуют места.

Coca-Cola снова регистрирует свои товарные знаки в России. Компания подала в Роспатент три заявки на регистрацию одноименных марок.

Цены на автомобили в России резко вырастут после объявления санкций против Мосбиржи. В Российской ассоциации дилеров ожидают «эмоционального всплеска цен», особенно на авто по параллельному импорту.

Уехавшие из России, но продолжающие работать на российские компании из-за рубежа россияне начнут с 2025 года платить НДФЛ по прогрессивной шкале — от 13% до 22%.

Сегодня стартует Евро-2024. Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля в десяти немецких городах: Берлине, Кельне, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Штутгарте. Полуфиналы примут Мюнхен и Дортмунд. Финал состоится на Олимпийском стадионе в Берлине.

Минпромторг РФ включил в программу льготного лизинга легковые автомобили для такси. Программа льготного автолизинга была продлена до 2026 года. Она дает возможность компаниям, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам арендовать легковой, грузовой и коммерческий транспорт и, внося за него платежи, постепенно выкупить его.