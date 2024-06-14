💥Обзор новостей: курс на основе внебиржевых торгов, Coca-Cola регистрирует товарные знаки в РФ, цены на автомобили вырастут

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
ЦБ РФ после санкций на Мосбиржу впервые установил официальные курсы на основе внебиржевых торгов: курс доллара на сегодня — 88,21 руб, евро — 94,83 руб.
Банк России принял решение не проводить торговые сессий до 9:50 (мск) на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке ПАО Московская Биржа с 14 июня 2024 года и до отмены этого решения.
Санкции против Мосбиржи могут подтолкнуть туроператоров ускорить переход на оплату в национальных валютах дружественных стран.
В России хотят запретить работу татуировщиков без медицинского образования. Сейчас лицензии на медуслуги достаточно иметь только салону, мастера работают без специальных разрешений и чаще всего просто арендуют места.
Coca-Cola снова регистрирует свои товарные знаки в России.
Компания подала в Роспатент три заявки на регистрацию одноименных марок.
Цены на автомобили в России резко вырастут после объявления санкций против Мосбиржи. В Российской ассоциации дилеров ожидают «эмоционального всплеска цен», особенно на авто по параллельному импорту.
Уехавшие из России, но продолжающие работать на российские компании из-за рубежа россияне начнут с 2025 года платить НДФЛ по прогрессивной шкале — от 13% до 22%.
Сегодня стартует Евро-2024. Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля в десяти немецких городах: Берлине, Кельне, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Штутгарте.
Полуфиналы примут Мюнхен и Дортмунд. Финал состоится на Олимпийском стадионе в Берлине.
Минпромторг РФ включил в программу льготного лизинга легковые автомобили для такси. Программа льготного автолизинга была продлена до 2026 года. Она дает возможность компаниям, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам арендовать легковой, грузовой и коммерческий транспорт и, внося за него платежи, постепенно выкупить его.
Сразу несколько банков Киргизии прекратили работу с системами денежных переводов из РФ. Это: Mbank, Банк «Компаньон», КСБ, KICB, Кыргызкоммерцбанк, Бай-Тушум, Керемет банк.
Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.
Комментарии13
Кто будет смотреть Евро-2024? Кто футбол любит?
У меня дети будут смотреть, потому что любят. Потом обязательно мне расскажут, я буду недолго помнить несколько новых для себя имен футболистов ))
За кого дети болеют?
Вообще, за Милан. На Евро не знаю за кого будут, скорее всего просто будут считать всякие шансы и делать между собой ставки )
я (с друзьями) буду смотреть)). Про татуировщиков - неоднозначно
почему неоднозначно?
А ты считаешь, что мед.образование татумастеру необходимо?
Дополнительные знания вроде бы никому ещё не лишние, но татумастеру желательно иметь художественное образование, хотя бы начальное. И твёрдую руку.
Именно, достаточно иметь мед.книжку и лицензию салону. А мастер пусть красиво рисует и качественно набивает.
За кого болеете?
про татушников (почему считаю, что неоднозначно). С одной стороны, хотя бы минимальные знания "по медицине" я приветствую (они работают с телом), с другой стороны, маникюрши-педикюрши редко имеют медобразование (хотя тоже работают с телом). Вот поэтому и не уверена, правильно ли: "хотят запретить работу татуировщиков без медицинского образования". Мне не нравится сама постановка решения "запретить"
Кое-где (в Великобритании, точно знаю) без мед лицензии из маникюра/педикюра только ногти покроют лаком и всё
Поэтому там и маникюр от 60 фунтов стоит.