Мемы от великих художников. Пятничный пост для поднятия настроения

2028 год: «А еще у нас был НДФЛ 13% и упрощенцы не платили НДС»
Предприниматели радуются налоговой реформе 2025 года
А слишком ли простая у нас шкала НДФЛ?
Бухгалтер пытается в 2025 году сдать отчетность
Как меня все… Как я вас всех… Да пошли вы все… Прошу предоставить мне ежегодный оплачиваемый отпуск
Когда отказался платить туристический сбор в Санкт-Петербурге
Пишите в комментариях, какая картина понравилась больше всего. И продолжать ли нам и дальше эту рубрику.
Комментарии8
УСН с НДС
"Купальщица с пляжным мячом" Пабло Пикассо, 1932 г.
Красивое!
Господи, где б тут мячик бы найти!
Кстати про пятничные задачки вспомнилось...
Реально задачка была бы: найти на картине конкретные элементы того, что априори должно присутствовать. Как-то тот же мяч, где от купальщицы какая часть тела.... какие сопутствующие элементы ещё присутствуют, ну, например что там есть на заднем плане, солнышко, деревце, травка.... с мячом - возможно в какой-то вид спорта играет - какой? атрибуты этого вида спорта имеются (разметка, сетка, корзина....) ?
"Открой ИП" говорили они. "Отчетность - это легко" говорили они
"Гольфстрим" Уинслоу Хомер,1899 г.
или классическое на все времена и для любой сферы: "А чё дома-то делать?"
я бы тут рассказал бы так...
А ещё мы даже не знали что может быть бухгалтерский и налоговый учёт, а между ними куева хуча разниц. Мы вели просто УЧЁТ. Сразу для всего. И для бухгалтерии, по его данным и налоги считали. И зарплата начислялась только лишь последним днём месяца, а все выплаты в течении - были просто выплатами безо всякого учёта доходов. Декларашки были только по итогам квартала, 3 месяца нас вообще никто не трогал и никому не должны были отчитываться. НДФЛ - вообще только к 1 апреля справки подавали! Требований практически вообще не было, если только раз пятилетку, да и то в том случае, если уж действительно накосячил....
Прям с языка сняли😆 отлично, спасибо!