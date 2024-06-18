💥Обзор новостей: Краснодарский край самый опасный для туристов, «Московская» и «Столичная» проданы за €1,6 млн, в стране вспышки ботулизма

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Краснодарский край стал самым опасным регионом для отдыха в России. В целом на курорты Краснодарского края приходится 88% обращений по туристическому страхованию летом. Самые частые причины — проблемы с ЖКТ, обострение гастрита, отравления, а также ЛОР-заболевания. Чаще всего в страховую обращались после посещения Адлера, Сочи и Анапы.

Минфин США сообщил, что уведомил Россию о приостановке соглашения об избежании двойного налогообложения от 1992 года. Теперь резидентам России придется платить налоги и в России и в США полностью. Приостановка вступит в силу 16 августа 2024 года и будет продолжаться, пока в Вашингтоне и Москве не примут иного решения.

Мошенники стали запугивать россиян просрочкой по ипотеке. Они звонят гражданам от банка и уверяют, что у них якобы возникла просрочка по кредиту. Чтобы её урегулировать, жертв просят назвать номер СНИЛС и SMS-код.

Права на бренды водки «Московская» и «Столичная» были проданы на аукционе в Бенилюксе за €1,6 млн. Новым владельцем брендов стала компания Spirits International. Выкупившая бренды компания входит в зарегистрированный в Люксембурге концерн SPI Group Юрия Шефлера.

Генпрокуратура предлагает запретить въезд и пребывание в России иностранцам и лицам без гражданства, участвующим в деятельности нежелательных организаций. В списке нежелательных — 167 позиций.

Сборная Франции обыграла команду Австрии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Встреча группы D прошла в Дюссельдорфе и завершилась победой финалистов последнего чемпионата мира со счетом 1:0.

Более 120 человек с симптомами ботулизма в Москве и 14 в Нижегородской области госпитализированы с признаками этого заболевания. По данным Роспотребнадзора, пострадавшие граждане съели салат из консервированной фасоли, содержащий возбудитель заболевания. Ботулизм представляет собой острое инфекционное заболевание, вызванное отравлением сильнейшим ядом, который вырабатывает бактерия — клостридия ботулизма.

Завтра в США отмечается Juneteenth, рынок США будет закрыт. В среду фондовые рынки в США будут закрыты в связи с празднованием Дня освобождения рабов (Juneteenth). Это сравнительно новый общенациональный праздник, учрежденный в 2021 году в память о полной отмене рабства в стране после Гражданской войны.

Приложение RuTube удалено из магазина AppStore. Пользователи больше не могут установить его на свой смартфон. В компании подтвердили временную блокировку и разбираются в ситуации.