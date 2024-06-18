💥Обзор новостей: Краснодарский край самый опасный для туристов, «Московская» и «Столичная» проданы за €1,6 млн, в стране вспышки ботулизма

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
Краснодарский край стал самым опасным регионом для отдыха в России. В целом на курорты Краснодарского края приходится 88% обращений по туристическому страхованию летом. Самые частые причины — проблемы с ЖКТ, обострение гастрита, отравления, а также ЛОР-заболевания. Чаще всего в страховую обращались после посещения Адлера, Сочи и Анапы.
Минфин США сообщил, что уведомил Россию о приостановке соглашения об избежании двойного налогообложения от 1992 года.
Теперь резидентам России придется платить налоги и в России и в США полностью. Приостановка вступит в силу 16 августа 2024 года и будет продолжаться, пока в Вашингтоне и Москве не примут иного решения.
Мошенники стали запугивать россиян просрочкой по ипотеке. Они звонят гражданам от банка и уверяют, что у них якобы возникла просрочка по кредиту. Чтобы её урегулировать, жертв просят назвать номер СНИЛС и SMS-код.
Права на бренды водки «Московская» и «Столичная» были проданы на аукционе в Бенилюксе за €1,6 млн.
Новым владельцем брендов стала компания Spirits International. Выкупившая бренды компания входит в зарегистрированный в Люксембурге концерн SPI Group Юрия Шефлера.
Генпрокуратура предлагает запретить въезд и пребывание в России иностранцам и лицам без гражданства, участвующим в деятельности нежелательных организаций.
В списке нежелательных — 167 позиций.
Сборная Франции обыграла команду Австрии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Встреча группы D прошла в Дюссельдорфе и завершилась победой финалистов последнего чемпионата мира со счетом 1:0.
Более 120 человек с симптомами ботулизма в Москве и 14 в Нижегородской области госпитализированы с признаками этого заболевания. По данным Роспотребнадзора, пострадавшие граждане съели салат из консервированной фасоли, содержащий возбудитель заболевания. Ботулизм представляет собой острое инфекционное заболевание, вызванное отравлением сильнейшим ядом, который вырабатывает бактерия — клостридия ботулизма.
Завтра в США отмечается Juneteenth, рынок США будет закрыт. В среду фондовые рынки в США будут закрыты в связи с празднованием Дня освобождения рабов (Juneteenth). Это сравнительно новый общенациональный праздник, учрежденный в 2021 году в память о полной отмене рабства в стране после Гражданской войны.
Приложение RuTube удалено из магазина AppStore. Пользователи больше не могут установить его на свой смартфон. В компании подтвердили временную блокировку и разбираются в ситуации.
Профили выпускников российской системы образования не соответствуют потребностям рынка труда РФ — к 2025 году студентов в стране окажется на 2,7 млн больше, чем требуется экономике. Максимальный избыток выпускников вузов ожидается по специальностям, связанным с политическими науками, СМИ и библиотечным делом. Выпускников же колледжей и училищ, наоборот, будет не хватать.
Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.
Комментарии22
Ну, как бы логично - туда идёт основной туристотрафик)) А вот в Норильск никто не едет, поэтому там никто по страховым случаям не обращается, а, следовательно, это самый безопасный регион?
в норильске сейчас погода кайф, я б поехала
Так жара надоела?))
Да ужас как( а впереди еще 3 месяца жары
Тяжело, сочувствую. Идеальная температура - 23 градуса. Больше -уже тяжко
Думаю, норильчане с радостью с вами бы поменялись местами.
Логично, но нет)) Самые «безопасные» среди популярных туристических городов:
Казань – 0,1%
Калининград – 0,1%
Москва – 0,3%
Туапсе – 0,5%
Геленджик – 0,9%
это после вчерашней новости про драку за жердёлу
Драку за что? Ху из жердёла?
это как абрикос только немножечко другая
По моей классификации жердёла - на улице, а абрикос - за забором)))
Даже не слышала никогда о таком фрукте.
Мне жердель больше нравится. Особенно варенье из нее вкусное
Битва за урожай прямо таки...
Что за бренд?
Пишут, что бренд «Кухня на районе» - доставка готовой еды. Но так ли это или нет, науке ничего не известно.
Как же хорошо, что Москве до нас далеко!
Вчера как раз купила банку фасоли красной, почитала новости и выкинула. Ну ее...
Здесь не в фасоли дело, а в правильном хранении консервов до их продажи. Вполне может быть и горошек зеленый