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Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: Краснодарский край самый опасный для туристов, «Московская» и «Столичная» проданы за €1,6 млн, в стране вспышки ботулизма

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • Краснодарский край стал самым опасным регионом для отдыха в России. В целом на курорты Краснодарского края приходится 88% обращений по туристическому страхованию летом. Самые частые причины — проблемы с ЖКТ, обострение гастрита, отравления, а также ЛОР-заболевания. Чаще всего в страховую обращались после посещения Адлера, Сочи и Анапы.

  • Минфин США сообщил, что уведомил Россию о приостановке соглашения об избежании двойного налогообложения от 1992 года.

    Теперь резидентам России придется платить налоги и в России и в США полностью. Приостановка вступит в силу 16 августа 2024 года и будет продолжаться, пока в Вашингтоне и Москве не примут иного решения.

  • Мошенники стали запугивать россиян просрочкой по ипотеке. Они звонят гражданам от банка и уверяют, что у них якобы возникла просрочка по кредиту. Чтобы её урегулировать, жертв просят назвать номер СНИЛС и SMS-код.

  • Права на бренды водки «Московская» и «Столичная» были проданы на аукционе в Бенилюксе за €1,6 млн.

    Новым владельцем брендов стала компания Spirits International. Выкупившая бренды компания входит в зарегистрированный в Люксембурге концерн SPI Group Юрия Шефлера.

  • Генпрокуратура предлагает запретить въезд и пребывание в России иностранцам и лицам без гражданства, участвующим в деятельности нежелательных организаций.

    В списке нежелательных — 167 позиций.

  • Сборная Франции обыграла команду Австрии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Встреча группы D прошла в Дюссельдорфе и завершилась победой финалистов последнего чемпионата мира со счетом 1:0.

  • Более 120 человек с симптомами ботулизма в Москве и 14 в Нижегородской области госпитализированы с признаками этого заболевания. По данным Роспотребнадзора, пострадавшие граждане съели салат из консервированной фасоли, содержащий возбудитель заболевания. Ботулизм представляет собой острое инфекционное заболевание, вызванное отравлением сильнейшим ядом, который вырабатывает бактерия — клостридия ботулизма.

  • Завтра в США отмечается Juneteenth, рынок США будет закрыт. В среду фондовые рынки в США будут закрыты в связи с празднованием Дня освобождения рабов (Juneteenth). Это сравнительно новый общенациональный праздник, учрежденный в 2021 году в память о полной отмене рабства в стране после Гражданской войны.

  • Приложение RuTube удалено из магазина AppStore. Пользователи больше не могут установить его на свой смартфон. В компании подтвердили временную блокировку и разбираются в ситуации.

  • Профили выпускников российской системы образования не соответствуют потребностям рынка труда РФ — к 2025 году студентов в стране окажется на 2,7 млн больше, чем требуется экономике. Максимальный избыток выпускников вузов ожидается по специальностям, связанным с политическими науками, СМИ и библиотечным делом. Выпускников же колледжей и училищ, наоборот, будет не хватать.

Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.

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Комментарии

22
  • Ирина

    Краснодарский край стал самым опасным регионом для отдыха в России. В целом на курорты Краснодарского края приходится 88% обращений по туристическому страхованию летом. Самые частые причины — проблемы с ЖКТ, обострение гастрита, отравления, а также ЛОР-заболевания. Чаще всего в страховую обращались после посещения Адлера, Сочи и Анапы.

    Ну, как бы логично - туда идёт основной туристотрафик)) А вот в Норильск никто не едет, поэтому там никто по страховым случаям не обращается, а, следовательно, это самый безопасный регион?

          • Наталия Лукина

            Тяжело, сочувствую. Идеальная температура - 23 градуса. Больше -уже тяжко

          • Ирина

            Думаю, норильчане с радостью с вами бы поменялись местами.

    • Наталия Лукина

      А вот в Норильск никто не едет, поэтому там никто по страховым случаям не обращается, а, следовательно, это самый безопасный регион?

      Логично, но нет)) Самые «безопасные» среди популярных туристических городов:

      Казань – 0,1%

      Калининград – 0,1%

      Москва – 0,3%

      Туапсе – 0,5%

      Геленджик – 0,9%

  • Вера Ревина

    Краснодарский край стал самым опасным регионом для отдыха в России

    это после вчерашней новости про драку за жердёлу

  • Ирина

    Более 120 человек с симптомами ботулизма в Москве и 14 в Нижегородской области госпитализированы с признаками этого заболевания. По данным Роспотребнадзора, пострадавшие граждане съели салат из консервированной фасоли, содержащий возбудитель заболевания. Ботулизм представляет собой острое инфекционное заболевание, вызванное отравлением сильнейшим ядом, который вырабатывает бактерия — клостридия ботулизма.

    Что за бренд?

    • Наталия Лукина

      Пишут, что бренд «Кухня на районе» - доставка готовой еды. Но так ли это или нет, науке ничего не известно.

      • Ирина

        Как же хорошо, что Москве до нас далеко!

        • Наталия Лукина

          Вчера как раз купила банку фасоли красной, почитала новости и выкинула. Ну ее...

          • fressigran@
            Главный бухгалтер

            Здесь не в фасоли дело, а в правильном хранении консервов до их продажи. Вполне может быть и горошек зеленый

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💥Обзор новостей: Краснодарский край самый опасный для туристов, «Московская» и «Столичная» проданы за €1,6 млн, в стране вспышки ботулизма

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