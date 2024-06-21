Мемы от великих художников. Пятничный пост для поднятия настроения

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Пишите в комментариях, какая картина понравилась больше всего.

Комментарии

7
  • Ирина

    Мать завела блог на Трибуне - класс!

  • Ирина

    Заплати налоги и спи спокойно

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    "Василий Блаженный" Сергей Алексеевич Кириллов, 1994 г

  • Ирина

    Меня это не касается

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    "Равнодушно смотрящие" Михаил Николаевич Ромадин, 1998 г.

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      Меня это не касается

      Если произошёл ядерный взрыв, а вы находитесь на открытом пространстве, то вопреки всем советам, что нужно срочно ложиться и обязательно головой в противоположную сторону от взрыва - не делайте этого! В любом случае вы видите это зрелище в первый и последний раз!

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Что такое электронный документооборот: кому и для чего нужен ЭДО

Электронный документооборот (ЭДО) — это современный способ обмена документами, который существенно ускоряет процесс их отправки и получения. Оригиналы таких документов формируют и хранят в электронном виде. Их можно использовать в любых правоотношениях, за исключением случаев, когда закон предписывает составлять документ исключительно на бумаге.

Что такое электронный документооборот: кому и для чего нужен ЭДО

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Иллюстрация: Вера Ревина/«Клерк»

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