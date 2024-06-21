Мемы от великих художников. Пятничный пост для поднятия настроения

Упрощенец заплатил НДС и получает свою прибыль
Коротко о налоговой реформе
Когда случайно вместо Комфорта вызвал Эконом
Рабочий чат
Когда мать завела блог в Трибуне
Когда ловко подробил бизнес
Пишите в комментариях, какая картина понравилась больше всего.
Комментарии7
Мать завела блог на Трибуне - класс!
Заплати налоги и спи спокойно
"Василий Блаженный" Сергей Алексеевич Кириллов, 1994 г
Меня это не касается
"Равнодушно смотрящие" Михаил Николаевич Ромадин, 1998 г.
Если произошёл ядерный взрыв, а вы находитесь на открытом пространстве, то вопреки всем советам, что нужно срочно ложиться и обязательно головой в противоположную сторону от взрыва - не делайте этого! В любом случае вы видите это зрелище в первый и последний раз!