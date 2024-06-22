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Наталия Лукина
Бухгалтеры

Что есть бухгалтер. Праздничное меню

Продолжаем пополнять нашу любимую рубрику про кулинарию, готовку и вкусную еду. Сегодня у меня были гости, поэтому стол был соответствующий.

Добрый вечер, коллеги!

Сегодня к нам приходили гости, поэтому пришлось постараться и приготовить вкусненькое. Уже писала, но являюсь адептом грузинской кухни, поэтому решила не мудрить и приготовить проверенное меню.

Вот что вышло:

  • долма из баранины,

  • лобио,

  • хачапури с сулугуни,

  • пхали из свеклы, шпината и зеленой фасоли,

  • рулетики из баклажан,

  • пирожки с мясом (не грузинские, но очень вкусные),

  • рулет из курицы с беконом, помидорам и моцареллой (не успела сфотографировать).

  • икру заморскую,

  • торт радуга.

А вот и торт.

Торт для поклонника Minecraft

С ним было больше всего мороки, так как у меня всего один круг для выпекания, а слоев 7. Торт большой — на 2, 5 кг, поэтому пришлось делать на большой подложке, а не на блюде (такого большого у меня нет). В процессе обнаружила, что закончился фиолетовый краситель, в итоге вышло два голубых слоя. Но никто не заметил.

Вот как он выглядит в разрезе.

Классно посидели, все довольные пошли сейчас гулять, а у меня уже сил нет. Сегодняшний день сегодня очень напоминает карикатуру Херлуфа Бидструпа.

А что у вас сегодня в меню? Делитесь своим меню: присылайте рецепты, фотографии и задумки!

Комментарии

4
  • Сергей Верещагин

    И это всё в одиночку приготовила?

    Не могу сказать, что это подвиг, но героическое в этом, и весьма, безусловно, есть!

    А мы на обед окрошкой обошлись. Кто на квасе, кто на кефире, а самая младшая - та квасом запивает.

    • Наталия Лукина

      У меня был помощник или скорее мешатель😆 Иногда хочется совершить маленький подвиг, хотя бы на кухне))

      Окрошка - красота!

      • Сергей Верещагин

        Это ему пять лет исполнилось?

        От нас поздравления.

        Но все равно, такой ассортимент...

        Как обладающий некоторым опытом в работе на кухне...

        Мои комплименты.

Наталия Лукина
Бухгалтеры

Что есть бухгалтер. Праздничное меню

Продолжаем пополнять нашу любимую рубрику про кулинарию, готовку и вкусную еду. Сегодня у меня были гости, поэтому стол был соответствующий.

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