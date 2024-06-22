Что есть бухгалтер. Праздничное меню

Добрый вечер, коллеги!
Сегодня к нам приходили гости, поэтому пришлось постараться и приготовить вкусненькое. Уже писала, но являюсь адептом грузинской кухни, поэтому решила не мудрить и приготовить проверенное меню.
Вот что вышло:
долма из баранины,
лобио,
хачапури с сулугуни,
пхали из свеклы, шпината и зеленой фасоли,
рулетики из баклажан,
пирожки с мясом (не грузинские, но очень вкусные),
рулет из курицы с беконом, помидорам и моцареллой (не успела сфотографировать).
икру заморскую,
торт радуга.
А вот и торт.
С ним было больше всего мороки, так как у меня всего один круг для выпекания, а слоев 7. Торт большой — на 2, 5 кг, поэтому пришлось делать на большой подложке, а не на блюде (такого большого у меня нет). В процессе обнаружила, что закончился фиолетовый краситель, в итоге вышло два голубых слоя. Но никто не заметил.
Вот как он выглядит в разрезе.
Классно посидели, все довольные пошли сейчас гулять, а у меня уже сил нет. Сегодняшний день сегодня очень напоминает карикатуру Херлуфа Бидструпа.
А что у вас сегодня в меню? Делитесь своим меню: присылайте рецепты, фотографии и задумки!
Комментарии4
И это всё в одиночку приготовила?
Не могу сказать, что это подвиг, но героическое в этом, и весьма, безусловно, есть!
А мы на обед окрошкой обошлись. Кто на квасе, кто на кефире, а самая младшая - та квасом запивает.
У меня был помощник или скорее мешатель😆 Иногда хочется совершить маленький подвиг, хотя бы на кухне))
Окрошка - красота!
Это ему пять лет исполнилось?
От нас поздравления.
Но все равно, такой ассортимент...
Как обладающий некоторым опытом в работе на кухне...
Мои комплименты.
Да, ему)) Спасибо большое!!!