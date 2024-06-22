Что есть бухгалтер. Праздничное меню

Продолжаем пополнять нашу любимую рубрику про кулинарию, готовку и вкусную еду. Сегодня у меня были гости, поэтому стол был соответствующий.

Добрый вечер, коллеги!

Сегодня к нам приходили гости, поэтому пришлось постараться и приготовить вкусненькое. Уже писала, но являюсь адептом грузинской кухни, поэтому решила не мудрить и приготовить проверенное меню.

Вот что вышло:

долма из баранины,

лобио,

хачапури с сулугуни,

пхали из свеклы, шпината и зеленой фасоли,

рулетики из баклажан,

пирожки с мясом (не грузинские, но очень вкусные),

рулет из курицы с беконом, помидорам и моцареллой (не успела сфотографировать).

икру заморскую,

торт радуга.

А вот и торт.

Торт для поклонника Minecraft

С ним было больше всего мороки, так как у меня всего один круг для выпекания, а слоев 7. Торт большой — на 2, 5 кг, поэтому пришлось делать на большой подложке, а не на блюде (такого большого у меня нет). В процессе обнаружила, что закончился фиолетовый краситель, в итоге вышло два голубых слоя. Но никто не заметил.

Вот как он выглядит в разрезе.

Классно посидели, все довольные пошли сейчас гулять, а у меня уже сил нет. Сегодняшний день сегодня очень напоминает карикатуру Херлуфа Бидструпа.

А что у вас сегодня в меню? Делитесь своим меню: присылайте рецепты, фотографии и задумки!