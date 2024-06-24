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Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: тарифы ЖКУ вырастут, пиратские сайты заблокируют за 2 дня, за отмену поездок в Севастополь и Крым штрафа не будет

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире в эти выходные.

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • С 1 июля тарифы на ЖКУ вырастут в среднем на 10%. Согласно утвержденной методике повышения тарифов, для каждого региона введены предельные нормы. Максимальные — в Забайкалье (15%), минимум — в Хакасии (4%). В Москве тарифы могут вырасти на 11%, в Санкт-Петербурге на 10%. Но это верхняя планка — на деле повышение может быть и меньшим, окончательное решение принимают местные власти.

  • Путин подписал закон об ускоренной блокировке пиратских сайтов.

    Зеркала запрещённых в РФ ресурсов будут блокировать за двое суток.

  • Банк Киргизии Бакай Банк отказался от обслуживания карт МИР. Так он среагировал на угрозы США вести санкции против банков, помогающих России.

  • Цены на июльские туры в Турцию для россиян упали из-за низкого спроса. Отельеры столкнулись с провалом продаж, говорят в АТОР. В результате июльские цены оказались ниже июньских, что является необычным явлением.

  • Россия вышла на второе место по объемам поставок коксующегося угля в Индию. В январе — мае 2024 года экспорт в Индию составил 7,8 млн т, увеличившись на 13% к тому же периоду прошлого года. Экспорт растет на фоне нестабильности цен на мировом рынке.

  • Илона Маск начал формировать свою вторую футбольную команду, у него родился 12-й ребенок.

    Младенец родился еще в начале года, но известно об этом стало лишь сейчас. Его мать — топ-менеджер стартапа Маска Neuralink Шивон Зилис. Это уже третий совместный ребенок пары.

    У Маска уже есть трое детей от канадской певицы Граймс, с которой он встречался до 2021 года. Еще пятерых детей основатель Tesla воспитывает вместе с первой женой Джастин Уилсон.

  • Минэкономразвития рекомендовало не штрафовать туристов за отмену поездок в Севастополь и Крым. «Рекомендуем туроператорам и другим участникам туристического рынка с пониманием отнестись к ситуации, не применять штрафные санкции при отмене туров в Севастополь и Республику Крым», — отметили в министерстве.

  • В Москве «скандинавское лето» сменится аномальной 30-градусой жарой. Рабочая неделя в столичном регионе начнется с похолодания: ночью столбики термометров покажут плюс 9-14 градусов, днем — от 19 до 24 градусов тепла. Однако уже в пятницу, 28 июня, воздух начнет прогреваться активнее: температура воздуха составит плюс 23-28 градусов. Жарче всего будет в выходные — до 28-33 градусов.

  • Вчера 30 лет исполнилось «Форресту Гампу». Форрест Гамп в исполнении Тома Хэнкса бежит по киноэкранам уже без малого тридцать лет — 23 июня у знаменитого голливудского фильма был юбилей.

  • Помните, все возможно, когда ты обнаглел до нужной степени. Бодрого всем понедельника и рабочей недели!

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Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.

Комментарии

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Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: тарифы ЖКУ вырастут, пиратские сайты заблокируют за 2 дня, за отмену поездок в Севастополь и Крым штрафа не будет

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире в эти выходные.

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