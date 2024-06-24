💥Обзор новостей: тарифы ЖКУ вырастут, пиратские сайты заблокируют за 2 дня, за отмену поездок в Севастополь и Крым штрафа не будет

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С 1 июля тарифы на ЖКУ вырастут в среднем на 10%. Согласно утвержденной методике повышения тарифов, для каждого региона введены предельные нормы. Максимальные — в Забайкалье (15%), минимум — в Хакасии (4%). В Москве тарифы могут вырасти на 11%, в Санкт-Петербурге на 10%. Но это верхняя планка — на деле повышение может быть и меньшим, окончательное решение принимают местные власти.

Путин подписал закон об ускоренной блокировке пиратских сайтов. Зеркала запрещённых в РФ ресурсов будут блокировать за двое суток.

Банк Киргизии Бакай Банк отказался от обслуживания карт МИР. Так он среагировал на угрозы США вести санкции против банков, помогающих России.

Цены на июльские туры в Турцию для россиян упали из-за низкого спроса. Отельеры столкнулись с провалом продаж, говорят в АТОР. В результате июльские цены оказались ниже июньских, что является необычным явлением.

Россия вышла на второе место по объемам поставок коксующегося угля в Индию. В январе — мае 2024 года экспорт в Индию составил 7,8 млн т, увеличившись на 13% к тому же периоду прошлого года. Экспорт растет на фоне нестабильности цен на мировом рынке.

Илона Маск начал формировать свою вторую футбольную команду, у него родился 12-й ребенок. Младенец родился еще в начале года, но известно об этом стало лишь сейчас. Его мать — топ-менеджер стартапа Маска Neuralink Шивон Зилис. Это уже третий совместный ребенок пары. У Маска уже есть трое детей от канадской певицы Граймс, с которой он встречался до 2021 года. Еще пятерых детей основатель Tesla воспитывает вместе с первой женой Джастин Уилсон.

Минэкономразвития рекомендовало не штрафовать туристов за отмену поездок в Севастополь и Крым. «Рекомендуем туроператорам и другим участникам туристического рынка с пониманием отнестись к ситуации, не применять штрафные санкции при отмене туров в Севастополь и Республику Крым», — отметили в министерстве.

В Москве «скандинавское лето» сменится аномальной 30-градусой жарой. Рабочая неделя в столичном регионе начнется с похолодания: ночью столбики термометров покажут плюс 9-14 градусов, днем — от 19 до 24 градусов тепла. Однако уже в пятницу, 28 июня, воздух начнет прогреваться активнее: температура воздуха составит плюс 23-28 градусов. Жарче всего будет в выходные — до 28-33 градусов.

Вчера 30 лет исполнилось «Форресту Гампу». Форрест Гамп в исполнении Тома Хэнкса бежит по киноэкранам уже без малого тридцать лет — 23 июня у знаменитого голливудского фильма был юбилей.