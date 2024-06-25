₽ Заказать рекламу
Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: ФНС проведет опрос о своем имидже, арендодатели без ИП смогут получать вычет, в школу могут вернуть оценки за поведение

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • С 2025 года российские арендодатели без ИП смогут получать налоговый вычет. Власти планируют расширить круг лиц, имеющих право на профессиональный налоговый вычет. Речь идет о гражданах, не зарегистрированных в качестве ИП, но фактически осуществляющих предпринимательскую деятельность. При этом в Минфине пояснили, что это не касается самозанятых.

  • ФНС проведет соцопрос о своем имидже среди россиян. Федеральная налоговая служба заказала комплексное социологическое исследование, чтобы определить восприятие ее работы гражданами и бизнесом. Такую заявку служба разместила на сайте госзакупок. И

    звестно, что соцопрос обойдется ФНС в 3,3 млн руб. Окончание работ запланировано на 15 ноября.

  • В РФ хотят запретить продажу гаджетов без доступа к российским приложениям.

    Законопроект, обязывающий продавать смартфоны и планшеты только с доступом к магазину приложений RuStore (устройства Apple такого доступа не имеют), уже внесен в Госдуму.

  • Первый случай смерти от ботулизма зафиксирован в России после массового отравления.

    Скончался 21-летний молодой человек из Костромской области, сообщили власти региона. Он заразился ботулизмом во время поездки в Нижний Новгород. Он умер в больнице.

  • Джулиан Ассанж был освобожден из британской тюрьмы и покинул Великобританию. После признания вины Ассанж будет приговорен к пяти годам тюрьмы, в этот срок будет зачтено время в тюрьме в Британии, затем он сможет вернуться на родину в Австралию.

  • Некомплект в органах МВД составляет более 150 тысяч человек, дефицит участковых в ряде регионов достигает 75%, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По ее словам, «один участковый работает за четверых, за десятерых», при этом зарплату получает абсолютно неконкурентную, зачастую меньше, чем курьер или водитель такси.

  • В столичном парке «Яуза» обнаружили спасшихся от урагана ежиков🦔 Устраняя последствия разбушевавшейся непогоды, рабочие внезапно нашли уцелевшее среди хаоса семейство ежей под заваленным деревом. Их аккуратно освободили из западни и отнесли в безопасное место.

  • Минпросвещения России не против введения оценки за поведение в российских школах, однако необходимо определить критерии ее выставления. Ввести в школах оценки за поведение предложил глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Он также добавил, что двоечников по поведению можно не допускать к экзаменам.

Пора позаботиться о себе! Поможем прокачать ваши жизненные навыки на новом онлайн-курсе для бухгалтеров Психология для бухгалтера: тайм-менеджмент, самоорганизация и борьба со стрессом! Наш курс самопомощи равен полутора часам консультации у психолога.

На курсе вы узнаете, как управлять своим временем, чтобы сохранять баланс работы и отдыха в жизни, стать успешным специалистом, который погружен в любимое дело. 

Выгодная цена: 2 990 рублей вместо 8 990 рублей.

Купить курс

Определите колесо баланса и сделайте жизнь гармоничной и комфортной!

Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.

Комментарии

22
  • Ирина

    ФНС проведет соцопрос о своем имидже среди россиян. Федеральная налоговая служба заказала комплексное социологическое исследование, чтобы определить восприятие ее работы гражданами и бизнесом. Такую заявку служба разместила на сайте госзакупок. Известно, что соцопрос обойдется ФНС в 3,3 млн руб.

    А говорят у нас денег в бюджете не хватает...

    Вот же ленивые. Да почитайте Клерк, никаких опросов не нужно.

      • Ирина

        им же нужна лояльная, а не предвзятая аудитория

        Да разве здесь аудитория предвзятая? Очень даже мы лояльны были бы, если бы на той стороне были бы вменяемы. Ну не виноваты мы, что при принятии законов сначала что-нибудь понюхают или выпьют. Почему-то в последнее время нормальность не в чести)))

      • Наталия Лукина

        Отзывы пользователей Клерка, боюсь, им не понравятся)))

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      ФНС проведет соцопрос о своем имидже среди россиян. Федеральная налоговая служба заказала комплексное социологическое исследование, чтобы определить восприятие ее работы гражданами и бизнесом.

      Апять игогоров будет лично каждого обзванивать?? А потом рассказывать, как все говорили о том, как всё хорошо и прекрасно?

      соцопрос обойдется ФНС в 3,3 млн руб.

      Ахренеть! Ну просто ахренеть! А пусть эти деньги лично игогоров из своихх заплатит! Кстати, а на что конкретно пойдут эти деньги? на зряплату телефонистов и услуги связи?

      Вот же ленивые.

      Они не ленивые, они хитрожо...

      Да почитайте Клерк, никаких опросов не нужно.

      Да любой подобный ресурс можно задействовать. Для объективности - несколько. Да просто повнимательней почитайте обращения людёв в свою же "контору"!

      Ставит, тоже, из себя.... додельный.... "эффективный манагер"

      • Ирина

        Апять игогоров будет лично каждого обзванивать??

        Мне так и не позвонил. Сидела-сидела у телефона, днем и ночью из рук не выпускала, и ничего. Видимо у него средствА закончились.)))

        • Arhimed0
          Главный бухгалтер

          Мне так и не позвонил. Сидела-сидела у телефона, днем и ночью из рук не выпускала, и ничего.

          представляете, я тоже ждал! Очень надеялся, что хотя бы не лично, но кто-то из его помошников. Обещали же! Я даже речь заготовил, что бы не упустить от неожиданности тот единственный шанс поговорить всё-таки по делу с представителями власти, донести, так сказать, мнение с самого низу непосредственно на самый верх конструктивным разговором, а не матом на эмоциях....

          Тщетно...

        • Крестик-нолик

          Сидела-сидела у телефона, днем и ночью из рук не выпускала, и ничего.

          И мне не позвонил... А может, его мой антиспам забанил? 🤔

          • Ирина

            А может, его мой антиспам забанил?

            Если так, то необходимо провести очень серьёзную беседу с антиспамом. А то, понимаешь, государственный деятель звОнит, а он его не допускает. Не порядок)))

  • Крестик-нолик

    ФНС проведет соцопрос о своем имидже среди россиян. Федеральная налоговая служба заказала комплексное социологическое исследование, чтобы определить восприятие ее работы гражданами и бизнесом.

    Ну проведут опрос, ну узнают, как воспринимают работу этой службы... А дальше что?..

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      Ну проведут опрос, ну узнают, как воспринимают работу этой службы... А дальше что?..

      хвалиться будут! Будет основание для начисления премий, повышения окладов....

      • Крестик-нолик

        Будет основание для начисления премий, повышения окладов....

        ВОООТ! А Вы в комментарии выше сомневаетесь, что Егоров эффективный манагер)))

  • Крестик-нолик

    Ввести в школах оценки за поведение предложил глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Он также добавил, что двоечников по поведению можно не допускать к экзаменам.

    Интересненько... Мальчиков, не сдавших экзамены и, соответственно, лишенных права поступления в вузы, можно сразу в армию. А что делать с девочками? И можно ли "пересдать" поведение?

1С:Сервистренд
Система быстрых платежей

Как настроить оплату по QR-коду в 1С:Бухгалтерия

Разберем подробно, как настроить оплату по qr коду, на примере облачной версии 1С:Бухгалетрия в 1С:Фреш.

Как настроить оплату по QR-коду в 1С:Бухгалтерия

Курсы повышения
квалификации

19 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Бухгалтерское Дело
Бухгалтерский аутсорсинг

Учет различий в трудоемкости видов операций при ценообразовании бухгалтерских услуг на основе объема документооборота

Продолжаем серию статей про ценообразование бухгалтерских услуг. В прошлой части мы рассмотрели все подходы к ценообразованию бухгалтерских услуг, применяемых на практике, обсудили их преимущества и недостатки.

Учет различий в трудоемкости видов операций при ценообразовании бухгалтерских услуг на основе объема документооборота
Взыскания с работников

Когда бухгалтера можно привлечь к материальной ответственности

Некоторые работодатели считают, что с бухгалтера можно взыскать убытки компании, налоговые штрафы, недостачи. Ведь именно он отвечает за учет денег и имущества, и в логике начальника должен компенсировать свои ошибки. Но по закону это не так. Рассказываем в статье, когда бухгалтера можно привлечь к материальной ответственности, и как это правильно оформить.

Когда бухгалтера можно привлечь к материальной ответственности

Календарь вебинаров

15
Лучшие спикеры, новый каждый день
Счета-фактуры

Как заполнить корректировочный счет-фактуру при реорганизации покупателя

Если к моменту корректировки счета-фактуры покупатель реорганизован, то в новом документе надо указывать новые реквизиты. Но можно дополнительно указать и старые данные.

Социальные пособия

Предложено выплачивать студенческий маткапитал во всех регионах

Опыт ряда регионов с выплатами студенческого материнского капитала заслуживает проработки на федеральном уровне, считает первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

4
Самозанятые

Когда платить налог и сдавать декларацию при переходе с УСН на НПД

ИП на УСН может в любое время перейти на НПД. Дожидаться окончания года или какой-то другой даты не требуется.

Онлайн-курсы

58
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Налоги, взносы, пошлины

С физлиц будут взыскивать налоговые долги через приставов, минуя суд

Введут внесудебное взыскание налоговых долгов с физических лиц.

1
Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: ФНС проведет опрос о своем имидже, арендодатели без ИП смогут получать вычет, в школу могут вернуть оценки за поведение

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

22
Банки

Т-банк подтвердил лидерство по эквайрингу в Европе

Банк в 2023 году провел 2 млрд операций через национальные платежные системы и занял второе место в рейтинге интернет-эквайеров России.

Максим Лагутин
Защита персональных данных

Защита персональных данных в России: взгляд изнутри

В современном цифровом мире защита персональных данных приобретает большую значимость. С развитием технологий и ростом объемов информации возрастают риски утечек и незаконного использования конфиденциальных сведений.

3
Исполнительное производство

Бизнес-центр в Москве перешел государству

Недвижимость принадлежит экс-совладельцу банка «Югра» Алексею Хотину, которого отправили в колонию на девять лет по делу о растрате.

3
igotosochi
Инвестиции

Где дивиденды, Сбер? История, доходность, дивидендная политика и перспективы Сбера

Чтобы быть любимчиком у инвесторов, нужно соответствовать всего лишь двум критериям. Во-первых, нужно быть банком. Во-вторых, банк должен быть зелёным. Как все уже поняли, сегодня смотрим кэш-машину. Сбер 11 июля выплатит рекордные в своей истории дивиденды, а новая серия дивидендных разборов — уже сегодня.

Где дивиденды, Сбер? История, доходность, дивидендная политика и перспективы Сбера

Разборы законов

1 334
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Инвестиции

Мосбиржа перешла на новый механизм работы с заявками

Неисполненные заявки инвесторов на покупку ценных бумаг на Мосбирже автоматически отправятся на торги в вечернюю сессию.

Налоговая помощь
Обзор судебной практики

Одно дело — хорошо, а подборка лучше. Обзор судебной практики

Сегодня мы расскажем о трех самых интересных и практически значимых (на наш взгляд) решениях судов по налоговым делам за 1 квартал 2024 года.

webmoskwa
Пользователи интернета

Как не стать жертвой мошенников при заказе услуг создания сайтов. Подсказки интернет-пользователям

Создание веб-сайта — это важный шаг для любого бизнеса, стремящегося к развитию в современном цифровом мире. Однако, с увеличением спроса на эти услуги, количество мошенников, стремящихся обмануть клиентов, также растет.

Обзоры для бухгалтера

Минфин против включения зарплаты директора-единственного учредителя в расходы УСН. 😱«Ночной бухгалтер» № 1709

Минфин считает, что единственный директор ООО и он же директор, если получает зарплату, не может учесть ее в расходах если нет трудового договора. При этом Минтруд считает, что учредитель-директор не может его сам с собой подписать. Бухгалтеры не понимают — что делать?

Иллюстрация Вера Ревина / Клерк.ру
1
Маркетплейсы

Wildberries начал работать на Курилах

Маркетплейс расширил географию работы и теперь обслуживает жителей отдаленного региона из Южно-Курильска. Клиенты могут заказать те же товары, которые доступны жителям городов-миллионников.

5
Экспорт

Ввели новое послабление для экспортеров

Кабмин требует от крупнейших экспортеров продавать не 80% валютной выручки, а только 60%.

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Утилизационный сбор

Утильсбор может принести в бюджет больше, чем акцизы на табак

По статье доходов от утильсбора бюджет получил 142 млрд рублей. До конца года Минфин хочет собрать 1 трлн.

4

Интересные материалы

Бесплатно с Ведение бизнеса

Как прописать в договоре правила об ответственности

Невнимание к формулировкам, излишняя доверчивость к деловому партнеру, несерьезное отношение к «бумажкам» — все это приводит к тому, что в договорах появляются несоразмерные сумме сделки условия об ответственности за нарушение обязательств. Если не выполнить их добровольно — заставит суд. Разбираем, как не допустить такой ситуации.

Как прописать в договоре правила об ответственности