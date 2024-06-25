💥Обзор новостей: ФНС проведет опрос о своем имидже, арендодатели без ИП смогут получать вычет, в школу могут вернуть оценки за поведение

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
С 2025 года российские арендодатели без ИП смогут получать налоговый вычет. Власти планируют расширить круг лиц, имеющих право на профессиональный налоговый вычет. Речь идет о гражданах, не зарегистрированных в качестве ИП, но фактически осуществляющих предпринимательскую деятельность. При этом в Минфине пояснили, что это не касается самозанятых.
ФНС проведет соцопрос о своем имидже среди россиян. Федеральная налоговая служба заказала комплексное социологическое исследование, чтобы определить восприятие ее работы гражданами и бизнесом. Такую заявку служба разместила на сайте госзакупок. И
звестно, что соцопрос обойдется ФНС в 3,3 млн руб. Окончание работ запланировано на 15 ноября.
В РФ хотят запретить продажу гаджетов без доступа к российским приложениям.
Законопроект, обязывающий продавать смартфоны и планшеты только с доступом к магазину приложений RuStore (устройства Apple такого доступа не имеют), уже внесен в Госдуму.
Первый случай смерти от ботулизма зафиксирован в России после массового отравления.
Скончался 21-летний молодой человек из Костромской области, сообщили власти региона. Он заразился ботулизмом во время поездки в Нижний Новгород. Он умер в больнице.
Джулиан Ассанж был освобожден из британской тюрьмы и покинул Великобританию. После признания вины Ассанж будет приговорен к пяти годам тюрьмы, в этот срок будет зачтено время в тюрьме в Британии, затем он сможет вернуться на родину в Австралию.
Некомплект в органах МВД составляет более 150 тысяч человек, дефицит участковых в ряде регионов достигает 75%, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По ее словам, «один участковый работает за четверых, за десятерых», при этом зарплату получает абсолютно неконкурентную, зачастую меньше, чем курьер или водитель такси.
В столичном парке «Яуза» обнаружили спасшихся от урагана ежиков🦔 Устраняя последствия разбушевавшейся непогоды, рабочие внезапно нашли уцелевшее среди хаоса семейство ежей под заваленным деревом. Их аккуратно освободили из западни и отнесли в безопасное место.
Минпросвещения России не против введения оценки за поведение в российских школах, однако необходимо определить критерии ее выставления. Ввести в школах оценки за поведение предложил глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Он также добавил, что двоечников по поведению можно не допускать к экзаменам.
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Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.
Комментарии22
А говорят у нас денег в бюджете не хватает...
Вот же ленивые. Да почитайте Клерк, никаких опросов не нужно.
Ну им же нужна лояльная, а не предвзятая аудитория)).
Да разве здесь аудитория предвзятая? Очень даже мы лояльны были бы, если бы на той стороне были бы вменяемы. Ну не виноваты мы, что при принятии законов сначала что-нибудь понюхают или выпьют. Почему-то в последнее время нормальность не в чести)))
Отзывы пользователей Клерка, боюсь, им не понравятся)))
Апять игогоров будет лично каждого обзванивать?? А потом рассказывать, как все говорили о том, как всё хорошо и прекрасно?
Ахренеть! Ну просто ахренеть! А пусть эти деньги лично игогоров из своихх заплатит! Кстати, а на что конкретно пойдут эти деньги? на зряплату телефонистов и услуги связи?
Они не ленивые, они хитрожо...
Да любой подобный ресурс можно задействовать. Для объективности - несколько. Да просто повнимательней почитайте обращения людёв в свою же "контору"!
Ставит, тоже, из себя.... додельный.... "эффективный манагер"
Мне так и не позвонил. Сидела-сидела у телефона, днем и ночью из рук не выпускала, и ничего. Видимо у него средствА закончились.)))
представляете, я тоже ждал! Очень надеялся, что хотя бы не лично, но кто-то из его помошников. Обещали же! Я даже речь заготовил, что бы не упустить от неожиданности тот единственный шанс поговорить всё-таки по делу с представителями власти, донести, так сказать, мнение с самого низу непосредственно на самый верх конструктивным разговором, а не матом на эмоциях....
Тщетно...
И мне не позвонил... А может, его мой антиспам забанил? 🤔
Если так, то необходимо провести очень серьёзную беседу с антиспамом. А то, понимаешь, государственный деятель звОнит, а он его не допускает. Не порядок)))
Ну проведут опрос, ну узнают, как воспринимают работу этой службы... А дальше что?..
хвалиться будут! Будет основание для начисления премий, повышения окладов....
ВОООТ! А Вы в комментарии выше сомневаетесь, что Егоров эффективный манагер)))
Интересненько... Мальчиков, не сдавших экзамены и, соответственно, лишенных права поступления в вузы, можно сразу в армию. А что делать с девочками? И можно ли "пересдать" поведение?
Конечно можно. Целый час ведёшь себя хорошо: вежливо обращаешься к экзаменатору, сидишь - руки на парте, не вертишься и т.д. )))
https://www.youtube.com/watch?v=3g09jpsQbM8
Обожаю этот выпуск Ералаша. Показуха она и есть показуха