💥Обзор новостей: ФНС проведет опрос о своем имидже, арендодатели без ИП смогут получать вычет, в школу могут вернуть оценки за поведение

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

С 2025 года российские арендодатели без ИП смогут получать налоговый вычет. Власти планируют расширить круг лиц, имеющих право на профессиональный налоговый вычет. Речь идет о гражданах, не зарегистрированных в качестве ИП, но фактически осуществляющих предпринимательскую деятельность. При этом в Минфине пояснили, что это не касается самозанятых.

звестно, что соцопрос обойдется ФНС в 3,3 млн руб. Окончание работ запланировано на 15 ноября.

ФНС проведет соцопрос о своем имидже среди россиян. Федеральная налоговая служба заказала комплексное социологическое исследование, чтобы определить восприятие ее работы гражданами и бизнесом. Такую заявку служба разместила на сайте госзакупок. И

В столичном парке «Яуза» обнаружили спасшихся от урагана ежиков 🦔 Устраняя последствия разбушевавшейся непогоды, рабочие внезапно нашли уцелевшее среди хаоса семейство ежей под заваленным деревом. Их аккуратно освободили из западни и отнесли в безопасное место.

Некомплект в органах МВД составляет более 150 тысяч человек , дефицит участковых в ряде регионов достигает 75%, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По ее словам, «один участковый работает за четверых, за десятерых», при этом зарплату получает абсолютно неконкурентную, зачастую меньше, чем курьер или водитель такси.

Джулиан Ассанж был освобожден из британской тюрьмы и покинул Великобританию . После признания вины Ассанж будет приговорен к пяти годам тюрьмы, в этот срок будет зачтено время в тюрьме в Британии, затем он сможет вернуться на родину в Австралию.

Скончался 21-летний молодой человек из Костромской области, сообщили власти региона. Он заразился ботулизмом во время поездки в Нижний Новгород. Он умер в больнице.

Первый случай смерти от ботулизма зафиксирован в России после массового отравления .

Законопроект , обязывающий продавать смартфоны и планшеты только с доступом к магазину приложений RuStore (устройства Apple такого доступа не имеют), уже внесен в Госдуму.

В РФ хотят запретить продажу гаджетов без доступа к российским приложениям .

Минпросвещения России не против введения оценки за поведение в российских школах , однако необходимо определить критерии ее выставления. Ввести в школах оценки за поведение предложил глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Он также добавил, что двоечников по поведению можно не допускать к экзаменам.

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