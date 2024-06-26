💥Обзор новостей: долги по налогам взыщут без суда, развод подорожает, курящим предложили снижать баллы ЕГЭ

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

Минфин предложил взыскивать долги по налогам с граждан без суда. Это должно сократить нагрузку на суды и унифицировать процедуру. Нововведение затронет земельный, транспортный налог и налог на имущество физических лиц. Предполагается, что нововведения вступят в силу с 1 января 2025 года.

Минфин предложил увеличить госпошлину за расторжение брака. С 2025 года она может вырасти почти в 8 раз, до ₽5 тыс. Втрое планируется увеличить пошлину за смену имени — с ₽1600 до ₽5000. Предполагается, что нововведения вступит в силу с 1 января 2025 года.

Власти планируют поднять пошлину за рассмотрение ходатайства, предусмотренного антимонопольным законодательством, — с 35 тыс. руб. до 400 тыс. руб. Такие ходатайства подаются при проведении крупных сделок с бизнесом: создании и реорганизации компаний, заключении соглашений о совместной деятельности и т.д.

Дания введет допналог на выбросы углерода в сельском хозяйстве для фермеров. Фермеры из Дании будут платить 300 крон (43 доллара США) за тонну выброшенного CO2 с 2030 года. А с 2035 года, налог вырастет до 750 крон за тонну, при этом фермеры получат более высокие налоговые вычеты.

Цены на электронику уже к осени могут резко взлететь. Уже к сентябрю 2024 г. цены могут подняться на 15-20%, причина — новый, 14 по счету пакет антироссийских санкций.

Министру просвещения предложили снижать баллы ЕГЭ курящим школьникам. Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил министру просвещения России Сергею Кравцову разрешить снижать курящим школьникам итоговый балл ЕГЭ на 10-20 единиц.

Минприроды рекомендует отказаться от запуска воздушных шаров во время выпускных, потому что это плохо влияет на окружающую среду. В качестве альтернативы предлагают высадить деревья.

Банкоматы в Турции больше не будут выдавать мелкие купюры. Слоты для входа и выхода денег номиналом 10 и 20 лир будут закрыты.

Пошлину на «недружественное вино» предложили повысить до 25%. Пошлину на вино из недружественных стран хотят повысить до 25% уже в августе. Власти также обсуждали пересмотр размера базовой ставки (минимальная сумма, которую нужно заплатить при ввозе вина), ее предложили повысить с $1,5 до $2 за литр.

Поступления в бюджет от налога на богатых выросли в 1,5 раза. В бюджет за январь–май поступило более 57 млрд рублей от так называемого налога на богатых — тех, кто платит 15% с доходов выше 5 млн в год. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2023-го. Тенденция связана с ускоренным ростом зарплат и премий, а также дивидендных начислений.