💥Обзор новостей: долги по налогам взыщут без суда, развод подорожает, курящим предложили снижать баллы ЕГЭ

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
Минфин предложил взыскивать долги по налогам с граждан без суда. Это должно сократить нагрузку на суды и унифицировать процедуру.
Нововведение затронет земельный, транспортный налог и налог на имущество физических лиц. Предполагается, что нововведения вступят в силу с 1 января 2025 года.
Минфин предложил увеличить госпошлину за расторжение брака. С 2025 года она может вырасти почти в 8 раз, до ₽5 тыс. Втрое планируется увеличить пошлину за смену имени — с ₽1600 до ₽5000. Предполагается, что нововведения вступит в силу с 1 января 2025 года.
Власти планируют поднять пошлину за рассмотрение ходатайства, предусмотренного антимонопольным законодательством, — с 35 тыс. руб. до 400 тыс. руб.
Такие ходатайства подаются при проведении крупных сделок с бизнесом: создании и реорганизации компаний, заключении соглашений о совместной деятельности и т.д.
Дания введет допналог на выбросы углерода в сельском хозяйстве для фермеров. Фермеры из Дании будут платить 300 крон (43 доллара США) за тонну выброшенного CO2 с 2030 года. А с 2035 года, налог вырастет до 750 крон за тонну, при этом фермеры получат более высокие налоговые вычеты.
Цены на электронику уже к осени могут резко взлететь. Уже к сентябрю 2024 г. цены могут подняться на 15-20%, причина — новый, 14 по счету пакет антироссийских санкций.
Министру просвещения предложили снижать баллы ЕГЭ курящим школьникам. Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил министру просвещения России Сергею Кравцову разрешить снижать курящим школьникам итоговый балл ЕГЭ на 10-20 единиц.
Минприроды рекомендует отказаться от запуска воздушных шаров во время выпускных, потому что это плохо влияет на окружающую среду.
В качестве альтернативы предлагают высадить деревья.
Банкоматы в Турции больше не будут выдавать мелкие купюры. Слоты для входа и выхода денег номиналом 10 и 20 лир будут закрыты.
Пошлину на «недружественное вино» предложили повысить до 25%. Пошлину на вино из недружественных стран хотят повысить до 25% уже в августе. Власти также обсуждали пересмотр размера базовой ставки (минимальная сумма, которую нужно заплатить при ввозе вина), ее предложили повысить с $1,5 до $2 за литр.
Поступления в бюджет от налога на богатых выросли в 1,5 раза. В бюджет за январь–май поступило более 57 млрд рублей от так называемого налога на богатых — тех, кто платит 15% с доходов выше 5 млн в год. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2023-го. Тенденция связана с ускоренным ростом зарплат и премий, а также дивидендных начислений.
Более 90% россиян вне зависимости от возраста готовы пройти обучение, если это потребуется для трудоустройства.
По результатам опроса, проведенного на портале «Работа России» каждому третьему трудоспособному россиянину приходилось обучаться кардинально новой специальности. Более 80% россиян считают обучение важной составляющей профессионального развития.
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Комментарии22
Вот уж кто фамилии соответствует - ветер между ушами.
а ему-то (я про ветрова) для чего это?
оно с егеге каким боком связано?
Ну и по вопросу. Если у курящих снижать, то по справедливости НЕ курящим - надо бы 10-20 единиц добавить!
Ну и по реализации вопрос возникает. А как сей факт определяться будет и где регистрироваться??
Вот заходит на экзамен условный ученик Иванов или Петрова. И как должно фиксироваться факт, что он или она уже на входе имеют "минус 20" ?
Полный бред, а не предложение
Похоже, это существо даже не знает, что ЕГЭ сдают по каждому предмету по отдельности, что в разных вузах принимают в качестве вступительных не какой-то "итоговый балл", а конкретные баллы по конкретным предметам. И эти предметы разные - в зависимости от специализации вуза. Может быть, ОНО поступало в вуз, когда имел значение средний балл в аттестате, и не знает, что сейчас всё по-другому?))
отнять с кажждого по 20 баллов! ))))))))))))))))
В последнее время чем бредовее предложение, тем для ЭТОГО лучше. Говорить о них будут, обсуждать. Глядишь, кто-то и запомнит ФИО
Да здравствует закон, гарантирующий нам всем равенство.
Это точно влияет именно на окружающую среду?
Конечно нет, это ведет к мусору
а мусор на среду не влияет?
Это был сарказм
в пятницу - точно
Ну конечно влияет! Вся эта шелуха всё равно падает. Лишний мусор где попало. Для зачем эта фигня вообще ?
Поддерживаю предложение. Целиком и полностью - только "за".
И на других подобных мероприятиях - тоже ни к чему. Давно уже удивляюсь этой глупой традиции.
Я тоже поддерживаю идею отказаться от запуска шариков. У соседки на выпускной ребята сами отказались от них и попросили перевести деньги, отложенные на шары, в приют для животных.
когда вижу эти шарики всё время вспоминаю уже древний анекдот, когда вот так просто их ещё нигде и не пускали.
В колхозе упадок, зарплаты не плачены почти год, у некоторых и больше, долги аховские, всё закредитовано, счета арестованы,.... Идёт собрание, на повестке дня один вопрос - как из ситуации выбираться.
В наличии имеется немножко денег. У кого какие предложения чего на них купить в первую очередь. Можно, конечно, раздать долги по зарплате, а далее уж точно расходиться. Ну может что-нить стОящее купить, солярки, семян и всё-таки к осени собрать урожай и уже с него кое-что иметь и на зарплату, и на развитие дальше....
Идут более-менее рациональные предложения.... И тут встаёт один и грит
- а давайте на все оставшиеся деньги купим воздушных шариков!
Все с удивлением, может быть и правда что дельное, переспрашивают про дальнейший ход развития событий. Тот с невозмутимым видом продолжает
- и отпустим их!
Все ещё больше удивляются с вопросами зачем и для чего....
- а нах... они нам нужны!
Чёт подборка новостей в этот раз... прям вся неоптимистичная
Какая жизнь, такие и новости))