Консультации теперь выгодней с подпиской Клерк.Премиум. Чем дольше подписка, тем больше у вас консультаций

Где теперь консультируют эксперты «Клерка»?
Мы закончили тестирование новой платформы для сервиса «Консультации» и прекращаем поддержку консультаций на форуме. Раздел «Клерк.Консультации» на форуме теперь доступен только для чтения.
❗️Эксперты «Клерка», в рамках тарифов «Клерк.Премиум», отвечают только в сервисе «Консультации». Форум остается сервисом «Клерка», где пользователи могут обмениваться своими мнениями и общаться.
Что еще изменилось в Консультациях?
Мы скорректировали линейку тарифов и количество консультаций в подписке «Клерк.Премиум». Теперь количество консультаций зависит от периода подписки:
1 консультация — для подписки «Клерк.Премиум» на месяц;
10 консультаций — для подписки «Клерк.Премиум» на полгода;
25 консультаций — для подписки «Клерк.Премиум» на год.
❤️Самая выгодная подписка — годовая! Сейчас еще можно оформить по специальной цене, всего за 17 940 ₽
вместо 29 900 ₽.
Подключить «Клерк.Премиум» на год
Как распределить консультации по месяцам — решаете вы сами. Можно все 25 вопросов задать в течение первого месяца, а можно растянуть на год.
Если вам не хватило консультаций, которые заложены в тариф подписки, то можно подключить дополнительные:
1 консультация — 1 500 руб;
20 консультаций — 5 900 руб. со скидкой;
50 консультаций — 11 800 руб. со скидкой.
❤️Выгодней всего подключать сразу 50 консультаций. У всех у нас возникают вопросы, на которые мы не знаем ответа. А из-за приближающейся налоговой реформы, таких вопросов будет все больше и больше. Поэтому выгодней взять сразу большой пакет, тем более, что он сейчас идет по специальной цене со скидкой 84% — 11 800 ₽
вместо 75 000 ₽. Консультации можно оформить в рассрочку и оплатить долями.
💥Также мы добавили тариф «Просмотр консультаций», подключив его вы сможете поискать уже готовый ответ на ваш вопрос среди 20 тысяч консультаций. Сейчас подписку на базу консультаций можно подключить за половину цены — всего за 499 ₽.
Подключить «Просмотр консультаций»
❗️❗️❗️Коллеги, внимание! 🎁 Дарим пакет из пяти консультаций экспертов первым 5 пользователям, которые купят подписку «Клерк.Премиум» из этого поста!
Где и как теперь задать вопрос эксперту?
Для вашего удобства мы вынесли Консультации на главную страницу портала в левую плашку. Смотрите, на скрин👇
После этого открывается окно для ввода вопроса.
В верхней строке вбиваете тему вопроса/заголовок. Тема очень важна, чтобы эксперт нашего сервиса, который специализируется на определенных вопросах, быстрее ее забрал в работу. Под темой вы описываете свою ситуацию. Какие-то нюансы, важные моменты. Прикрепляете (если есть) файлы, фото.
Вопросы можно задавать анонимно, а можно разрешить добавить ответ в доступную для всех подписчиков базу. Если вы хотите, чтобы пользователи не видели автора вопроса, поставьте галочку «Анонимный вопрос». После этого нажмите «Опубликовать».
После этого, ваш вопрос заберет эксперт, который специализируется на этой теме. Ответы наши эксперты дают максимально оперативно. Скорость ответа в среднем — 3 часа, но часто эксперты отвечают быстрее.
Если хотите просто что-то обсудить, а не задать вопрос, вас всегда ждет наш форум или наш ТГ-канал Красный уголок бухгалтера.
Комментарии6
Задавайте вопросы, если что-то не понятно. И помните, первым пяти пользователям, купившим подписку «Клерк.Премиум» из этого поста, мы подарим 5 консультаций! Купили - напишите комментарий!
Не совсем поняла про новый тариф 'Просмотр консультаций'. Можно ли будет искать ответы по всем вопросам или доступ ограничен только новыми консультациями?
После активации подписки, вы получите доступ ко всей базе решенных вопросов.
Отлично. Спасибо
5 консультаций - совсем не плохо! Ура
Согласны с вами, учитывая, что стоимость 1-ой консультации - 1,500 руб. Клерк умеет делать подарки!