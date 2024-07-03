Консультации теперь выгодней с подпиской Клерк.Премиум. Чем дольше подписка, тем больше у вас консультаций

Грядет налоговая реформа. В связи с увеличившимся потоком вопросов по поправкам мы изменили сервис «Консультации». Теперь количество консультаций зависит от периода подписки «Клерк.Премиум». Кроме этого задать вопрос экспертам «Клерка» теперь можно только через раздел «Консультации», а не на форуме или в нашем телеграм-канале.

Где теперь консультируют эксперты «Клерка»?

Мы закончили тестирование новой платформы для сервиса «Консультации» и прекращаем поддержку консультаций на форуме. Раздел «Клерк.Консультации» на форуме теперь доступен только для чтения.

❗️Эксперты «Клерка», в рамках тарифов «Клерк.Премиум», отвечают только в сервисе «Консультации». Форум остается сервисом «Клерка», где пользователи могут обмениваться своими мнениями и общаться.

Что еще изменилось в Консультациях?

Мы скорректировали линейку тарифов и количество консультаций в подписке «Клерк.Премиум». Теперь количество консультаций зависит от периода подписки:

❤️Самая выгодная подписка — годовая! Сейчас еще можно оформить по специальной цене, всего за 17 940 ₽ вместо 29 900 ₽ .

Подключить «Клерк.Премиум» на год

Как распределить консультации по месяцам — решаете вы сами. Можно все 25 вопросов задать в течение первого месяца, а можно растянуть на год.

Если вам не хватило консультаций, которые заложены в тариф подписки, то можно подключить дополнительные:

1 консультация — 1 500 руб;

20 консультаций — 5 900 руб. со скидкой;

50 консультаций — 11 800 руб. со скидкой.

❤️Выгодней всего подключать сразу 50 консультаций. У всех у нас возникают вопросы, на которые мы не знаем ответа. А из-за приближающейся налоговой реформы, таких вопросов будет все больше и больше. Поэтому выгодней взять сразу большой пакет, тем более, что он сейчас идет по специальной цене со скидкой 84% — 11 800 ₽ вместо 75 000 ₽ . Консультации можно оформить в рассрочку и оплатить долями.

Подключить 50 консультаций

💥Также мы добавили тариф «Просмотр консультаций», подключив его вы сможете поискать уже готовый ответ на ваш вопрос среди 20 тысяч консультаций. Сейчас подписку на базу консультаций можно подключить за половину цены — всего за 499 ₽.

Подключить «Просмотр консультаций»

❗️❗️❗️Коллеги, внимание! 🎁 Дарим пакет из пяти консультаций экспертов первым 5 пользователям, которые купят подписку «Клерк.Премиум» из этого поста!

Где и как теперь задать вопрос эксперту?

Для вашего удобства мы вынесли Консультации на главную страницу портала в левую плашку. Смотрите, на скрин👇

После этого открывается окно для ввода вопроса.

В верхней строке вбиваете тему вопроса/заголовок. Тема очень важна, чтобы эксперт нашего сервиса, который специализируется на определенных вопросах, быстрее ее забрал в работу. Под темой вы описываете свою ситуацию. Какие-то нюансы, важные моменты. Прикрепляете (если есть) файлы, фото.

Вопросы можно задавать анонимно, а можно разрешить добавить ответ в доступную для всех подписчиков базу. Если вы хотите, чтобы пользователи не видели автора вопроса, поставьте галочку «Анонимный вопрос». После этого нажмите «Опубликовать».

После этого, ваш вопрос заберет эксперт, который специализируется на этой теме. Ответы наши эксперты дают максимально оперативно. Скорость ответа в среднем — 3 часа, но часто эксперты отвечают быстрее.

Если хотите просто что-то обсудить, а не задать вопрос, вас всегда ждет наш форум или наш ТГ-канал Красный уголок бухгалтера.