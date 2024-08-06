Недетский траты. Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2024 году и что покупать

Предшкольный шопинг начался. Родители закупают канцелярку, одежду и обувь. Сильнее всего предсентябрьский забег по магазинам ударит по бюджету родителей первоклассников, ведь им придется закупать абсолютно все с нуля.

Базовый набор школьника в 2024 году, согласно подсчетам экспертов, обойдется родителям в среднем в 14,6 тыс. рублей. Это на 10% больше, чем в прошлом году.

Каждое учебное заведение самостоятельно определяет требования к одежде учеников. Обычно предпочтение отдается классическому стилю: темные брюки/юбки, светлые рубашки/блузки. Джинсы и яркие принты, как правило, не приветствуются администрацией. Однако в некоторых школах запрета на джинсы нет. Чтобы не купить лишнего и не промахнуться с выбором одежды, ознакомьтесь с правилами дресс-кода в своей школе. Всю необходимую информацию можно уточнить у своего классного руководителя.

Классический темный низ/светлый верх можно разнообразить классическими принтами — сдержанная клетка, тонкая и неяркая вертикальная полоска или гусиная лапка. А цвета формы могут быть не только черный/синий/белый, но и серый, бежевый, коричневый, бордовый и темно-зеленый.

Обратите внимание на обувь. Во многих школах просят покупать сменку только с белой подошвой, чтобы на полу не появлялись черные следы. Обратите внимание, это не требование, а именно просьба, у нас в стране нет (пока) закона, который бы регулировал цвет подошвы. Если вы уверены, что обувь вашего ребенка не оставляет следы, то скажите об этом руководителю класса, уверена, вам пойдут навстречу.

Подавляющее большинство родителей сейчас предпочитают закупаться на маркетплейсах, там они покупают более 60% из школьного набора.

Для вашего удобства подготовили чек-лист необходимых товаров. Проверьте, ничего не забыли?

Одежда для девочек:

1-2 блузки или рубашки с коротким рукавом. Одна нарядная для праздников;

1-2 лонгслива или водолазки с длинным рукавом.

пиджак (в некоторых школах обязательны), джемпер/кардиган/жилетка (последний вариант самый удобный);

1-2 юбки — на теплое время года и на прохладное;

1-2 пары брюк (если брюки в вашей школе разрешены);

2 платья. На теплое время года и более холодное;

спортивная форма.

Закажите комплект наклеек с именем ребенка и номером его класса. Их леко прикрепить к одежде с помощью утюга. Именные наклейки есть и для обуви.

Одежда для мальчиков:

пиджак, либо джемпер/кардиган/жилетка;

1-2 рубашки с коротким рукавом;

1-3 рубашки с длинным рукавом или лонгсливов/водолазок;

1-3 пары классических брюк, одна — парадная;

спортивная форма.

Главный совет для родителей первоклашек — выбирайте одежду, которую дети могут сами легко снять и надеть. Еще важный момент — школьная форма должна быть удобной и легко стираться.

Минимальный набор канцтоваров для первоклашки

Пенал Подставка для книг Ручки синие – 2-3 шт. Пластилин и дощечка для работы Ручка зеленая Альбом для рисования Карандаш простой (ТМ, М) – 3 шт. Гуашь 6 цветов Карандаши цветные Акварельные краски Точилка Кисти для рисования №3, №5 (белка, коза) Тетради в косую линейку – 10 шт. Цветная бумага Тетради в клетку с полями – 15 шт. Цветной картон (А4) Линейка деревянная (не менее 15 см) Белый картон (А4) Ластик Клей-карандаш Обложка для тетрадей Ножницы с тупыми концами Папка для тетрадей Блокнот

Еще понадобится: дневник, пластилин, линейка, счетные палочки, фартук, мешок для сменной обуви.

Перед покупкой концелярки уточните у классного руководителя точный список. В разных школах могут быть разные требования. Если вы не хотите с этим заморачиваться, то на маркетплейсах сейчас продают готовые наборы на первоклашек.

Ранец/портфель/рюкзак

При выборе переноски школьных принадлежностей для начальной школы, лучше всего остановиться на ранце с ортопедической спинкой. Она поможет правильно распределять нагрузку на плечи и поясницу, а также держать правильную осанку.

Вес — один из главных параметров при выборе рюкзака. По рекомендациям Роспотребнадзора вес пустого рюкзака начальной школы не должен превышать 700 граммов. А безопасный вес письменных принадлежностей для здоровья ребенка из 1-2 класса — до 1,5 кг.

!Важно. Для первоклассника рюкзак должен быть не выше плеч и не ниже поясницы. Также обратите внимание на светоотражающие элементы, они повысят безопасность ребенка в темное время суток.