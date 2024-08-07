💥Обзор новостей: Егоров рассказал, как попал в ФНС, НДФЛ для мигрантов 30%, систему «все включено» в Турции могут отменить

Начнем с разбора цитат Даниила Егорова. « Работать прозрачно — это выгодно . Нет проверок, нет лишних трат на их сопровождение, все усилия направлены на созидание, а не на попытки что-то спрятать. На самом деле, мы вместе с бизнесом прошли этот путь по выравниванию правил игры, по созданию прозрачных и понятных условий», — заявил глава ФНС Даниил Егоров.

«Когда мы поставили себе задачу снизить количество проверок, мы исходили из критерия эффективности, а не затем, чтобы стать «добрыми », — глава ФНС.

Глава ФНС рассказал, как попал в налоговую. «Я работал в аудиторской компании юристом, собирал звонки и отвечал на запросы. Как-то раз звонит аудитор и просит рассказать, какую первую бухгалтерскую проводку делает организация. И мне пришлось разбираться в этом вопросе.

Раньше не было такой централизации, и много ответов давало Управление по городу Москве. Везде ставил подпись Андрей Глинкин. Причём все ответы были очень разумными, сильными. Думаю, что это за гений такой?

Вдруг случайно узнаю, что гуру Глинкин ищет себе помощника. Мне стало интересно. Ведь я давно для себя понял, что важно быть с людьми-явлениями. Если рядом с ними находишься, можешь сам переформатироваться в лучшую сторону.

Меня вызывают на собеседование. Андрей Анатольевич говорит: «Чтобы взять человека на работу, я задаю один-единственный вопрос. Если не отвечаешь — можно сразу уходить! Какую первую проводку делает бухгалтер?»

Именно эту одну проводку в бухучете я и знал. Вот так я и попал в налоговую!».