💥Обзор новостей: Егоров рассказал, как попал в ФНС, НДФЛ для мигрантов 30%, систему «все включено» в Турции могут отменить

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
Начнем с разбора цитат Даниила Егорова. «Работать прозрачно — это выгодно. Нет проверок, нет лишних трат на их сопровождение, все усилия направлены на созидание, а не на попытки что-то спрятать. На самом деле, мы вместе с бизнесом прошли этот путь по выравниванию правил игры, по созданию прозрачных и понятных условий», — заявил глава ФНС Даниил Егоров.
«Когда мы поставили себе задачу снизить количество проверок, мы исходили из критерия эффективности, а не затем, чтобы стать «добрыми», — глава ФНС.
Глава ФНС рассказал, как попал в налоговую. «Я работал в аудиторской компании юристом, собирал звонки и отвечал на запросы. Как-то раз звонит аудитор и просит рассказать, какую первую бухгалтерскую проводку делает организация. И мне пришлось разбираться в этом вопросе.
Раньше не было такой централизации, и много ответов давало Управление по городу Москве. Везде ставил подпись Андрей Глинкин. Причём все ответы были очень разумными, сильными. Думаю, что это за гений такой?
Вдруг случайно узнаю, что гуру Глинкин ищет себе помощника. Мне стало интересно. Ведь я давно для себя понял, что важно быть с людьми-явлениями. Если рядом с ними находишься, можешь сам переформатироваться в лучшую сторону.
Меня вызывают на собеседование. Андрей Анатольевич говорит: «Чтобы взять человека на работу, я задаю один-единственный вопрос. Если не отвечаешь — можно сразу уходить! Какую первую проводку делает бухгалтер?»
Именно эту одну проводку в бухучете я и знал. Вот так я и попал в налоговую!».
ЛДПР предложила повысить НДФЛ для мигрантов до 30%. «Деньги должны работать на нашу страну, а не на родину мигрантов», заявил д
епутат Леонид Слуцкий и предложил повысить НДФЛ для мигрантов до 30%. Господин Слуцкий также обещал отдельно проработать вопрос эффективности патентной системы, так как «России нужны рабочие места для своих граждан, а не приезжих».
В России создадут ИИ, переводящий язык чиновников на человеческий. Проект называется «Госджипити» и предназначен для обработки обращений граждан, первыми его внедрят в Псковской области.
Условия по льготной семейной ипотеке могут пересмотреть. Путин поручил правительству и ЦБ оценить влияние семейной ипотеки на рынок, а при необходимости предложить изменения в программу.
На сайте Роструда размещены перечни работодателей, к которым сотрудники ведомства могут прийти с проверкой в 2025 году. Проверьте, не попала ли ваша компания в черный список.
Обороты владельцев ПВЗ за год выросли на 97%. Владелец ПВЗ двух маркетплейсов в среднем зарабатывает в месяц в 3 раза больше тех, кто работает только с одним маркетплейсом, а владелец ПВЗ трех маркетплейсов — в 7 раз больше.
Мишустин поручил Минэкономразвития и Минфину до 1 ноября 2024 года разработают единый план по достижению национальных целей развития. Среди целей: сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей и поддержка семьи и развитие экономики.
Россияне теперь могут переводить себе по СБП в другой банк за один раз до 30 млн рублей. До этого можно было отправить только не более 1 млн рублей.
Google проиграл в США антимонопольное дело о доминировании на рынке поисковиков. Суд признал, что компания использовала незаконные методы для сохранения монопольного положения. Google подавляет конкуренцию, «выплачивая миллиарды долларов» операторам веб-браузеров и производителям смартфонов, чтобы поисковик компании был установлен на устройствах по умолчанию, заявили в суде.
Турецкие отельеры предложили отменить систему «все включено». По словам одного из основателей этой системы Зафера Алкая, при зарождении туриндустрии она была необходима, однако сегодня необходимо повышать качество питания.
Средний возраст москвичей при вступлении в брак — 25 лет.
Мужчины чаще всего женятся в возрасте с 24 до 28 лет. Женщины выходят за муж на год раньше — с 23 до 27 лет.
Самыми популярными именами новорожденных в Москве с начала года стали Михаил и София. В топ-5 мужских имен также вошли Александр (867), Марк (684), Максим (674) и Лев (659), в топ-5 женских — Анна (772), Мария (635), Ева (570) и Виктория (554).
Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.
Приглашаем всех 12 сентября на самое яркое бухгалтерское событие осени — V всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»! Узнаете все про налоговую реформу и важные поправки, которые начнут действовать в 2025 году. Лучшие спикеры-практики страны ответят на ваши вопросы! Событие пройдет в Москве на «Красном Октябре». Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение.
Комментарии24
Доброе утро, коллеги! Все успели налить себе кофейку?
Хорошая фотка, анфас... где-то у меня дартс завалялся...
Какая вы с утра кровожадная))
Просто уже с утра пришло "информационное письмо о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства о применении ККТ". Причем основная мысль этого сочинения - "найдите сами в чём вы виновны, но мы точно знаем, что вы виноваты". Поскольку до 6 августа претензий не было, делаю вывод, что речь об ФФД ККТ. Но касса с маркированным товаром не работает... и ей до замены ФН всего 3 месяца... Пойду искать дартс...
О, тогда и правда нужен дартс.
Тогда скорее обратная ситуация - будут переводить обращения граждан с человеческого на чиновничий.
Пусть учат человеческий, а нам очень даже пригодится такой ИИ. Иногда читаешь письмо и ничего не понимаешь, что они там хотели сказать в нем.
Говорят в быту по-верхнерусски, а государственный язык всего делопроизводства – верхне-среднесибирский. За этим строго следит их собственный Департамент Культурной Экспансии, да и мы посматриваем. Но следить на самом деле не надо, потому что вся оркская бюрократия с этого языка кормится и горло за него перегрызет. Оркский бюрократ сперва десять лет этот язык учит, зато потом он владыка мира. Любую бумагу надо сначала перевести на верхне-среднесибирский, затем заприходовать, получить верхне-среднесибирскую резолюцию от руководства – и только тогда перевести обратно просителям. И если в бумаге хоть одна ошибка, ее могут объявить недействительной. Все оркские столоначальства и переводные столы – а их там больше, чем свинарников, – с этого живут и жиреют (с)
Пелевин «S.N.U.F.F.»
Вот сейчас вспомнила начало карьеры, как же было сложно переводить письма, разъяснения и законы на человеческий язык. Вот бы этот ИИ сделали лет 20 назад!
блин... а сразу нельзя?
Этак с точно таким же подходом можно и использовать цепь китайски-иврит-арабский-японский-.... и только потом русский
И подо всё это создавать программы, переводчики....
Угрохать денег под это можно....... А ещё и навариться!
А смысл? )