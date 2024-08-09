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Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: бумажные чеки вернутся в общепит, наркотики в книгах и кино — все, кредит на обезьянку

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте. Вчера президент подписал много законов, начнем с них:

  • Путин подписал закон, обязывающий предприятия общепита выдавать клиентам бумажные чеки до момента расчета. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Закон вступает в силу с 1 марта 2025 года. Помимо этого, закон дает покупателям право отказаться от получения кассовых чеков на номер телефона или электронную почту, а также изменить введенные при регистрации данные для направления электронного чека.

  • Президент подписал закон о введении нового миграционного режима «высылки» для нелегальных мигрантов. Документ предполагает, что иностранцы, в отношении которых такой режим введут, не смогут менять место пребывания в России без разрешения, выезжать за пределы региона или управлять транспортом.

  • Наш гарант подписал закон о проведении внешних расчетов в криптовалюте. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий с 1 сентября 2024 года осуществлять трансграничные расчеты и биржевые торги цифровой валютой в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР).

  • Теперь в России будут лишать приобретенного гражданства в случае отказа встать на воинский учет. Путин одобрил соответствующий закон.

  • Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды наркотиков в литературе и кино. Согласно ему, произведения искусства не попадут под запрет пропаганды наркотиков, если это составляет оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла.

    При этом, если такие произведения находятся в обороте, они должны сопровождаться маркировкой о вреде для здоровья потребления наркотиков, а также о запрете незаконного оборота наркотических средств. Исключение составляют произведения, обнародованные до 1 августа 1990 года. Выдыхаем, Булгакова, Уэлша, Берроуз маркировать не будут. Но вопрос, кто будет определять критерии, составляют ли наркотики в произведении оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла или нет, — остается под вопросом.

  • Россияне стали есть рекордно много мяса. В среднем на человека в 2023 году пришлось 98,2 кг мяса. Увеличилось до рекордного уровня потребление овощей и бахчевых — до 106,6 кг в среднем на человека. Одновременно российские потребители стали есть меньше хлебного и сладкого, показали данные Росстата — всего 29,2 кг.

  • Reuters утверждает, что Россия и Китай готовы перейти на бартер.

    Россия и Китай планируют восстановить бартерные сделки для обхода санкций и минимизации валютных рисков, что позволит им снизить зависимость от международных банковских систем.

  • РКН начал рассылать интернет-пользователям требования удалить инструкции по ускорению YouTube. Официальных заявлений от РКН пока не поступало, ждем. И поделитесь, пожалуйста, ссылкой на VPN для яндекса.

  • Сбер начал выдавать нецелевые кредиты под залог недвижимости, не требуя от клиентов первоначального взноса и подтверждения доходов. Теперь премиальные клиенты банка смогут взять через платформу Домклик от 10 до 60 млн рублей кредита под залог квартиры, дома, земельного участка на срок от 1 до 20 лет.

  • Молниеносная кража в Лондоне. Последняя работа уличного художника Бэнкси на спутниковой тарелке (волк, воющий на фоне луны) была украдена из Лондона всего через несколько часов после того, как была выставлена.

  • Удивительная история. Девушка бросила парня, потому что он отказался покупать домашнего питомца — ей обезьяну. Хвостатый стоил 340 тыс руб. Девушка взяла кредит, купила обезьянку и бросила прижимистого ухажера. Когда соберетесь поругать себя за бессмысленные покупки — вспомните эту историю.

  • В Ливерпуле нашли гения коммуникаций — городской таксист повесил в машине список любимых фильмов, чтобы пассажиры знали, о чем ему интересно говорить. И даже разбил их по жанрам! Умничка!

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Комментарии

42
  • Ирина

    Путин подписал закон, обязывающий предприятия общепита выдавать клиентам бумажные чеки до момента расчета

    А если у клиента будут проблемы с расчётом, то Путин сам за клиента заплатит? По факту услуга оказана, но оплата ещё не получена, а общепит должен отчитаться о полученном доходе?

    • Natali2212

      не о полученном доходе, а о том, что включено в заказ. Сидели мы как то в одном заведении. Так они в счет включили 3 салата, хотя заказан (и принесен) был один, соус, который не заказывали. Больше туда не возвращались.

      • Ирина

        Счёт и чек так-то разные вещи.

      • Arhimed0
        Главный бухгалтер

        Сидели мы как то в одном заведении. Так они в счет включили 3 салата, хотя заказан (и принесен) был один, соус, который не заказывали.

        Классический же анекдот. Список покупки

        салат - 100

        соус - 50

        Итого - 150

        Получилось - 250

        Диалог:

        - А что такое "получилось"?

        - Значит не получилось...

        А так тоже самое и в магазинах происходит. Родители недавно что-то покупали. Среди нескольких покупок было ДВЕ "фигни". В чеке пробили ТРИ...

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      А если у клиента будут проблемы с расчётом,

      видимо и в общепите теперь будет постоянно звучать крик в сторону подсобки

      - Галя, у нас отмена!...

      • Ирина

        В этом случае важно вовремя отобрать тарелку у клиента

  • Ирина

    Но вопрос, кто будет определять критерии, составляют ли наркотики в произведении оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла или нет, — остается под вопросом.

    Есть такая лженаука, деструктология называется... вот её представители и будут определять.

    Исключение составляют произведения, обнародованные до 1 августа 1990 года.

    Тут мы имеем дела с так называемым обратным действием закона (хотя закон, устанавливающий преступность деяния, усиливающий наказание или иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет) - период с 1 августа 1990 и по момент принятия нового закона уже как бы прошел.

    • RayaYARA

      забавно обсуждать законность законов в такое фееричное время поклонения Идолам)