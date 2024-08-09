💥Обзор новостей: бумажные чеки вернутся в общепит, наркотики в книгах и кино — все, кредит на обезьянку

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте. Вчера президент подписал много законов, начнем с них:

Путин подписал закон, обязывающий предприятия общепита выдавать клиентам бумажные чеки до момента расчета. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Закон вступает в силу с 1 марта 2025 года. Помимо этого, закон дает покупателям право отказаться от получения кассовых чеков на номер телефона или электронную почту, а также изменить введенные при регистрации данные для направления электронного чека.

Президент подписал закон о введении нового миграционного режима «высылки» для нелегальных мигрантов. Документ предполагает, что иностранцы, в отношении которых такой режим введут, не смогут менять место пребывания в России без разрешения, выезжать за пределы региона или управлять транспортом.

Наш гарант подписал закон о проведении внешних расчетов в криптовалюте. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий с 1 сентября 2024 года осуществлять трансграничные расчеты и биржевые торги цифровой валютой в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР).

Теперь в России будут лишать приобретенного гражданства в случае отказа встать на воинский учет. Путин одобрил соответствующий закон.

Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды наркотиков в литературе и кино. Согласно ему, произведения искусства не попадут под запрет пропаганды наркотиков, если это составляет оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла. При этом, если такие произведения находятся в обороте, они должны сопровождаться маркировкой о вреде для здоровья потребления наркотиков, а также о запрете незаконного оборота наркотических средств. Исключение составляют произведения, обнародованные до 1 августа 1990 года. Выдыхаем, Булгакова, Уэлша, Берроуз маркировать не будут. Но вопрос, кто будет определять критерии, составляют ли наркотики в произведении оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла или нет, — остается под вопросом.

Россияне стали есть рекордно много мяса. В среднем на человека в 2023 году пришлось 98,2 кг мяса. Увеличилось до рекордного уровня потребление овощей и бахчевых — до 106,6 кг в среднем на человека. Одновременно российские потребители стали есть меньше хлебного и сладкого, показали данные Росстата — всего 29,2 кг.

Reuters утверждает, что Россия и Китай готовы перейти на бартер. Россия и Китай планируют восстановить бартерные сделки для обхода санкций и минимизации валютных рисков, что позволит им снизить зависимость от международных банковских систем.

РКН начал рассылать интернет-пользователям требования удалить инструкции по ускорению YouTube. Официальных заявлений от РКН пока не поступало, ждем. И поделитесь, пожалуйста, ссылкой на VPN для яндекса.

Сбер начал выдавать нецелевые кредиты под залог недвижимости, не требуя от клиентов первоначального взноса и подтверждения доходов. Теперь премиальные клиенты банка смогут взять через платформу Домклик от 10 до 60 млн рублей кредита под залог квартиры, дома, земельного участка на срок от 1 до 20 лет.

Молниеносная кража в Лондоне. Последняя работа уличного художника Бэнкси на спутниковой тарелке (волк, воющий на фоне луны) была украдена из Лондона всего через несколько часов после того, как была выставлена.