💥Обзор новостей: бумажные чеки вернутся в общепит, наркотики в книгах и кино — все, кредит на обезьянку

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте. Вчера президент подписал много законов, начнем с них:
Путин подписал закон, обязывающий предприятия общепита выдавать клиентам бумажные чеки до момента расчета. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Закон вступает в силу с 1 марта 2025 года. Помимо этого, закон дает покупателям право отказаться от получения кассовых чеков на номер телефона или электронную почту, а также изменить введенные при регистрации данные для направления электронного чека.
Президент подписал закон о введении нового миграционного режима «высылки» для нелегальных мигрантов. Документ предполагает, что иностранцы, в отношении которых такой режим введут, не смогут менять место пребывания в России без разрешения, выезжать за пределы региона или управлять транспортом.
Наш гарант подписал закон о проведении внешних расчетов в криптовалюте. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий с 1 сентября 2024 года осуществлять трансграничные расчеты и биржевые торги цифровой валютой в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР).
Теперь в России будут лишать приобретенного гражданства в случае отказа встать на воинский учет. Путин одобрил соответствующий закон.
Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды наркотиков в литературе и кино. Согласно ему, произведения искусства не попадут под запрет пропаганды наркотиков, если это составляет оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла.
При этом, если такие произведения находятся в обороте, они должны сопровождаться маркировкой о вреде для здоровья потребления наркотиков, а также о запрете незаконного оборота наркотических средств. Исключение составляют произведения, обнародованные до 1 августа 1990 года. Выдыхаем, Булгакова, Уэлша, Берроуз маркировать не будут. Но вопрос, кто будет определять критерии, составляют ли наркотики в произведении оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла или нет, — остается под вопросом.
Россияне стали есть рекордно много мяса. В среднем на человека в 2023 году пришлось 98,2 кг мяса. Увеличилось до рекордного уровня потребление овощей и бахчевых — до 106,6 кг в среднем на человека. Одновременно российские потребители стали есть меньше хлебного и сладкого, показали данные Росстата — всего 29,2 кг.
Reuters утверждает, что Россия и Китай готовы перейти на бартер.
Россия и Китай планируют восстановить бартерные сделки для обхода санкций и минимизации валютных рисков, что позволит им снизить зависимость от международных банковских систем.
РКН начал рассылать интернет-пользователям требования удалить инструкции по ускорению YouTube. Официальных заявлений от РКН пока не поступало, ждем. И поделитесь, пожалуйста, ссылкой на VPN для яндекса.
Сбер начал выдавать нецелевые кредиты под залог недвижимости, не требуя от клиентов первоначального взноса и подтверждения доходов. Теперь премиальные клиенты банка смогут взять через платформу Домклик от 10 до 60 млн рублей кредита под залог квартиры, дома, земельного участка на срок от 1 до 20 лет.
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Комментарии42
А если у клиента будут проблемы с расчётом, то Путин сам за клиента заплатит? По факту услуга оказана, но оплата ещё не получена, а общепит должен отчитаться о полученном доходе?
Сомневаюсь))
не о полученном доходе, а о том, что включено в заказ. Сидели мы как то в одном заведении. Так они в счет включили 3 салата, хотя заказан (и принесен) был один, соус, который не заказывали. Больше туда не возвращались.
Счёт и чек так-то разные вещи.
Это и правда распространенная проблема.
Классический же анекдот. Список покупки
салат - 100
соус - 50
Итого - 150
Получилось - 250
Диалог:
- А что такое "получилось"?
- Значит не получилось...
А так тоже самое и в магазинах происходит. Родители недавно что-то покупали. Среди нескольких покупок было ДВЕ "фигни". В чеке пробили ТРИ...
видимо и в общепите теперь будет постоянно звучать крик в сторону подсобки
- Галя, у нас отмена!...
В этом случае важно вовремя отобрать тарелку у клиента
Доброе утро, коллеги! С пятницей!
Есть такая лженаука, деструктология называется... вот её представители и будут определять.
Тут мы имеем дела с так называемым обратным действием закона (хотя закон, устанавливающий преступность деяния, усиливающий наказание или иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет) - период с 1 августа 1990 и по момент принятия нового закона уже как бы прошел.
Ирина, спасибо! Вы прямо мои мысли озвучили!
забавно обсуждать законность законов в такое фееричное время поклонения Идолам)
Ждали какой-нибудь "лысенковщины". Вот и она!