💥Обзор новостей: Силуанов дал совет по вложениям, госслужащих станет меньше, Freedom Finance для нас — все

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Антон Силуанов дал совет, куда вложить деньги. Глава Минфина посоветовал россиянам вкладываться в себя и семью, государственные облигации, ценные бумаги и ипотеку, в том числе льготную. Также, по его словам, программа долгосрочных сбережений поможет накопить средства.

Минфин выступает за сокращение численности госслужащих с увеличением зарплат остальным. «Мы как Минфин всегда выступали за то, чтобы где-то может быть, и, значит, нам может быть, и не нужно столь такой большой численность государственного сектора. Давайте мы лучше сократим количество работников. Ну, как сказать, государственных служащих. И повысим им зарплату», — заявил министр финансов Антон Силуанов.

Freedom Finance перестал удаленно открывать счета для нерезидентов. Казахстанский Freedom Finance перестал удаленно открывать счета для нерезидентов. Все приглашения были аннулированы, а партнеры — отключены от системы. Для россиян это был удобный способ удаленно открыть карту, которая работает за границей.

Пользоваться цифровым рублем хотели бы только 31% россиян. У 59% опрошенных возможности цифровой валюты не вызывают интереса. В числе недостатков — возможность взлома и рост мошенничества (10%), контроль со стороны государства и отсутствие анонимности (5%).

В июле инфляция с учетом сезонности была выше, чем в июне, отметили в ЦБ России. Это связано с более высокой, чем обычно, индексацией коммунальных тарифов. Кроме того, ускорился рост цен на нефтепродукты, а цены на овощи и фрукты снижались гораздо слабее, чем обычно в июле. Таким образом, годовая инфляция ускорилась до 9,1%.

Елена Блиновская встретит 2025-й год в СИЗО. Савеловский суд Москвы продлил ей арест на полгода — до 2 февраля.

ВОЗ объявила эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения: monkey pox — так называется обезьянья оспа — бушует в Африке. Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми.

Цены на шоколад и выпечку резко подскочат, предупредили производители. Больше всего корректировка цен коснется шоколадок Mars, Twix, Snickers, Milky Way, Dove, «Коркунов» и M&M's.

На АЭС «Фукусима-1» произошла утечка 25 тонн радиоактивной воды. В здании второго энергоблока аварийной АЭС «Фукусима-1» на северо-востоке Японии произошла утечка примерно 25 т воды, содержащей радиоактивные вещества. В окружающую среду вода не попала, она стекла в подвал.

Google с 9 сентября отключит в России облачный сервис для big data. Будет отключен облачный сервис BigQuery. Два других, Google Workspace (включает электронную почту, сервисы Docs, Sheets, Slides, Drive) и Google Cloud, продолжат работу.

«Ростех» предложил ввести годовую отсрочку от армии для выпускников вузов. Если молодого человека забирают в армию сразу после окончания колледжа или вуза, за время службы он забывает все, что учил, считает замгендиректора «Ростеха» Николай Волобуев. Специалисту нужно отработать хотя бы год, полагает он.

Российская платежная система «Мир» должна заработать в Иране в течение шести месяцев. Россия и Иран объединили платежные системы «Мир» и «Шетаб». По словам посола Ирана Джалалиа пользоваться картами «Мир» в Иране можно будет уже в ближайшие полгода. В свою очередь, граждане исламской республики смогут получать рубли в банкоматах России, используя карты системы «Шетаб».