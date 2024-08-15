Заказать рекламу Отключить рекламу
Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: Силуанов дал совет по вложениям, госслужащих станет меньше, Freedom Finance для нас — все

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • Антон Силуанов дал совет, куда вложить деньги. Глава Минфина посоветовал россиянам вкладываться в себя и семью, государственные облигации, ценные бумаги и ипотеку, в том числе льготную. Также, по его словам, программа долгосрочных сбережений поможет накопить средства.

  • Минфин выступает за сокращение численности госслужащих с увеличением зарплат остальным. «Мы как Минфин всегда выступали за то, чтобы где-то может быть, и, значит, нам может быть, и не нужно столь такой большой численность государственного сектора. Давайте мы лучше сократим количество работников. Ну, как сказать, государственных служащих. И повысим им зарплату», — заявил министр финансов Антон Силуанов.

  • Freedom Finance перестал удаленно открывать счета для нерезидентов.

    Казахстанский Freedom Finance перестал удаленно открывать счета для нерезидентов. Все приглашения были аннулированы, а партнеры — отключены от системы.

    Для россиян это был удобный способ удаленно открыть карту, которая работает за границей.

  • Пользоваться цифровым рублем хотели бы только 31% россиян. У 59% опрошенных возможности цифровой валюты не вызывают интереса.

    В числе недостатков — возможность взлома и рост мошенничества (10%), контроль со стороны государства и отсутствие анонимности (5%).

  • В июле инфляция с учетом сезонности была выше, чем в июне, отметили в ЦБ России. Это связано с более высокой, чем обычно, индексацией коммунальных тарифов. Кроме того, ускорился рост цен на нефтепродукты, а цены на овощи и фрукты снижались гораздо слабее, чем обычно в июле. Таким образом, годовая инфляция ускорилась до 9,1%.

  • Елена Блиновская встретит 2025-й год в СИЗО. Савеловский суд Москвы продлил ей арест на полгода — до 2 февраля.

  • ВОЗ объявила эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения: monkey pox — так называется обезьянья оспа — бушует в Африке. Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми.

  • Цены на шоколад и выпечку резко подскочат, предупредили производители. Больше всего корректировка цен коснется шоколадок Mars, Twix, Snickers, Milky Way, Dove, «Коркунов» и M&M's.

  • На АЭС «Фукусима-1» произошла утечка 25 тонн радиоактивной воды. В здании второго энергоблока аварийной АЭС «Фукусима-1» на северо-востоке Японии произошла утечка примерно 25 т воды, содержащей радиоактивные вещества. В окружающую среду вода не попала, она стекла в подвал.

  • Google с 9 сентября отключит в России облачный сервис для big data.

    Будет отключен облачный сервис BigQuery. Два других, Google Workspace (включает электронную почту, сервисы Docs, Sheets, Slides, Drive) и Google Cloud, продолжат работу.

  • «Ростех» предложил ввести годовую отсрочку от армии для выпускников вузов. Если молодого человека забирают в армию сразу после окончания колледжа или вуза, за время службы он забывает все, что учил, считает замгендиректора «Ростеха» Николай Волобуев. Специалисту нужно отработать хотя бы год, полагает он.

  • Российская платежная система «Мир» должна заработать в Иране в течение шести месяцев. Россия и Иран объединили платежные системы «Мир» и «Шетаб». По словам посола Ирана Джалалиа пользоваться картами «Мир» в Иране можно будет уже в ближайшие полгода. В свою очередь, граждане исламской республики смогут получать рубли в банкоматах России, используя карты системы «Шетаб».

  • Американец не может подать в обычный суд на Disney после смерти своей жены в парке аттракционов, потому что пять лет назад оформил подписку на Disney+. Женщина скончалась в результате отравления в ресторане парка развлечений. Муж не может подать иск против Disney из-за подписки на Disney+, оформленной 5 лет назад. Условия пользовательского соглашения (которое никто никогда не читает) Disney+ включают пункт об отказе от права на коллективный иск и обязательном арбитраже. В таких неправительственных судах крупным корпорациям легче выиграть любые дела.

Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.

Приглашаем всех 12 сентября на самое яркое бухгалтерское событие осени V всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»! Узнаете все про налоговую реформу и важные поправки, которые начнут действовать в 2025 году. Лучшие спикеры-практики страны ответят на ваши вопросы! Событие пройдет в Москве на «Красном Октябре». Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение.

Комментарии

12
  • Наталия Лукина

    Доброе утро, коллеги! Вот еще позитивная новость. В Берлине появилась вакансия мечты: купальщик бегемотиков.

    image.png
  • Ирина

    Мы как Минфин всегда выступали за то, чтобы где-то может быть, и, значит, нам может быть, и не нужно столь такой большой численность государственного сектора. Давайте мы лучше сократим количество работников. Ну, как сказать, государственных служащих. И повысим им зарплату

    Это просто шедеврально!!!

    Если на самом деле точно передана речь государева служащего, то что мы можем иметь на выходе? Какие там законы? Вот он каков полёт мысли.

      • Ирина

        Наталья, и Вам утра доброго. В Вас я не сомневалась ну ни чуточки. Мне думалось (слабенькая такая надежда была), ну может быть корреспондент немного не верно передал прямую речь...

  • Татьяна
    Главный бухгалтер

    Доброе утро. Я в "восхищении" от : "Антон Силуанов дал совет, куда вложить деньги" и «сократим количество работников. Ну, как сказать, государственных служащих»

    • Наталия Лукина

      Доброе утро, Татьяна! Антон Германович что-то отжигает... Еще и ипотеку упомянул, по которой кончилась льготная программа.