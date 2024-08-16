Мемы от великих художников. Пятничный пост для поднятия настроения

№ 1
№ 2
№ 3
№ 4
№ 5
Пишите в комментариях свои варианты! А за лучшие мемы мы подарим подписку «Клерк.Премиум» на месяц. Выбирать будет вся редакция.
«Клерк.Премиум» поможет вам разобраться с самыми сложными ситуациями. С нашей подпиской вы сможете работать легко и спокойно! В подписку входят:
онлайн-курсы и вебинары от лицензированного центра «Клерк»;
консультации и разборы законодательства для бухгалтера.
Участвовать могут все, но пользователи с подпиской Клерк.Премиум идут вне конкурса. Включайте фантазию на полную!
Комментарии20
Коллеги, пишите свои варианты в комментариях!
хитренькие
Не все нам отдуваться
№ 1 - Быть или не быть бухгалтером, вот в чем вопрос
№ 2 - Государство и мы в новых реалиях
№ 3 - Изучаю изменения в НК с 2025 года
№ 5 - Победившая на выборах партия после оглашения результатов
Огонь!))) Уверена, что так оно и происходит