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Наталия Лукина
Бухгалтеры

Мемы от великих художников. Пятничный пост для поднятия настроения

С пятницей, коллеги! Сегодня будет необычный пост. Предлагаем сегодня вам придумать мемы к известным картинам художников. Мемы могут быть как на бухгалтерскую тему, так и просто жизненными. Автору лучших мемасиков подарим «Клерк.Премиум».
Мемы от великих художников. Пятничный пост для поднятия настроения
Виктор Васнецов

№ 1

Константин Маковский

№ 2

Анри Жерве

№ 3

Герард Доу

№ 4

Готлиб Теодор фон Кемпф

№ 5

Луис Рикардо Фалеро

Пишите в комментариях свои варианты! А за лучшие мемы мы подарим подписку «Клерк.Премиум» на месяц. Выбирать будет вся редакция.

«Клерк.Премиум» поможет вам разобраться с самыми сложными ситуациями. С нашей подпиской вы сможете работать легко и спокойно! В подписку входят:

Участвовать могут все, но пользователи с подпиской Клерк.Премиум идут вне конкурса. Включайте фантазию на полную!

Комментарии

20
  • Вита Петрова

    сегодня вам придумать мемы к известным картинам художников

    хитренькие

  • Ирина

    № 1 - Быть или не быть бухгалтером, вот в чем вопрос

    № 2 - Государство и мы в новых реалиях

    № 3 - Изучаю изменения в НК с 2025 года

    № 5 - Победившая на выборах партия после оглашения результатов