Мемы от великих художников. Пятничный пост для поднятия настроения

С пятницей, коллеги! Сегодня будет необычный пост. Предлагаем сегодня вам придумать мемы к известным картинам художников. Мемы могут быть как на бухгалтерскую тему, так и просто жизненными. Автору лучших мемасиков подарим «Клерк.Премиум».

№ 1

Константин Маковский

№ 2

Анри Жерве

№ 3

Герард Доу

№ 4

Готлиб Теодор фон Кемпф

№ 5

Луис Рикардо Фалеро

Пишите в комментариях свои варианты! А за лучшие мемы мы подарим подписку «Клерк.Премиум» на месяц. Выбирать будет вся редакция.

«Клерк.Премиум» поможет вам разобраться с самыми сложными ситуациями. С нашей подпиской вы сможете работать легко и спокойно! В подписку входят:

онлайн-курсы и вебинары от лицензированного центра «Клерк»;

консультации и разборы законодательства для бухгалтера.

Участвовать могут все, но пользователи с подпиской Клерк.Премиум идут вне конкурса. Включайте фантазию на полную!