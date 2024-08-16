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Наталия Лукина
Бухгалтеры

Что ест бухгалтер. Соленья, маринады и секреты консервации

Домашние соленья и консервация — вкусная заготовка и удобное решение. Как приятно достать зимой баночку с хрустящим огурчиком к горячей картошечке. Рецепты солений разнообразны и у каждой хозяйки есть свои любимые. Вот ими мы сегодня и поделимся.
Что ест бухгалтер. Соленья, маринады и секреты консервации
Изображение создано с помощью ChatGPT Turbo

Зима осень близко, а значит наступает время заготовок! В наше время умение закрутить на зиму банки — целое искусство. Раньше заготовки делали почти все, теперь многие предпочитают не заморачиваться, покупают готовые консервированные овощные закуски в магазинах. Но мы точно знаем, что среди наших пользователей есть настоящие гуру по закрутке баночек.

Пишите в комментариях свои любимые рецепты. И делитесь лайфхаками домашних заготовок! Можно рассказывать не только про консервацию, но и про «быстрые» закуски, которые не обязательно закручивать.

Вот с них я и начну.

Острая маринованная капуста

У меня в семье очень уважают эту нехитрую хрустящую закуску. Готовлю ее часто, но лучше всего для нее подходит осенняя капустка, не молодая.

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • Морковь —

    2 штуки.

  • Чеснок — 6-7 зубчиков.

  • Красный острый стручковый перец —

    1 штука.

  • Вода —

    2 стакана.

  • Соль —

    3 столовые ложки.

  • Сахар — 0,5 (половина)

    стакан.

  • Растительное масло —

    1 стакан.

  • Уксус —

    1 стакан.

  • Белокочанная капуста —

    2 кг.

Шаг 1. Капусту нарезать кубиками, морковь трем на крупной терке, чеснок и острый перец нарезать соломкой (обязательно надевайте перчатки — перец обжигает руки).

Шаг 2. Все кладем в кастрюлю и перемешиваем.

Шаг 3. Варим маринад: воду, сахар, соль доводим дл кипения, снимаем с огня, добавляем масло и уксус.

Шаг 4. Заливаем маринадом овощи, накрываем тарелкой, ставим на нее груз оставляем мариноваться на 2 дня (не надо ставить в холодильник).

Шаг 5. Готовую капусту кладем по баночкам, храним в холодильнике, достаем к обеду!

Пишите в комментарии, что собираетесь готовить на зиму, какие овощные закуски любите больше всего, делитесь рецептами!

Комментарии

9
    • Ирина

      А капустку возьму на заметку, обязательно попробую!!!

  • Ирина

    В этом году всё делаю в томате: помидоры, огурцы и просто томатный (соком нельзя назвать, так как там присутствует острый перец, базилик, кинза. Муж называет - запивон). А самое любимое домочадцами блюдо буду готовить, когда пойдут грибы - солянка грибная на зиму.

    Приготовила варенье из ревеня с жимолостью, сварила варенье из абрикос.

    • Наталия Лукина

      Отлично! Очень ароматный и вкусный запивон)) А солянка - это ассорти из разных грибов или что-то другое?

      • Ирина

        Это капуста, лук, морковь, помидоры + грибы.

        Рецепт:

        1кг отваренных грибов, 0,5кг капусты, 0,5кг моркови, 0,3кг репчатого лука, 0,8 - 1 кг помидоров, 150-200гр растительного масла, 2 столовые ложки 9 процентного уксуса, лаврушка, перец чёрный и душистый, гвоздика по вкусу. Я кладу 1 столовую ложку соли и 0,5 столовой ложки сахара

        Овощи порезать соломкой. (Покрупнее соломка - вкуснее получается). Лук и морковь пассеровать, добавить капусту, помидоры, соль и сахар. Тушить 25 минут. Добавить грибы, тушить ещё 30 минут. За 5 минут  до готовности добавить уксус и специи. Разложить по банкам, закатать, укутать.

        • Наталия Лукина

          Как интересно! Никогда даже не слышала про такую закуску. Спасибо за наводку!

          • Ирина

            Да нема за что. Всегда пожалуйста!!!

      • Вита Петрова

        я их называю лечо с огурцами, готовлю с болгарским перцем, это блюдо очень нравится детям