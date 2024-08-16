Что ест бухгалтер. Соленья, маринады и секреты консервации

Зима осень близко, а значит наступает время заготовок! В наше время умение закрутить на зиму банки — целое искусство. Раньше заготовки делали почти все, теперь многие предпочитают не заморачиваться, покупают готовые консервированные овощные закуски в магазинах. Но мы точно знаем, что среди наших пользователей есть настоящие гуру по закрутке баночек.
Пишите в комментариях свои любимые рецепты. И делитесь лайфхаками домашних заготовок! Можно рассказывать не только про консервацию, но и про «быстрые» закуски, которые не обязательно закручивать.
Вот с них я и начну.
Острая маринованная капуста
У меня в семье очень уважают эту нехитрую хрустящую закуску. Готовлю ее часто, но лучше всего для нее подходит осенняя капустка, не молодая.
ИНГРЕДИЕНТЫ
Морковь —
2 штуки.
Чеснок — 6-7 зубчиков.
Красный острый стручковый перец —
1 штука.
Вода —
2 стакана.
Соль —
3 столовые ложки.
Сахар — 0,5 (половина)
стакан.
Растительное масло —
1 стакан.
Уксус —
1 стакан.
Белокочанная капуста —
2 кг.
Шаг 1. Капусту нарезать кубиками, морковь трем на крупной терке, чеснок и острый перец нарезать соломкой (обязательно надевайте перчатки — перец обжигает руки).
Шаг 2. Все кладем в кастрюлю и перемешиваем.
Шаг 3. Варим маринад: воду, сахар, соль доводим дл кипения, снимаем с огня, добавляем масло и уксус.
Шаг 4. Заливаем маринадом овощи, накрываем тарелкой, ставим на нее груз оставляем мариноваться на 2 дня (не надо ставить в холодильник).
Шаг 5. Готовую капусту кладем по баночкам, храним в холодильнике, достаем к обеду!
Пишите в комментарии, что собираетесь готовить на зиму, какие овощные закуски любите больше всего, делитесь рецептами!
Комментарии9
Кто вчера хотел обсудить зимние заготовки?))
А капустку возьму на заметку, обязательно попробую!!!
В этом году всё делаю в томате: помидоры, огурцы и просто томатный (соком нельзя назвать, так как там присутствует острый перец, базилик, кинза. Муж называет - запивон). А самое любимое домочадцами блюдо буду готовить, когда пойдут грибы - солянка грибная на зиму.
Приготовила варенье из ревеня с жимолостью, сварила варенье из абрикос.
Отлично! Очень ароматный и вкусный запивон)) А солянка - это ассорти из разных грибов или что-то другое?
Это капуста, лук, морковь, помидоры + грибы.
Рецепт:
1кг отваренных грибов, 0,5кг капусты, 0,5кг моркови, 0,3кг репчатого лука, 0,8 - 1 кг помидоров, 150-200гр растительного масла, 2 столовые ложки 9 процентного уксуса, лаврушка, перец чёрный и душистый, гвоздика по вкусу. Я кладу 1 столовую ложку соли и 0,5 столовой ложки сахара
Овощи порезать соломкой. (Покрупнее соломка - вкуснее получается). Лук и морковь пассеровать, добавить капусту, помидоры, соль и сахар. Тушить 25 минут. Добавить грибы, тушить ещё 30 минут. За 5 минут до готовности добавить уксус и специи. Разложить по банкам, закатать, укутать.
Как интересно! Никогда даже не слышала про такую закуску. Спасибо за наводку!
Да нема за что. Всегда пожалуйста!!!
Тоже огурцы в томате забабахли в этом году! Ваще тема!! Тренд этого сезона😁
я их называю лечо с огурцами, готовлю с болгарским перцем, это блюдо очень нравится детям