Что ест бухгалтер. Соленья, маринады и секреты консервации

Домашние соленья и консервация — вкусная заготовка и удобное решение. Как приятно достать зимой баночку с хрустящим огурчиком к горячей картошечке. Рецепты солений разнообразны и у каждой хозяйки есть свои любимые. Вот ими мы сегодня и поделимся.

Зима осень близко, а значит наступает время заготовок! В наше время умение закрутить на зиму банки — целое искусство. Раньше заготовки делали почти все, теперь многие предпочитают не заморачиваться, покупают готовые консервированные овощные закуски в магазинах. Но мы точно знаем, что среди наших пользователей есть настоящие гуру по закрутке баночек.

Пишите в комментариях свои любимые рецепты. И делитесь лайфхаками домашних заготовок! Можно рассказывать не только про консервацию, но и про «быстрые» закуски, которые не обязательно закручивать.

Вот с них я и начну.

Острая маринованная капуста

У меня в семье очень уважают эту нехитрую хрустящую закуску. Готовлю ее часто, но лучше всего для нее подходит осенняя капустка, не молодая.

ИНГРЕДИЕНТЫ

Морковь — 2 штуки.

Чеснок — 6-7 зубчиков.

Красный острый стручковый перец — 1 штука.

Вода — 2 стакана.

Соль — 3 столовые ложки.

Сахар — 0,5 (половина) стакан.

Растительное масло — 1 стакан.

Уксус — 1 стакан.

Белокочанная капуста — 2 кг.

Шаг 1. Капусту нарезать кубиками, морковь трем на крупной терке, чеснок и острый перец нарезать соломкой (обязательно надевайте перчатки — перец обжигает руки).

Шаг 2. Все кладем в кастрюлю и перемешиваем.

Шаг 3. Варим маринад: воду, сахар, соль доводим дл кипения, снимаем с огня, добавляем масло и уксус.

Шаг 4. Заливаем маринадом овощи, накрываем тарелкой, ставим на нее груз оставляем мариноваться на 2 дня (не надо ставить в холодильник).

Шаг 5. Готовую капусту кладем по баночкам, храним в холодильнике, достаем к обеду!

Пишите в комментарии, что собираетесь готовить на зиму, какие овощные закуски любите больше всего, делитесь рецептами!