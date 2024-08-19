💥Обзор новостей: в Telegram, WhatsApp и Viber сбой, пиво подорожает, Бакальчук назвала причину развода

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

В России с 2025 года появится реестр работодателей с нелегальной занятостью. Роструд с 1 января начнет вносить в специальный реестр работодателей, у которых были выявлены случаи нелегальной занятости. В публичный реестр будут вноситься работодатели, которые не заключали трудовой договор или заключали договор гражданско-правового характера вместо трудового, что является правонарушением.

В Telegram, WhatsApp и Viber сбой. Пользователи жалуются на неоткрывающиеся приложения и недоходящие сообщения, при этом с VPN проблем нет. Причины сбоя неизвестны.

Няни стали получать вдвое больше за год из-за дефицита кадров. В Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области специалистам уже платят от 100 тысяч рублей в месяц и выше.

Производители пива и слабоалкогольных напитков заявили о повышении цен. С 1 сентября повысят отпускные цены ООО «Пивоваренная компания Балтика» и АО «АБ ИнБев Эфес». Они направили соответствующие письма в торговые сети. Известно, что оптовая стоимость напитков «Балтики» увеличится примерно на 10%.

В Британию уже мог проникнуть более опасный штамм оспы обезьяны. Случаи заражения более опасным штаммом оспы обезьян генетической ветви 1b с высокой долей вероятности уже имеются на территории Великобритании, заявляют ученые.

Татьяна Бакальчук назвала причину развода с мужем. Бакальчук назвала своего мужа Владислава абьюзером и манипулятором. По ее словам, она была идеальной женой. Интервью появилось на YouTube-канале Светланы Бондарчук «Света вокруг света».

Ирина Роднина высказалась о жизни в Москве. «Для меня столица заканчивается третьим кольцом, а все, что дальше, не знаю». Депутат Госдумы заявила, что не понимает, зачем жить «где-то в Бирюлево».

Международная платежная система Mastercard объявила о сокращении 3% сотрудников по всему миру. Исходя из данных на конец 2023 года, речь идет примерно о 1 тыс. человек.

Шляпа Индианы Джонса была продана на аукционе в Великобритании за 630 тыс. долларов.