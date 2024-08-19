💥Обзор новостей: в Telegram, WhatsApp и Viber сбой, пиво подорожает, Бакальчук назвала причину развода

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
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В Telegram, WhatsApp и Viber сбой. Пользователи жалуются на неоткрывающиеся приложения и недоходящие сообщения, при этом с VPN проблем нет. Причины сбоя неизвестны.
Няни стали получать вдвое больше за год из-за дефицита кадров. В Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области специалистам уже платят от 100 тысяч рублей в месяц и выше.
Производители пива и слабоалкогольных напитков заявили о повышении цен. С
1 сентября повысят отпускные цены ООО «Пивоваренная компания Балтика» и АО «АБ ИнБев Эфес». Они направили соответствующие письма в торговые сети. Известно, что оптовая стоимость напитков «Балтики» увеличится примерно на 10%.
В Британию уже мог проникнуть более опасный штамм оспы обезьяны. Случаи заражения более опасным штаммом оспы обезьян генетической ветви 1b с высокой долей вероятности уже имеются на территории Великобритании, заявляют ученые.
Татьяна Бакальчук назвала причину развода с мужем. Бакальчук назвала своего мужа Владислава абьюзером и манипулятором. По ее словам, она была идеальной женой. Интервью появилось на YouTube-канале Светланы Бондарчук «Света вокруг света».
Ирина Роднина высказалась о жизни в Москве. «Для меня столица заканчивается третьим кольцом, а все, что дальше, не знаю». Депутат Госдумы заявила, что не понимает, зачем жить «где-то в Бирюлево».
Международная платежная система Mastercard объявила о сокращении 3% сотрудников по всему миру. Исходя из данных на конец 2023 года, речь идет примерно о 1 тыс. человек.
Шляпа Индианы Джонса была продана на аукционе в Великобритании за 630 тыс. долларов.
На 89-м году жизни умер французский актер Ален Делон. Актер скончался в своем доме во французской коммуне Души в окружении семьи.
В СССР его имя было нарицательным — Ален Делон был эталоном мужской красоты.
Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.
Приглашаем всех 12 сентября на самое яркое бухгалтерское событие осени — V всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»! Узнаете все про налоговую реформу и важные поправки, которые начнут действовать в 2025 году. Лучшие спикеры-практики страны ответят на ваши вопросы! Событие пройдет в Москве на «Красном Октябре». Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение.
Комментарии19
Доброе утро, коллеги! Пусть понедельник будет легким и быстрым.
Доброе утро!!
Я тоже не понимаю этого. Что за люди, живут где-то там за МКАД. Зачем? Зачем жить где-то там в Ульяновске, Волгограде, Астрахани? А зачем живут в Магадане? Срочно всем перестать там жить))))
Да, да! Потрясающий снобизм!
Всегда нужно читать весь текст, а не выдернутое из него.
"Во всех странах большие и столичные города отличаются от более маленьких населенных пунктов. И наша столица также. Москва всю жизнь собирала все самое прогрессивное, аферное и лучшее. Не знаю ни одного человека, который, приезжая в Москву, не хочет ехать на белом коне. Едут-то люди амбициозные и не просто за условиями, а чтобы изменить свою жизнь.
И, как правило, эти люди готовы к изменениям. Но это можно сделать и в большом региональном городе, тем более, сейчас… Я как коренная москвичка могу сказать, что для меня столица заканчивается третьим кольцом, а все, что дальше – не знаю. Зачем ехать и жить где-то в Бирюлево? Только если тебя будет радовать московская прописка, а потом и московская пенсия.
Да, в Москве много возможностей и плохих, и хороших. И вот задача государства – выравнивать их. Даже сейчас есть маленький процент людей, уезжающих из большого города. Они ценят свою жизнь и здоровый образ жизни. Можно сказать, что многие города не уступают Москве.
Москва – просто громадный город. Кто готов жить в такой стрессовой ситуации, в таком ритме и со всеми проблемами, тот и живет. Да, в столице есть радости, но они уравниваются с проблемами, которые порождает любой большой город.
Если для меня Москва – родной и любимый с детства город, то я никогда не хотела бы жить, например, в Нью-Йорке, хотя проводила там много времени. Если меня здесь что-то радует и есть большое количество воспоминаний о родных местах, то когда ты попадаешь в город, напоминающий муравейник, то тебя вряд ли это радует. Вот в случае с приезжими из регионов так же. И я знаю много таких людей, которые едут за амбициями.
Так во всем мире, правда Европа чуть отличается. Не каждый француз захочет жить в Париже. Просто всегда есть огромное количество бизнеса, который развивается только в крупных мегаполисах. Если человек хочет личной свободы, то не будет стремиться туда, где ритм жизни ему диктуют. Может, кто-то и хочет, но это не значит, что физически и психологически готов"
После полной цитаты смысл не изменился.
Каждый видит свой смысл. Вы один. Я другой. Роднина вообще третий.
А какой Вы смысл видите? Я вижу, что Роднина считает, что Бирюлево не Москва и смысла жить не в настоящей Москве нет никакого, кроме пенсионных льгот
Ну, ей как пенсионерке виднее)))
Рядом со мной сидит коллега, живущий в историческом центре Самары. Коренной самарец в 75 поколении. Для него Самара ограничена маленьким пятачком в несколько кварталов. Исконно/посконная. Всё остальное он считает новоделом и безвкусицей. И никогда он не переедет в новостройку за историческим центром города. Хотя там условия гораздо лучше. Почему-то никто не считает его снобом. И никто из коллег не приписывает ему слова о том, что за пределом Самары жизни нет. Ровно те же слова Родниной взяли и перевернули с ног на голову. Зачем - не понятно.
Так вроде Роднину никто не заставляет переезжать в Бирюлево. А Ваш коллега тоже транслирует, что не понимает зачем люди едут и живут за пределами этих нескольких кварталов?
Даже не знаю, как к этому относиться. Вы увидили то чего она не сказала, а то что она сказала не увидели почему то. Про бесвкусицу и новодел ни слова, а прямыми словами про прописку и пенсии. То есть не противопоставление привычного не привычному. а прямо про прописку и пенсию
У вас в Самаре отличаются пенсии от пенсий в Самарской области?
После полной цитаты смысл немного изменился. Но всё равно совершено непонятно, зачем человека, которого не интересует жизнь за третьим кольцом, выбирать не в Мосгордуму, а в Государственную думу?
Самое смешное, что Роднина Ирина Константиновна. Депутат Государственной Думы избран по избирательному округу № 118 (Дмитровский – Московская область).
Я тоже не вижу изменений.
Скажите, а какой смысл она вложила вот в это высказывание? Чем Бирюлево отличается от "столицы за 3-м кольцом"? Или там живут уже не такие прогрессивные, амбициозные? Как влияет место жительства на характер человека, его знания и умения?
Про Алена Делона - грустно и печально... Светлая память...
Фильмы с его участием - часть нашего детства и юности.
Очень жаль, какой потрясающий мужчина...