💥Обзор новостей: поддержка тех, кто разделяет наши ценности, разговоры с самим собой — высокий IQ, всемирный день лени

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Михаил Мишустин поручил предоставить отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для предпринимателей, ведущих деятельность на приграничной территории Курской области. Отсрочка по таким платежам будет предоставлена на 12 месяцев с последующей рассрочкой их уплаты. Минфину поручено внести в десятидневный срок проект соответствующего акта правительства.

В России будут раздавать ВНЖ иностранцам, которые «разделяют традиционные российские духовно-нравственные ценности», но не знают русский язык. Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности. Документ предусматривает право обратиться с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание без учета утвержденной квоты и без подачи документа, подтверждающего владение русским языком.

Доступ к кредитным историям граждан и компаний может быть расширен. Готовится законопроект, расширяющий список тех, кто сможет посмотреть чужую кредитную историю. Сейчас запрашивать кредитную историю может только сам заёмщик, судьи, нотариусы, ЦБ и арбитражные управляющие в деле о банкротстве. Предлагается, что бюро кредитных историй (БКИ) сможет раскрывать юрлицам и ИП кредитные оценки физических лиц и компаний. При этом методика расчета оценки не должна раскрывать конкретные данные о кредитной истории. Скоринг компаний может быть раскрыт без получения согласия, а скоринг граждан — при наличии согласия.

Киргизский MBank приостановил денежные переводы через российские банки. «Денежные переводы через банки России, в том числе Сбербанк, Тинькофф и МТС, приостановлены в обоих направлениях. Эта услуга временно недоступна на неопределенный срок», — говорится в сообщении банка.

Кофе подорожал на 10% во всем мире. Экономисты предупредили, что в России цена на него повысится ещё на 6-8% до конца года.

Трудовым мигрантам хотят запретить перевозить свои семьи в Россию. Такой законопроект внесут в Госдуму. Речь идет о низкоквалифицированных специалистах, находящихся в стране только на основании трудового договора или патента.

В ночь с 19 на 20 августа на небе можно было увидеть редкое явление — «Осетровую Луну». Так называют спутник, когда совпадает суперлуние и «Голубая Луна». Сочетание суперлуний и голубых лун происходит довольно редко. Промежуток между такими событиями может достигать 20 лет. Следующая пара таких лун ожидается в январе и марте 2037 года.

У 27% россиян есть накопления, которые позволят прожить три и более месяцев, чаще всего это жители городов-миллионников. При этом каждый шестой россиянин признался, что сможет прожить без дохода меньше недели.

Бывший «Леруа Мерлен» начал менять вывески в магазинах на «Лемана ПРО». « Первая новая вывеска появилась сегодня на фасаде магазина в городе Мытищи Московской области», — говорится в сообщении компании.

Умер ведущий телемостов между СССР и США Фил Донахью. Журналисту было 88 лет. Он вел телемосты СССР — США и совместную передачу с Владимиром Познером. Считается, что благодаря ему в 1960-х годах в США возник жанр ток-шоу.

Беспорядок, ночной образ жизни и разговоры с самим собой — это признаки высокого уровня IQ, считают генетики и психологи. «Если вы разговариваете сами с собой, вы не сумасшедший. На самом деле это может быть признаком того, что вы умнее среднего человека», — говорится в публикации. Среди прочего, если вы интроверт, мечтатель, любите читать или задаете много вопросов — ваш IQ выше, чем у других.

Стандартный золотой слиток весом 400 унций (12,5 кг) впервые в истории стал дороже $1 млн. Спотовая цена драгметалла поднялась выше $2500 за тройскую унцию. С начала 2024 года золото подорожало более чем на 20%.