💥Обзор новостей: поддержка тех, кто разделяет наши ценности, разговоры с самим собой — высокий IQ, всемирный день лени

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
Михаил Мишустин поручил предоставить отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для предпринимателей, ведущих деятельность на приграничной территории Курской области.
Отсрочка по таким платежам будет предоставлена на 12 месяцев с последующей рассрочкой их уплаты.
Минфину поручено внести в десятидневный срок проект соответствующего акта правительства.
В России будут раздавать ВНЖ иностранцам, которые «разделяют традиционные российские духовно-нравственные ценности», но не знают русский язык. Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности. Документ предусматривает право обратиться с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание без учета утвержденной квоты и без подачи документа, подтверждающего владение русским языком.
Доступ к кредитным историям граждан и компаний может быть расширен. Готовится законопроект, расширяющий список тех, кто сможет посмотреть чужую кредитную историю. Сейчас запрашивать кредитную историю может только сам заёмщик, судьи, нотариусы, ЦБ и арбитражные управляющие в деле о банкротстве. Предлагается, что бюро кредитных историй (БКИ) сможет раскрывать юрлицам и ИП кредитные оценки физических лиц и компаний. При этом методика расчета оценки не должна раскрывать конкретные данные о кредитной истории.
Скоринг компаний может быть раскрыт без получения согласия, а скоринг граждан — при наличии согласия.
Киргизский MBank приостановил денежные переводы через российские банки. «Денежные переводы через банки России, в том числе Сбербанк, Тинькофф и МТС, приостановлены в обоих направлениях. Эта услуга временно недоступна на неопределенный срок», — говорится в сообщении банка.
Кофе подорожал на 10% во всем мире. Экономисты предупредили, что в России цена на него повысится ещё на 6-8% до конца года.
Трудовым мигрантам хотят запретить перевозить свои семьи в Россию. Такой законопроект внесут в Госдуму. Речь идет о низкоквалифицированных специалистах, находящихся в стране только на основании трудового договора или патента.
В ночь с 19 на 20 августа на небе можно было увидеть редкое явление — «Осетровую Луну».
Так называют спутник, когда совпадает суперлуние и «Голубая Луна». Сочетание суперлуний и голубых лун происходит довольно редко. Промежуток между такими событиями может достигать 20 лет. Следующая пара таких лун ожидается в январе и марте 2037 года.
У 27% россиян есть накопления, которые позволят прожить три и более месяцев, чаще всего это жители городов-миллионников. При этом каждый шестой россиянин признался, что сможет прожить без дохода меньше недели.
Бывший «Леруа Мерлен» начал менять вывески в магазинах на «Лемана ПРО».
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Первая новая вывеска появилась сегодня на фасаде магазина в городе Мытищи Московской области», — говорится в сообщении компании.
Умер ведущий телемостов между СССР и США Фил Донахью. Журналисту было 88 лет. Он вел телемосты СССР — США и совместную передачу с Владимиром Познером. Считается, что благодаря ему в 1960-х годах в США возник жанр ток-шоу.
Беспорядок, ночной образ жизни и разговоры с самим собой — это признаки высокого уровня IQ, считают генетики и психологи. «Если вы разговариваете сами с собой, вы не сумасшедший. На самом деле это может быть признаком того, что вы умнее среднего человека», — говорится в публикации. Среди прочего, если вы интроверт, мечтатель, любите читать или задаете много вопросов — ваш IQ выше, чем у других.
Стандартный золотой слиток весом 400 унций (12,5 кг) впервые в истории стал дороже $1 млн. Спотовая цена драгметалла поднялась выше $2500 за тройскую унцию. С начала 2024 года золото подорожало более чем на 20%.
Вот некоторые праздники, которые отмечают сегодня, 20 августа:
День Воздушного флота России.
Всемирный день лени.
Всемирный день комара.
День рождения Чебурашки.
Разрываюсь между праздником лени и Чебурашки. А вы какой выбираете? Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.
Приглашаем всех 12 сентября на самое яркое бухгалтерское событие осени — V всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»! Узнаете все про налоговую реформу и важные поправки, которые начнут действовать в 2025 году. Лучшие спикеры-практики страны ответят на ваши вопросы! Событие пройдет в Москве на «Красном Октябре». Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение.
Комментарии17
Доброе утро, коллеги! Уже проснулись?
Сегодня проснулась с трудом почему то.
Доброе утро!
Доброе утро, Виктория! Какое-то тяжелое утро сегодня🥴
Из сегодняшних праздников мне ближе День любителей бекона
Доброе утро, Ирина! Он тоже сегодня?
Да, сегодня вместе с Днём лимонада, правда, это праздники США.
Кроме того, сегодня День рождения букваря, День музыкальной шкатулки, Международный день медицинского транспорта, День укрепления тылов, День улиток, День кукурузы, День виртуальных миров и Международный день гавайской пиццы. А вот День воздушного флота России в этом году пришёлся на 18 августа.
🐌День улиток, отлично!
Огласите весь список, пожалуйста
Уже)))
Угу. День улиток же, наверное мой. Пока проискала картинку, она стала не актуальной ))
Вечером отпраздную у меня есть и лимонад и кукуруза и даже букварь, наверное
Подзависла. Во время умывания, мухи могут случайно свернуть себе голову.
Дело в косяке эволюции, которая дала мухам не очень ловкое тело. Тем не менее, даже случайно оторвав себе голову, муха продолжает жить - их органы устроены так, что дышать можно продолжать. Правда кушать и видеть не получится - и мухи в таком виде живут не так долго, погибая от голода.
Уверена, что это не косяк эволюции, а фича. Ибо нефик
Лучше бы комары себе голову откручивали, гады пищащие...
голосую за оба варианта ))
А вот не надо комаров обижать... Описанные выше - комарихи.