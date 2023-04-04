🔥Профессия аналитик 1С в 2024 году выросла в цене. Почему это выгодно бухгалтерам

В 2024 году аналитик 1С более оплачиваемая профессия, чем главбух. Уровень заплат таких специалистов более 200 тыс руб. А все потому, что компании стараются максимально автоматизировать свои рабочие процессы. Успейте купить наш самый дорогой курс «Аналитик 1С» со скидкой 83% и зарабатывайте больше!

Средний размер оплаты труда аналитика 1С в августе 2024 года составил 200 тыс руб. По данным экспертов рынка труда спрос на таких специалистов только растет, а вместе с ним растет и зарплата. Именно бухгалтеры могут рассматривать профессию аналитика 1С как возможность для дальнейшего роста, повышения зарплаты и расширения своих профессиональных навыков.

Почему сейчас такой ажиотаж на Аналитика 1С

Все просто — продукция компании 1С является лидером на российском рынке. Например, количество пользователей только «1С:Предприятие» превышает за 1,5 млн. И согласно статистике, число организаций, использующих 1С продолжает расти, точно так же, как и потребность в специалистах, которые могут адаптировать и внедрить продукцию 1С для нужд компании.

Спрос на аналитиков 1С постоянно растет. Например, на одном лишь hh за июль-август было опубликовано более 3000 вакансий для аналитика 1С. Зарплаты впечатляют?

Почему именно бухгалтеру стоит рассмотреть аналитика 1С в качестве новой профессии

Аналитик 1С — специалист, который отвечает за автоматизацию процессов бизнеса в компании. Основная обязанность аналитика 1С — собрать требования пользователя продукта и передать их разработчику. Часто в эту профессию идут из IT, но лучший кандидат ― это вчерашний бухгалтер. По сути, вы уже отчасти аналитики. Грубо говоря, вам надо только освоить некоторые нюансы профессии и подтянуть подтянуть знания бухгалтерских программ. Ваш опыт в бухгалтерии дает неоспоримое преимущество в карьерном росте.

Почти 50% обязанностей аналитика 1С бухгалтер либо уже выполняет, либо умеет, но просто не применяет на практике — нет подходящих задач или их решает другой специалист в вашей компании.

Освоение навыков аналитика 1С позволит бухгалтерам не только повысить свою ценность как специалистов, но и расширить область своей профессиональной деятельности. Вы сможете лучше понимать потребности вашей компании в автоматизации и оптимизации бизнес-процессов.

Вы будете четко понимать, сколько денег ушло на зарплату, сколько товаров хранится на складе или сколько продукции выпустили в этом месяце. Для этого компании используют системы «1C.Предприятие», «1С:Бухгалтерия» и другие продукты разработчика ПО. Вы, как аналитик 1С будете интегрировать эти программные продукты в работу и с их помощью помогать бизнесу автоматизировать все процессы.

Успейте купить самый дорогой курс «Клерка» «Аналитик 1С» со скидкой 83%. Не упустите свой шанс на высокую зарплату в мире цифровых технологий

🎅🏻Еще не Новый год, но «Клерк» уже дарит подарки! Сейчас вы можете освоить профессию аналитик 1С по очень привлекательной цене. Мы отдаем курс «Аналитик 1С» — самый дорогой курс «Клерка» — со скидкой 83%. При чем затраты на покупку курса вы сможете окупить еще на этапе обучения, не дожидаясь корочки. Многие компании сейчас готовы брать на работу аналитиков 1С еще во время обучения.

⚡️На нашем курсе «Аналитик 1С» мы расскажем все, что касается перехода в IT профессию из кресла бухгалтера. Научитесь: улучшать рабочие процессы через автоматизацию учета и управления, ставить задачи для программистов и координировать процесс разработки, внедрять и сопровождать продукты 1С. Успейте купить курс со скидкой и стройте карьеру в перспективной сфере.

Все обучение с вами будет работать наш эксперт-практик, который на занятиях поможет легко войти в профессию. Кроме того, во время учебы вы всегда сможете разобрать сложную ситуацию с куратором в чате. Это поможет более качественно освоить материал и получить полноценные навыки.

Вы будете учиться по записанным заранее видеоурокам. Благодаря этому сможете заниматься по удобному графику и уделять курсу столько времени в день, сколько вам комфортно.

На курсе есть тесты и домашние задания. Первые — для самоконтроля, вторые — для проверки ваших знаний преподавателем. Мы будем поддерживать вас — вы всегда можете задать вопросы на онлайн-встречах или в закрытом чате потока обучения.

Успейте записаться на новый поток обучения, пока курс стоит 9 900 рублей вместо 59 000 рублей! Старт обучения 1 сентября.

Забрать курс

После прохождения курса вы получите диплом о профессиональной переподготовке по почте России. Его ваш работодатель увидит в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.