📚Школьные задачи для бухгалтеров. Победителю подарим онлайн-билет на V всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»

Вчера был День знаний, предлагаем вернутся за парту и ответить на несколько вопросов из школьной программы. Будет интересно и полезно! Ответившему правильно на все вопросы дарим онлайн-билет на V всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка».

Давайте сразу договоримся, что гуглить ответы — неспортивно😉 Если ответивших правильно на все вопросы будет несколько, то победителя определим при помощи генератора случайных чисел.

Вопрос 1

Какая пара российских городов находится в одной часовой зоне? Омск и Новосибирск Петропавловск-Камчатский и Анадырь Калининград и Севастополь Биробиджан и Сыктывкар Проголосовали 14 человек

Вопрос 2

На гербе какого из перечисленных регионов нет медведя? Хабаровский край Ярославская область Республика Карелия Волгоградская область Проголосовали 13 человек

Вопрос 3

Число π — это ...? Отношению длины окружности к её диаметру Отношение длины катета равнобедренного треугольника к его гипотенузе Отношению длины окружности к её радиусу Проголосовали 13 человек

Вопрос 4

Как называется стадия эмбрионального развития, в процессе которой образуются зародышевые листки? Зигота Гаструла Бластула Проголосовали 12 человек

Вопрос 5

А как правильно написать фамилии? Тетрадь Сергея Шмидт, учебник Ирины Кошка Тетрадь Сергея Шмидта, учебник Ирины Кошки Тетрадь Сергея Шмидта, учебник Ирины Кошка Проголосовали 12 человек

Вопрос 6

В каком году была принята первая Конституция СССР? 1922 1924 1929 1920 Проголосовали 12 человек

Вопрос 7

Решившись на убийство старухи-процентщицы, Раскольников отвлекает ее перед тем, как нанести удар. Как он это делает? Показывает ей дорогие часы Говорит, что слышал шум в соседней комнате Кричит: «Смотрите!» — и указывает пальцем за спину женщины Отдает ей завернутую в тряпку дощечку, говоря, что это — серебряная папиросница Проголосовали 12 человек

Вопрос 8

Какой химический элемент во Вселенной наиболее распространен? Углерод Водород Кислород Гелий Проголосовали 12 человек

Желаем всем удачи! Победителю подарим онлайн-билет на V всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка». Она состоится 12 сентября в Москве в Красном Октябре.

За один день вы разберетесь во всех важных изменениях 2025 года:

Как на УСН будут платить НДС: что будет со спецрежимниками в 2025 году.

Изменения в НДФЛ и налоге на прибыль: разбираем изменения.

Работа бизнеса с самозанятыми и проверки Минтруда.

Амнистия по дроблению, какая налоговая оптимизация по-настоящему работает и безопасна.

Налогообложение недвижимости: как не отдать все деньги государству.

Новый порядок работы с доверенностями с 01.09.2024: что такое МЧД и как с ней работать.

Налоговое планирование 2025: как рассчитать нагрузку и оптимизировать расходы.

Ужесточение налогового контроля для УСН в связи с налоговой реформой. Что нужно знать налогоплательщикам НДС.