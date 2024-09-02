📚Школьные задачи для бухгалтеров. Победителю подарим онлайн-билет на V всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»

Давайте сразу договоримся, что гуглить ответы — неспортивно😉 Если ответивших правильно на все вопросы будет несколько, то победителя определим при помощи генератора случайных чисел.
Вопрос 1
Какая пара российских городов находится в одной часовой зоне?
Вопрос 2
На гербе какого из перечисленных регионов нет медведя?
Вопрос 3
Число π — это ...?
Вопрос 4
Как называется стадия эмбрионального развития, в процессе которой образуются зародышевые листки?
Вопрос 5
А как правильно написать фамилии?
Вопрос 6
В каком году была принята первая Конституция СССР?
Вопрос 7
Решившись на убийство старухи-процентщицы, Раскольников отвлекает ее перед тем, как нанести удар. Как он это делает?
Вопрос 8
Какой химический элемент во Вселенной наиболее распространен?
Желаем всем удачи! Победителю подарим онлайн-билет на V всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка». Она состоится 12 сентября в Москве в Красном Октябре.
За один день вы разберетесь во всех важных изменениях 2025 года:
Как на УСН будут платить НДС: что будет со спецрежимниками в 2025 году.
Изменения в НДФЛ и налоге на прибыль: разбираем изменения.
Работа бизнеса с самозанятыми и проверки Минтруда.
Амнистия по дроблению, какая налоговая оптимизация по-настоящему работает и безопасна.
Налогообложение недвижимости: как не отдать все деньги государству.
Новый порядок работы с доверенностями с 01.09.2024: что такое МЧД и как с ней работать.
Налоговое планирование 2025: как рассчитать нагрузку и оптимизировать расходы.
Ужесточение налогового контроля для УСН в связи с налоговой реформой. Что нужно знать налогоплательщикам НДС.
Приглашаем всех 12 сентября на самое яркое бухгалтерское событие осени — V всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»! На конференции вы узнаете все про налоговые поправки и изменения налоговой системы в 2025 году, и лучшие эксперты-практики ответят на все ваши вопросы! Билеты за 6 000 рублей уже закончились, но вы еще успеете приобрести офлайн-билет тарифа «Оптимальный» за 10 000 рублей. Также есть билеты на онлайн-трансляцию. Событие пройдет в Москве на «Красном Октябре».
Те, кто сейчас приобретет билеты на офлайн-участие, дополнительно к другим бонусам получат запись конференции, презентации и материалы от спикеров.
Комментарии26
Караул, пора в 1 класс)
Вита, не расстраивайтесь, все помнить невозможно) У вас очень хорошие результаты!
У меня только 2 правильных ответа. Про медведей и зародышей никогда и не знала, про женскую фамилию затупила, расстроилась из-за того, что засомневалась радиус или диаметр, гелий или водород.
да нет. только прочитать преступление ... но не буду. есть более достойные книжки
Приходите проверить свои знания!
ну и почему вздесь не указать было классический вариант ответа:
- а у Вас молоко убежало!
Хороший вариант))