Наталия Лукина
Бухгалтеры

📚Школьные задачи для бухгалтеров. Победителю подарим онлайн-билет на V всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»

Вчера был День знаний, предлагаем вернутся за парту и ответить на несколько вопросов из школьной программы. Будет интересно и полезно! Ответившему правильно на все вопросы дарим онлайн-билет на V всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка».
📚Школьные задачи для бухгалтеров. Победителю подарим онлайн-билет на V всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Давайте сразу договоримся, что гуглить ответы — неспортивно😉 Если ответивших правильно на все вопросы будет несколько, то победителя определим при помощи генератора случайных чисел.

Вопрос 1

Какая пара российских городов находится в одной часовой зоне?

Проголосовали 14 человек

Вопрос 2

На гербе какого из перечисленных регионов нет медведя?

Проголосовали 13 человек

Вопрос 3

Число π — это ...?

Проголосовали 13 человек

Вопрос 4

Как называется стадия эмбрионального развития, в процессе которой образуются зародышевые листки?

Проголосовали 12 человек

Вопрос 5

А как правильно написать фамилии?

Проголосовали 12 человек

Вопрос 6

В каком году была принята первая Конституция СССР?

Проголосовали 12 человек

Вопрос 7

Решившись на убийство старухи-процентщицы, Раскольников отвлекает ее перед тем, как нанести удар. Как он это делает?

Проголосовали 12 человек

Вопрос 8

Какой химический элемент во Вселенной наиболее распространен?

Проголосовали 12 человек

Желаем всем удачи! Победителю подарим онлайн-билет на V всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка». Она состоится 12 сентября в Москве в Красном Октябре.

За один день вы разберетесь во всех важных изменениях 2025 года:

  • Как на УСН будут платить НДС: что будет со спецрежимниками в 2025 году.

  • Изменения в НДФЛ и налоге на прибыль: разбираем изменения.

  • Работа бизнеса с самозанятыми и проверки Минтруда.

  • Амнистия по дроблению, какая налоговая оптимизация по-настоящему работает и безопасна.

  • Налогообложение недвижимости: как не отдать все деньги государству.

  • Новый порядок работы с доверенностями с 01.09.2024: что такое МЧД и как с ней работать.

  • Налоговое планирование 2025: как рассчитать нагрузку и оптимизировать расходы.

  • Ужесточение налогового контроля для УСН в связи с налоговой реформой. Что нужно знать налогоплательщикам НДС.

Приглашаем всех 12 сентября на самое яркое бухгалтерское событие осениV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»! На конференции вы узнаете все про налоговые поправки и изменения налоговой системы в 2025 году, и лучшие эксперты-практики ответят на все ваши вопросы! Билеты за 6 000 рублей уже закончились, но вы еще успеете приобрести офлайн-билет тарифа «Оптимальный» за 10 000 рублей. Также есть билеты на онлайн-трансляцию. Событие пройдет в Москве на «Красном Октябре».

Те, кто сейчас приобретет билеты на офлайн-участие, дополнительно к другим бонусам получат запись конференции, презентации и материалы от спикеров.

Комментарии

26
    • Наталия Лукина

      Вита, не расстраивайтесь, все помнить невозможно) У вас очень хорошие результаты!

      • Вита Петрова

        У меня только 2 правильных ответа. Про медведей и зародышей никогда и не знала, про женскую фамилию затупила, расстроилась из-за того, что засомневалась радиус или диаметр, гелий или водород.

    • 1337452@

      да нет. только прочитать преступление ... но не буду. есть более достойные книжки

  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    Вопрос 7

    Решившись на убийство старухи-процентщицы, Раскольников отвлекает ее перед тем, как нанести удар. Как он это делает?

    ну и почему вздесь не указать было классический вариант ответа:

    - а у Вас молоко убежало!