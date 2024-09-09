⚡️Ответы на вопросы по V всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка». Все самое важно в одном посте

Уже на этой неделе, 12 сентября состоится главное бухгалтерское событие осени — V всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка». Мы подготовили ответы по всем вашим вопросам. Ответы по конференции: кто, что, как, куда, когда, во сколько, каким образом — все здесь! Забирайте в закладки, чтобы не потерять!

Уже в четверг, 12 СЕНТЯБРЯ эксперты в области бухгалтерии, кадров, налогов и права соберутся в Москве на V всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка». Вас ждут горячие темы, связанные с налоговой реформой-2025. За один день вы разберетесь во всех важных изменениях 2025 года:

Как на УСН будут платить НДС: что будет со спецрежимниками в 2025 году.

Изменения в НДФЛ и налоге на прибыль: разбираем изменения.

Работа бизнеса с самозанятыми и проверки Минтруда.

Амнистия по дроблению, какая налоговая оптимизация по-настоящему работает и безопасна.

Налогообложение недвижимости: как не отдать все деньги государству.

Новый порядок работы с доверенностями с 01.09.2024: что такое МЧД и как с ней работать.

Налоговое планирование 2025: как рассчитать нагрузку и оптимизировать расходы.

Ужесточение налогового контроля для УСН в связи с налоговой реформой. Что нужно знать налогоплательщикам НДС.

АУСН. Новые возможности банков и МСП.

Сейчас нам приходит много организационных вопросов от пользователей. Собрали все ответы в одном статье!

Вопрос. Где проходит V всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка»?

Ответ. Событие пройдет на Красном Октябре. Точный адрес места проведения: г. Москва, Берсеневская набережная, 6, стр.3, здание «Красный Октябрь» (зал Призма на площадке «Старт Хаб»). 4 этаж.

Вопрос. Как доехать до места проведения V всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»?

Ответ. Ближайшая станция метро — м. Кропоткинская. Вам нужен выход № 2. Далее вы огибаете Храм Христа Спасителя и проходите по Патриаршему мосту. Спускаетесь вниз по лестнице сразу после реки и идете в сторону памятника Петру I — направо.

Проходите бар «Стрелка». Увидите большую надпись «Красный октябрь». Войдите во внутренний двор фабрики через арку. Показали стрелочкой.

Попадаете во внутренний двор. Найдите подъезд с вывеской Старт Хаб и поднимитесь на 4 этаж. Можно подняться на лифте или по лестнице. Вам нужен зал «Призма». Вам нужен этот подъезд.👇 Выйдя из арки он будет от вас по диагонали слева. Вот тут можно посмотреть видео, как найти вход и зал.

Вопрос. Во сколько начнется конференция?

Ответ. Регистрация на мероприятие начинается с 9:00. Первое выступление в 10:00. Приходите немного заранее, на ресепшене вам будет необходимо назвать имя, фамилию и электронную почту, на которую приобретен билет.

Вопрос. Я не могу пойти, но хочу посмотреть. Где купить билет на онлайн-трансляцию?

Ответ. Мы подготовили онлайн-билет для тех, кто занят, но горит желанием узнать, как работать после налоговой реформы-2025. Переходите по ссылочке👇

Участвовать онлайн

Вопрос. Когда и как я получу доступ к онлайн-трансляции V всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»?

Ответ. Не позже среды вам на почту придет ссылочка. Проверяйте папки, в том числе и спам, наше письмо может случайно туда попасть.

Вопрос. Коллега не сможет посмотреть онлайн-трансляцию, можно ли получить ее билет?

Ответ. Да, можно. На почту вашей коллеге придет письмо с ссылкой на трансляцию V всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка». Пусть она перешлет его вам.

Вопрос. Кто будет точно выступать на V всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»?

Ответ. Будут выступать:

Эльвира Митюкова — к.э.н., эксперт по финансовым вопросам, победитель конкурса «Бухгалтерский оскар», аудитор.

Надежда Самкова — ведущий эксперт-консультант по налогообложению ООО ЭЛКОД, член палаты налоговых консультантов.

Оксана Каверина — руководитель аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия», практикующий бухгалтер и налоговый консультант с 20-летним стажем, автор онлайн-курсов для бухгалтеров и предпринимателей.

Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям воинскому учету.

Дмитрий Ряховский — руководитель Департамента «Налогов и налогового администрирования» Финансового университета при Правительстве РФ, управляющий партнер по налоговой практике юридической фирмы ООО «Легикон-Право», член Президентского Совета ИПБР Московского региона.

Светлана Беляева — преподаватель, консультант, налоговый аудитор. Аккредитованный преподаватель ИПБР, DipNRF ACCA, DipNRF CPA, Harvard Business School Publishing.

Дмитрий Желнин — юрист, управляющий партнер юридической фирмы «Митсан Консалтинг».

Антон Митюков — менеджер продукта и один из ведущих экспертов компании «Такском», специалист в области машиночитаемых доверенностей (МЧД), отчётности, эксперт Ассоциации «РОСЭУ»

Анастасия Филиппова — ведущий эксперт направления «Налоговый консалтинг» ЦФУ ГРУПП.

Вячеслав Андрюшкин — Заместитель Председателя Правления по клиентской работе СДМ-Банка.

Вопрос. А если я не могу найти место проведения конференции или подключиться к онлайн-трансляции кому мне звонить?

Ответ. Если возникли вопросы звоните: 8 (800) 300-92-97.

Вопрос. Как задать спикером вопрос, если я смотрю онлайн-трансляцию?

Ответ. 🔔 Через наш телеграм-канал Красный уголок бухгалтера.

Присоединяйтесь к конференции 12 сентября 2024 года, оторвитесь от рутины, получите заряд положительных эмоций и полезный знаний! Разберитесь с самыми сложными вопросами и начните 2025 год без стресса! Всех ждем!