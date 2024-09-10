💥Обзор новостей: ФНС опубликовала отчет о проведенных проверках, каждый третий перерабатывает, Google начал бойкот россиян

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
ФНС опубликовала отчет о проведенных контрольных мероприятиях за первое полугодие 2024 года. Все данные приведены в форме 2-НК на сайте налоговиков. Там видны и цифры по камералкам, доначисления и результаты судебных споров.
Путин предложил ввести новую выплату многодетным семьям. Президент поручил кабмину РФ рассмотреть до 1 декабря вопрос о ежегодной выплате многодетным семьям, приуроченной ко Дню семьи, любви и верности. Кроме того, правительство рассмотрит вопрос о ежемесячных выплатах лицам, ухаживающим за детьми-инвалидами, независимо от степени их родства, в размере 10 тысяч рублей.
Москва заняла 1 месте в рейтинге по рынку труда.
Самыми успешными регионами по рынку труда стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Они набрали более 90 баллов. Такие показатели говорят о высоком уровне социально-экономического развития, хороших зарплатах и низкой безработице. В целом по стране ситуация на рынке труда улучшилась в 83 регионах.
Обязательная маркировка игрушек может привести к увеличению цен до 20%. С 1 марта 2025 г. практически все игрушки для детей до 14 лет будут обязаны иметь маркировку «Честного знака». Эта мера направлены на снижение доли подделок на рынке игрушек. Эксперты опасаются, что обязательная маркировка может привести к подорожанию товара для покупателя.
В РФ разработают систему страхования средств на брокерских счетах. В случае банкротства профессионального участника рынка можно будет получить компенсацию. Для этого потребуется создать отдельный фонд, а сумма страховки могла бы составить до ₽1,4 млн, сообщили в Госдуме.
В ГД предложили выделить в гостиницах 5% номеров для постояльцев с животными. Нововведение привлечет людей, которые не хотят оставлять питомцев дома, что поспособствует развитию туристической инфраструктуры, считает автор инициативы замглавы комитета Госдумы по экологии Георгий Арапов.
Каждый третий россиянин сообщил о ежедневных переработках.
Почти треть россиян (29%) перерабатывает каждый или почти каждый день, показал опрос сервиса Head Hunter. Около четверти респондентов (23%) рассказали, что перерабатывают 2-3 раза в неделю. Еще 12% отметили, что сталкиваются с переработками не реже одного раза в неделю, 17% сообщили, что делают это пару раз в месяц. Оставшиеся 23% заверили, что не перерабатывают никогда. А как вы часто перерабатываете? А вам оплачивают переработки?
Google запретил гражданам России регистрировать новые аккаунты на российские номера. Начали работать санкции от Минфина США, которые запрещают предоставление услуг в сфере IT и программного обеспечения — сервис пишет «Этот номер нельзя использовать для подтверждения» всем пользователям из России.
ЦБ сохранит ставку на уровне 18%.
Центробанк сохранит ключевую ставку в размере 18% годовых на следующем заседании, которое состоится 13 сентября, считает большинство аналитиков.
В пользу сценария сохранения ключевой ставки в размере 18% высказались 17 из 30 опрошенных экспертов. Повышения ставки до 19% ожидают семь человек, а до 20% — лишь четыре аналитика.
Далеко не всем россиянам удалось отдохнуть за лето. О
тдохнувшими себя считают только 37,7% опрошенных граждан. Это на несколько процентов ниже показателей предыдущего года — тогда отдохнувшими себя чувствовали 42% респондентов.
А вам удалось отдохнуть этим летом как следует?
Анонимный опрос
Суд на 800 тысяч рублей оштрафовал руководителя отдела «Кинопоиска» за пропаганду педофилии. Речь идет о киноленте «Любовь» Гаспара Ноэ, в которой содержатся сексуальные сцены с персонажами, не достигшими 18 лет — студента и его соседки, которой по фильму 16 лет.
Названы города — спутники Москвы с наибольшим снижением цен на жилье. В тройку лидеров вошли Красногорск (по сравнению с июлем «квадрат» подешевел здесь на 5%, до 231,2 тыс. руб.), Видное ( снижение на 4,6%, до 191,4 тыс. руб. за 1 кв. м.) и Люберцы(–4,2%, до 214,6 тыс. руб. за 1 кв. м).
Lada Vesta за девять лет подорожала в 2,5 разам. В 2015 году седан в базовой комплектации стоил 514 тысяч рублей, а сегодня его минимальная цена — 1,2 млн рублей.
Артист, модель и архитектор — в топе самых высокооплачиваемых творческих профессий этого лета. На первом месте профессия артиста. Средняя зарплата для кандидатов на эти позиции — 142 589 рублей в месяц (плюс 16% за год).
Стали известны цены на новые iPhone 16 по предзаказу в России.
iPhone 16 на 128 Гб — от 114 990 рублей, на 512 Гб — 159 990 рублей.
Plus 128 ГБ — от 134 990 рублей, на 512 Гб — в 179 990 рублей.
Pro 128 ГБ — от 154 990 рублей, на терабайт — 229 990 рублей.
Pro Max — от 194 990 рублей и до 254 990 рублей за 1 Тб. При этом акции Apple обвалились на фоне презентации новых гаджетов.
Музейная неделя началась в столице.
На этой неделе в Москве бесплатно можно посетить площадки выставочных залов и галерей.
Для посещения всего лишь надо зарегистрироваться на сайте музея.
Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.
❤️Приглашаем всех 12 сентября на самое яркое бухгалтерское событие осени — V всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»! На конференции вы узнаете все про налоговые поправки и изменения налоговой системы в 2025 году. Лучшие эксперты-практики ответят на все ваши вопросы! Событие пройдет уже в этот четверг, 12 сентября. Присоединяйтесь к онлайн-трансляции.
Комментарии9
Доброе утро!
Доброе утро, Ирина!
Судью - на мыло! За дискредитацию идеи демографической спецоперации.
Рожать можно, а сексом заниматься нельзя))
Полностью соответствует положениям предмета Семьеведение - многодетность и целомудрие.
вроде как возраст согласия 16 лет?
Тем не менее... Кто там знает, какие познания у судьи..
"Представитель «Кинопоиска» добавил, что сервис планирует оспаривать этот протокол, так как уголовный кодекс определяет возраст согласия как 16 лет".
Информированное согласие не подписала, значит не считается )