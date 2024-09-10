💥Обзор новостей: ФНС опубликовала отчет о проведенных проверках, каждый третий перерабатывает, Google начал бойкот россиян

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ФНС опубликовала отчет о проведенных контрольных мероприятиях за первое полугодие 2024 года. Все данные приведены в форме 2-НК на сайте налоговиков. Там видны и цифры по камералкам, доначисления и результаты судебных споров.

Путин предложил ввести новую выплату многодетным семьям. Президент поручил кабмину РФ рассмотреть до 1 декабря вопрос о ежегодной выплате многодетным семьям, приуроченной ко Дню семьи, любви и верности. Кроме того, правительство рассмотрит вопрос о ежемесячных выплатах лицам, ухаживающим за детьми-инвалидами, независимо от степени их родства, в размере 10 тысяч рублей.

Москва заняла 1 месте в рейтинге по рынку труда. Самыми успешными регионами по рынку труда стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Они набрали более 90 баллов. Такие показатели говорят о высоком уровне социально-экономического развития, хороших зарплатах и низкой безработице. В целом по стране ситуация на рынке труда улучшилась в 83 регионах.

Обязательная маркировка игрушек может привести к увеличению цен до 20%. С 1 марта 2025 г. практически все игрушки для детей до 14 лет будут обязаны иметь маркировку «Честного знака». Эта мера направлены на снижение доли подделок на рынке игрушек. Эксперты опасаются, что обязательная маркировка может привести к подорожанию товара для покупателя.

В РФ разработают систему страхования средств на брокерских счетах. В случае банкротства профессионального участника рынка можно будет получить компенсацию. Для этого потребуется создать отдельный фонд, а сумма страховки могла бы составить до ₽1,4 млн, сообщили в Госдуме.

В ГД предложили выделить в гостиницах 5% номеров для постояльцев с животными. Нововведение привлечет людей, которые не хотят оставлять питомцев дома, что поспособствует развитию туристической инфраструктуры, считает автор инициативы замглавы комитета Госдумы по экологии Георгий Арапов.

Каждый третий россиянин сообщил о ежедневных переработках. Почти треть россиян (29%) перерабатывает каждый или почти каждый день, показал опрос сервиса Head Hunter. Около четверти респондентов (23%) рассказали, что перерабатывают 2-3 раза в неделю. Еще 12% отметили, что сталкиваются с переработками не реже одного раза в неделю, 17% сообщили, что делают это пару раз в месяц. Оставшиеся 23% заверили, что не перерабатывают никогда. А как вы часто перерабатываете? А вам оплачивают переработки?

Google запретил гражданам России регистрировать новые аккаунты на российские номера. Начали работать санкции от Минфина США, которые запрещают предоставление услуг в сфере IT и программного обеспечения — сервис пишет «Этот номер нельзя использовать для подтверждения» всем пользователям из России. Проверила, действительно не дает

ЦБ сохранит ставку на уровне 18%. Центробанк сохранит ключевую ставку в размере 18% годовых на следующем заседании, которое состоится 13 сентября, считает большинство аналитиков. В пользу сценария сохранения ключевой ставки в размере 18% высказались 17 из 30 опрошенных экспертов. Повышения ставки до 19% ожидают семь человек, а до 20% — лишь четыре аналитика.