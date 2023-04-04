⚡️Как подключиться к онлайн-трансляции V Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка». Инструкция

Уже через два дня, 12 сентября, состоится главное бухгалтерское событие осени — V всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка». Мы подготовили инструкцию для тех, кто не сможет приехать на мероприятие, но будет смотреть онлайн-трансляцию. Забирайте в закладки, чтобы не потерять.

Уже в четверг, 12 сентября ровно в 10:00 V всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка» стартует! Мы очень стараемся и очень вас всех ждем. На мероприятие вас ждут горячие темы, связанные с налоговой реформой-2025. Разберетесь со всеми острыми вопросами и начнете год без стресса!

За один день вы разберетесь:

Как на УСН будут платить НДС.

Какие изменения произойдут зв НДФЛ и налоге на прибыль.

Как безопасно работать с самозанятыми.

Что представляет из себя амнистия по дроблению и кто под нее попадает.

Узнаете про налогообложение недвижимости.

С новым порядком работы с доверенностями.

С налоговым планированием 2025: как рассчитать нагрузку и оптимизировать расходы.

С ужесточением налогового контроля для УСН.

Обсудим АУСН. И новые возможности банков и МСП.

«Клерк» пригласил опытных экспертов:

Эльвира Митюкова — к.э.н., эксперт по финансовым вопросам, победитель конкурса «Бухгалтерский оскар», аудитор.

Надежда Самкова — ведущий эксперт-консультант по налогообложению ООО ЭЛКОД, член палаты налоговых консультантов.

Оксана Каверина — руководитель аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия», практикующий бухгалтер и налоговый консультант с 20-летним стажем, автор онлайн-курсов для бухгалтеров и предпринимателей.

Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям воинскому учету.

Дмитрий Ряховский — руководитель Департамента «Налогов и налогового администрирования» Финансового университета при Правительстве РФ, управляющий партнер по налоговой практике юридической фирмы ООО «Легикон-Право», член Президентского Совета ИПБР Московского региона.

Светлана Беляева — преподаватель, консультант, налоговый аудитор. Аккредитованный преподаватель ИПБР, DipNRF ACCA, DipNRF CPA, Harvard Business School Publishing.

Дмитрий Желнин — юрист, управляющий партнер юридической фирмы «Митсан Консалтинг».

Антон Митюков — менеджер продукта и один из ведущих экспертов компании «Такском», специалист в области машиночитаемых доверенностей (МЧД), отчётности, эксперт Ассоциации «РОСЭУ»

Анастасия Филиппова — ведущий эксперт направления «Налоговый консалтинг» ЦФУ ГРУПП.

Вячеслав Андрюшкин — Заместитель Председателя Правления по клиентской работе СДМ-Банка.

Вести нашу конференцию будут зажигательные ведущие Елена Ярушкина и Артемий Васенко!

Не можете приехать в Москву? Не беда — примите участие онлайн! Трансляция будет доступна из любой точки мира. Сможете не просто слушать, но и активно участвовать, задавать свои вопросы экспертам в чате. Переходите по ссылочке👇

Участвовать онлайн

Сегодня всем, кто уже приобрел онлайн-билет на V всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка» придет на почту письмо, в нем будет ссылка на трансляцию конференции в VK Видео и ссылка на чат в тг-канале, где вы сможете задать свои вопросы спикерам. В четверг утром, за час до начала конференции, мы это письмо продублируем еще раз.

Письмо от «Клерка» с доступом к трансляции

Проверяйте папки, в том числе и спам, наше письмо может случайно туда попасть. Обратите внимание, что для подписчиков «Клерк.Премиум», у которых подключена подписка на шесть месяцев и на год, онлайн-билет входит в пакет. Покупать отдельно билет не надо!

Если возникли вопросы или проблемы с подключением, пишите на почту cok@klerk.ru, в WhatsApp или звоните по телефону: 8 (800) 300-92-97.

Присоединяйтесь к нам онлайн, и слушайте выступления лучших экспертов страны из любой точки мира.