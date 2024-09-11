💥Обзор новостей: наличные могут отменить, Wildberries увеличил плату за прием товаров, стимулировать рождаемость нужно не выплатами, а воспитанием и верой

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

Замгендиректора «Гознака» заявил, что к 2030 году может начаться дискуссия о необходимости наличных денег. По словам Георгия Корнилова, сейчас доля наличных платежей составляет всего 10%. Сокращение их объёма делает бумажные деньги и монеты «дороже для банковской системы и для пользователей». По итогам первого полугодия 2024 года объем наличных средств в обращении сократился почти на 600 млрд руб., что стало рекордом за последние девять лет.

Wildberries в разы увеличил плату за прием товаров на свои склады. С начала лета бесплатная прежде услуга приема товаров на склад стала платной — 3,5 рубля за литр. Более того, каждый склад применяет в зависимости от загруженности разный коэффициент, увеличивающий сумму оплаты. В Wildberries называют эту меру вынужденной и объясняют загрузкой некоторых своих складов. Логистика Wildberries не успевает за бурным развитием компании, говорят эксперты.

В Госдуме заявили, что стимулировать рождаемость нужно не выплатами, а воспитанием и верой. Депутат Госдумы Ирина Филатова считает, что замена традиционных семейных ценностей «саморазвитием, кошечками и собачками» должна исчезнуть из информационного поля, тогда и россияне начнут больше рожать.

Минздрав РФ предупредил о новой схеме мошенничества. Злоумышленники предлагают установить «специальное приложение Минздрава», чтобы получить кешбэк за недавние медицинские обследования. После этого они получают доступ к банковской карте, сообщает ведомство.

Россияне стали экономить на новой одежде. В июне-августе число покупателей в магазинах одежды и обуви упало на 10%. По мнению экспертов рынка, сейчас на клиентов влияют растущие инфляционные ожидания. Поэтому вместо одежды и обуви они приобретают вещи длительного использования: мебель, технику и автомобили.

BMW отозвал 1,5 млн авто по всему миру из-за проблем с тормозами. Компания не уточнила, в какой конкретно модели обнаружена неисправность, но СМИ сообщают, что производителю придётся пересмотреть весь модельный ряд.

С 24 сентября Мосбиржа начнет расчет основного индекса в юанях. Это будет способствовать повышению узнаваемости и прозрачности российского рынка акций для азиатских инвесторов, уверены руководители платформы.

Посольство Таджикистана в Москве рекомендовало гражданам республики воздержаться от поездок в Россию из-за усиленного контроля на границах.

РЖД прорабатывают вопрос возобновления пассажирского сообщения с Китаем. Сегодня для пассажиров основным способом добраться до Китая является авиационный транспорт. Самолеты имеют ограничения по численности перевозок, кроме того, билеты стоят довольно дорого. Стоимость перелетов из Москвы стартует от 50 тыс. руб. Поэтому железнодорожный транспорт на этом направлении имеет все шансы быть востребованным, считают власти.

Власти Финляндии одобрили законопроект, запрещающий сделки с недвижимостью резидентам России. Документ подписан и опубликован на сайте канцлера юстиции Туомаса Пёюсти. Россияне теперь «представляют угрозу национальной безопасности Финляндии». По данным минобороны Финляндии, в стране в настоящее время насчитывается около 3,5 тыс. объектов недвижимости, принадлежащих россиянам.

Новая PlayStation 5 Pro появится на полках магазинов 7 ноября, сообщила компания-разработчик Sony. Стоимость приставки на старте составит $700 (63 777 рублей). Дисковода в устройстве не будет, его придётся докупать отдельно.