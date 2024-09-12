❤️Началась V всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка». Репортаж из зала

Первым спикером стала Эльвира Митюкова — к.э.н., эксперт по финансовым вопросам, победитель конкурса «Бухгалтерский оскар», аудитор. Она посвятит свое выступление изменениям по налогу на прибыль с 2025 г.

Эльвира Митюкова

Эксперт рассказала, что законодатели повысили ставку налога на прибыль с 20 до 25 процентов. Из них в федеральный бюджет в 2025—2030 годах вы будете перечислять 8 процентов, с 2031 года — 7 процентов.

Кроме этого, был увеличен коэффициент, который используют для амортизации ОС и НМА, с 1,5 до 2. Его применяют при формировании первоначальной стоимости ОС.

С 2025 года компании получили право применять федеральный инвестиционный вычет (ФИНВ) в размере не более 50%, чтобы уменьшить на него налог на прибыль. Его можно будет применять по основным средствам и нематериальным активам.

Обратите внимание, право на вычет возникает только после ввода объектов в эксплуатацию либо после завершения их достройки, дооборудования, реконструкции модернизации или технического перевооружения. Еще одно важное условие — компания должна закрепить решение об использовании вычета в учетной политике для целей налогообложения, — уточнила Эльвира Митюкова.

❗️Если использовать ФИНВ, а потом в течение пяти лет продать или передать ОС или НМА, то вычет придется вернуть, сдав уточненную декларацию и заплатив пени.

Конечно же спикер не обошла самую дискуссионную тему — переход компаний, применяющих УСН на НДС. Применять УСН в 2025 году можно, пока доходы с начала года не превысят 450 млн руб. С дохода свыше 60 млн руб. компаниям на упрощенки нужно будет платить НДС.

от 60 до 250 млн. руб. — 5% НДС;

от 250 до 450 млн. руб. — 7% НДС.

При этих ставках компании не смогут воспользоваться вычетом по НДС. Его можно заявить только 20%.