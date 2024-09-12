❤️Началась V всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка». Репортаж из зала

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День Х наступил! Сегодня стартует главное событие осени — V всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка», посвященная налоговой реформе-2025. У вас еще есть возможность подключиться и узнать про все изменения от наших спикеров-практиков в режиме онлайн. Переходите по ссылочке👇
Выступления спикеров начнутся только в 10:00, но работа на Красном Октябре началась рано утром, первые сотрудники «Клерка»тут были уже в 6 утра. Нужно было привезти и расставить наши банеры, организовать фотозону, разложить по пакетам раздаточные материалы, все спланировать, подтвердить, позвонить, узнать, написать. Но! Мы все успели!
Елена Балаклицкая
Открыла V всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка» наш главный редактор — Елена Балаклицкая. В своем вступительном слове, она подчеркнула, как важно бухгалтерам понять уже сейчас, как компаниям придется работать в 2025 году. Поэтому бухгалтерам придется много учиться, именно для этого «Клерк» проводит уже пятую конференцию, на которой лучшие эксперты донесут всю важную информацию до вас за один день.
Все изменения которые обсуждаем на конфе, мы учли в онлайн курсе «Налоговая реформа - 2025»
Также узнать все о предстоящих изменениях в работе вы можете на нашем онлайн-курсе Налоговая реформа - 2025. Узнайте, что перестроить в работе сейчас, чтобы быть готовым к изменениям!
У нас полный зал!
Эльвира Митюкова
Первым спикером стала Эльвира Митюкова — к.э.н., эксперт по финансовым вопросам, победитель конкурса «Бухгалтерский оскар», аудитор. Она посвятит свое выступление изменениям по налогу на прибыль с 2025 г.
Эксперт рассказала, что законодатели повысили ставку налога на прибыль с 20 до 25 процентов. Из них в федеральный бюджет в 2025—2030 годах вы будете перечислять 8 процентов, с 2031 года — 7 процентов.
Кроме этого, был увеличен коэффициент, который используют для амортизации ОС и НМА, с 1,5 до 2. Его применяют при формировании первоначальной стоимости ОС.
С 2025 года компании получили право применять федеральный инвестиционный вычет (ФИНВ) в размере не более 50%, чтобы уменьшить на него налог на прибыль. Его можно будет применять по основным средствам и нематериальным активам.
Обратите внимание, право на вычет возникает только после ввода объектов в эксплуатацию либо после завершения их достройки, дооборудования, реконструкции модернизации или технического перевооружения. Еще одно важное условие — компания должна закрепить решение об использовании вычета в учетной политике для целей налогообложения, — уточнила Эльвира Митюкова.
❗️Если использовать ФИНВ, а потом в течение пяти лет продать или передать ОС или НМА, то вычет придется вернуть, сдав уточненную декларацию и заплатив пени.
Конечно же спикер не обошла самую дискуссионную тему — переход компаний, применяющих УСН на НДС. Применять УСН в 2025 году можно, пока доходы с начала года не превысят 450 млн руб. С дохода свыше 60 млн руб. компаниям на упрощенки нужно будет платить НДС.
от
60 до 250 млн. руб. — 5% НДС;
от 250 до 450 млн. руб. — 7% НДС.
При этих ставках компании не смогут воспользоваться вычетом по НДС. Его можно заявить только 20%.
❗️По новым правилам для перехода на УСН с 2025 года из доходов 2024 года исключите положительную курсовую разницу и доходы в виде субсидий от передачи имущества в госсобственность. Если ИП совмещает УСН с патентом, то доходы следует сравнивать по обоим режимам.
Артемий и Елена Анатольевна
Наши ведущие конференции за полчаса до начала.
Оксана Каверина
Следующий спикер нашей конференции — Оксана Каверина — руководитель аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия», практикующий бухгалтер и налоговый консультант с 20-летним стажем, автор онлайн-курсов для бухгалтеров и предпринимателей.
Эксперт продолжила тему уплаты НДС и освобождения от него в 2025 году. Не платят НДС компании на УСН, если ее доходы не превысили 60 млн рублей, а также если компания вновь созданная, а ИП вновь зарегистрированный.
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