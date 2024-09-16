❗️Викторина для бухгалтеров. Победителю Борис Мальцев подарит «Клерк.Премиум»

Недавно Борис Мальцев создать свой канал в Телеграмм. Теперь он регулярно в нем публикует интересные истории, видео и даже проводит викторины. Приходите в канал, подписывайтесь, отвечайте на вопросы и забирайте приз — подписку «Клерк.Премиум».

И сразу — прямая ссылка на канал Бориса Мальцева https://t.me/totklerk!

Там вы узнаете, что такое трекер (нет, это не тот, кто орет «упал, отжался»), как Борис переехал в Таиланд — посмотрите румтур, узнаете о погоде (у нас лучше) и как наш фаундер качается на турнике💪🏻. Но, главное узнаете про важные бухгалтерские новости и обновления на «Клерке» и даже можете выиграть призы. Сегодня Борис запускает викторину, победитель получит наш лучший продукт — «Клерк.Премиум»!

Борис открыт к общению, поэтому смело пишите ему комментарии в канале, ставьте сердечки и не забывайте подписываться. Будет интересно!

Викторина вот тут. Я тоже буду участвовать. Борис придумал прикольные вопросы, на которые смогут ответить все👇

❤️ВИКТОРИНА❤️

Сейчас в канале Бориса 270 подписчик. Давайте сделаем тысячу! :)

Вопрос 1

Кто правит в Таиланде? Президент Король Герцог Проголосовали 14 человек

Вопрос 2

Что из перечисленного не является островом? Самуи Краби Пхи-пхи Пхангнган Проголосовали 12 человек

Вопрос 3

Этот вопрос вы найдете в тг-канале Бориса.

Вопрос 4

Литературный псевдоним американского писателя Сэмюэля Клеменса? Марк Твен Теодор Драйзер Уильям Фолкнер Проголосовали 12 человек

Вопрос 5

Какой элемент на Земле дает больше всех соединений, чем все остальные элементы вместе взятые? Кислород Водород Углерод Железо Проголосовали 12 человек

Вопрос 6

Выберите правильный вариант склонения В Орехово-Зуево В Орехово-Зуеве В Орехове-Зуеве В Орехове-Зуево Проголосовали 14 человек

Давайте договоримся, что гуглить ответы — неспортивно😉 Ответить надо на все вопросы! Если ответивших правильно на все вопросы будет несколько, то победителя определим при помощи генератора случайных чисел.