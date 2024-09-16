❗️Викторина для бухгалтеров. Победителю Борис Мальцев подарит «Клерк.Премиум»

И сразу — прямая ссылка на канал Бориса Мальцева https://t.me/totklerk!
Там вы узнаете, что такое трекер (нет, это не тот, кто орет «упал, отжался»), как Борис переехал в Таиланд — посмотрите румтур, узнаете о погоде (у нас лучше) и как наш фаундер качается на турнике💪🏻. Но, главное узнаете про важные бухгалтерские новости и обновления на «Клерке» и даже можете выиграть призы. Сегодня Борис запускает викторину, победитель получит наш лучший продукт — «Клерк.Премиум»!
Борис открыт к общению, поэтому смело пишите ему комментарии в канале, ставьте сердечки и не забывайте подписываться. Будет интересно!
Викторина вот тут. Я тоже буду участвовать. Борис придумал прикольные вопросы, на которые смогут ответить все👇
❤️ВИКТОРИНА❤️
Сейчас в канале Бориса 270 подписчик. Давайте сделаем тысячу! :)
Вопрос 1
Кто правит в Таиланде?
Вопрос 2
Что из перечисленного не является островом?
Вопрос 3
Этот вопрос вы найдете в тг-канале Бориса.
Вопрос 4
Литературный псевдоним американского писателя Сэмюэля Клеменса?
Вопрос 5
Какой элемент на Земле дает больше всех соединений, чем все остальные элементы вместе взятые?
Вопрос 6
Выберите правильный вариант склонения
Давайте договоримся, что гуглить ответы — неспортивно😉 Ответить надо на все вопросы! Если ответивших правильно на все вопросы будет несколько, то победителя определим при помощи генератора случайных чисел.
Комментарии15
Коллеги, у нас новая викторина! Подписывайтесь на тг-канал Бориса, отвечайте на все вопросы и забирайте подарок!
Вопрос 6:
https://gramota.ru/spravka/vopros/301595
Розенталь против))
А БСЭ - за!
Да, у них явно конфликт в этом вопросе)))
Судя по более раннему комментарию natti у БСЭ и Розенталя полное согласие.
Ну слава всем святым, у нас сейчас правильно))
Как правильно склонять Орехово-Зуево? В Орехове-Зуеве или в Орехово-Зуево ?
ОТВЕТ
Справочники дают два варианта: в Орехове-Зуеве и в Орехово-Зуеве.
Я опять не угадала, но нашла доказательство, что и мой вариант верный
Дай пять!