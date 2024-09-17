Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: пошли уведомления об уплате налога на вклады, пособие по уходу до полутора лет увеличат, студенты поедут на сбор урожая

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • ФНС начала уведомлять россиян о начисленном налоге на доходы по вкладам. Информация стала появляться в личных кабинетах налогоплательщиков. Налог нужно уплатить до 1 декабря. НДФЛ с банковских доходов в этом году граждане платят впервые. Новый налог необходимо оплатить, если доходы по вкладам превысили 150 тысяч рублей.

  • В России могут увеличить пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Если сейчас оно определено как 40% от среднего заработка родителя, то с 2025 года предлагают поднять его до 50%, а с 2026 года — до 60%.

  • 33% россиян этим летом остались без отпуска — опрос ВЦИОМ. Среди отдохнувших 22% выбрали дачу, 21% — провели летний отпуск дома, 14% — ездили в города России, 8% — на курорты Краснодарского края. За границей отдохнули только 4% россиян.

  • Россиян ждет рекордный за 16 лет рост зарплат.

    Основная причина роста зарплат — дефицит кадров, а вторичная — высокий уровень инфляции.

    Аналитики предполагают, что после такого резкого скачка, рост зарплат замедлится вдвое в следующем году.

  • Мужчины зарабатывают на треть больше женщин, в ряде регионов вплоть до 45%, сообщил Росстат. Это максимум за последние 11 лет.

  • Корейская Samsung лишила россиян подарков на Параолимпийских играх и не подарила им телефоны. Спонсор соревнований объяснил это тем, что официальной делегации от России на Паралимпиаде в Париже не было.

  • Цены на кофе взлетели до максимума за 13 лет. Как пишет Bloomberg, в 2024 году стоимость на арабику поднялась примерно на 40% из-за снижения производства кофе в Бразилии, которая является одним из крупнейших поставщиков этого сорта в мире.

  • Ford Motor Co. подал заявку на патент системы, которая отслеживает маршруты автомобилей, слушает разговоры пассажиров и проигрывает контекстную аудиорекламу или показывает рекламные ролики на экране бортового компьютера.

  • Зарплаты риелторов в Москве подскочили до 320 тысяч в месяц из-за повышенного спроса. Сложная ситуация на рынке недвижимости сделала профессию востребованной, однако люди всё равно в неё не идут из-за отсутствия фиксированного оклада и страха остаться без денег.

  • «Врачи без границ» прекращают деятельность в России. Гуманитарная организация «Врачи без границ» (MSF) прекращает свою деятельность в России спустя 32 года после августовского решения министерства юстиции страны исключить филиал MSF в России из реестра филиалов и представительств иностранных НПО.

  • В Совфеде предложили массово отправлять школьников и студентов на сбор урожая. Сенатор от Ярославской области Наталия Косихина считает, что труд позволит учащимся овладеть новыми навыками. По ее словам, старшеклассников можно вывозить на работы на один день, а студентов — на выходные.

Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.

Ольга Бугаева
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Писали, писали и до релиза дошли ;))

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Комментарии

34
  • Наталия Лукина

    Начало магнитной бури почти четвертого уровня по пятибалльной шкале зарегистрировали наземные магнитометры, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики. То-то чувствую, что чуть живая🤕 А вы как?

    • Алейда

      А я простыла( потому непонятно то ли от простуды, то ли от магнитной бури разбитая(

    • Ирина
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      Пара литров кофе исправит ситуацию...

  • Ирина

    33% россиян этим летом остались без отпуска

    Интересно, почему это? Наверное из-за роста зарплат и уменьшения цен...

    • Наталия Лукина

      Да, мне тоже интересно) Почему, например, у меня не получилось на море поехать, даже не пойму.