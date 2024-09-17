💥Обзор новостей: пошли уведомления об уплате налога на вклады, пособие по уходу до полутора лет увеличат, студенты поедут на сбор урожая

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

ФНС начала уведомлять россиян о начисленном налоге на доходы по вкладам. Информация стала появляться в личных кабинетах налогоплательщиков. Налог нужно уплатить до 1 декабря. НДФЛ с банковских доходов в этом году граждане платят впервые. Новый налог необходимо оплатить, если доходы по вкладам превысили 150 тысяч рублей.

В России могут увеличить пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Если сейчас оно определено как 40% от среднего заработка родителя, то с 2025 года предлагают поднять его до 50%, а с 2026 года — до 60%.

33% россиян этим летом остались без отпуска — опрос ВЦИОМ. Среди отдохнувших 22% выбрали дачу, 21% — провели летний отпуск дома, 14% — ездили в города России, 8% — на курорты Краснодарского края. За границей отдохнули только 4% россиян.

Россиян ждет рекордный за 16 лет рост зарплат. Основная причина роста зарплат — дефицит кадров, а вторичная — высокий уровень инфляции. Аналитики предполагают, что после такого резкого скачка, рост зарплат замедлится вдвое в следующем году.

Мужчины зарабатывают на треть больше женщин, в ряде регионов вплоть до 45%, сообщил Росстат. Это максимум за последние 11 лет.

Корейская Samsung лишила россиян подарков на Параолимпийских играх и не подарила им телефоны. Спонсор соревнований объяснил это тем, что официальной делегации от России на Паралимпиаде в Париже не было.

Цены на кофе взлетели до максимума за 13 лет. Как пишет Bloomberg, в 2024 году стоимость на арабику поднялась примерно на 40% из-за снижения производства кофе в Бразилии, которая является одним из крупнейших поставщиков этого сорта в мире.

Ford Motor Co. подал заявку на патент системы, которая отслеживает маршруты автомобилей, слушает разговоры пассажиров и проигрывает контекстную аудиорекламу или показывает рекламные ролики на экране бортового компьютера.

Зарплаты риелторов в Москве подскочили до 320 тысяч в месяц из-за повышенного спроса. Сложная ситуация на рынке недвижимости сделала профессию востребованной, однако люди всё равно в неё не идут из-за отсутствия фиксированного оклада и страха остаться без денег.

«Врачи без границ» прекращают деятельность в России. Гуманитарная организация «Врачи без границ» (MSF) прекращает свою деятельность в России спустя 32 года после августовского решения министерства юстиции страны исключить филиал MSF в России из реестра филиалов и представительств иностранных НПО.