💥Обзор новостей: пошли уведомления об уплате налога на вклады, пособие по уходу до полутора лет увеличат, студенты поедут на сбор урожая

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
ФНС начала уведомлять россиян о начисленном налоге на доходы по вкладам. Информация стала появляться в личных кабинетах налогоплательщиков. Налог нужно уплатить до 1 декабря. НДФЛ с банковских доходов в этом году граждане платят впервые. Новый налог необходимо оплатить, если доходы по вкладам превысили 150 тысяч рублей.
В России могут увеличить пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Если сейчас оно определено как 40% от среднего заработка родителя, то с 2025 года предлагают поднять его до 50%, а с 2026 года — до 60%.
33% россиян этим летом остались без отпуска — опрос ВЦИОМ. Среди отдохнувших 22% выбрали дачу, 21% — провели летний отпуск дома, 14% — ездили в города России, 8% — на курорты Краснодарского края. За границей отдохнули только 4% россиян.
Россиян ждет рекордный за 16 лет рост зарплат.
Основная причина роста зарплат — дефицит кадров, а вторичная — высокий уровень инфляции.
Аналитики предполагают, что после такого резкого скачка, рост зарплат замедлится вдвое в следующем году.
Мужчины зарабатывают на треть больше женщин, в ряде регионов вплоть до 45%, сообщил Росстат. Это максимум за последние 11 лет.
Корейская Samsung лишила россиян подарков на Параолимпийских играх и не подарила им телефоны. Спонсор соревнований объяснил это тем, что официальной делегации от России на Паралимпиаде в Париже не было.
Цены на кофе взлетели до максимума за 13 лет. Как пишет Bloomberg, в 2024 году стоимость на арабику поднялась примерно на 40% из-за снижения производства кофе в Бразилии, которая является одним из крупнейших поставщиков этого сорта в мире.
Ford Motor Co. подал заявку на патент системы, которая отслеживает маршруты автомобилей, слушает разговоры пассажиров и проигрывает контекстную аудиорекламу или показывает рекламные ролики на экране бортового компьютера.
Зарплаты риелторов в Москве подскочили до 320 тысяч в месяц из-за повышенного спроса. Сложная ситуация на рынке недвижимости сделала профессию востребованной, однако люди всё равно в неё не идут из-за отсутствия фиксированного оклада и страха остаться без денег.
«Врачи без границ» прекращают деятельность в России. Гуманитарная организация «Врачи без границ» (MSF) прекращает свою деятельность в России спустя 32 года после августовского решения министерства юстиции страны исключить филиал MSF в России из реестра филиалов и представительств иностранных НПО.
В Совфеде предложили массово отправлять школьников и студентов на сбор урожая. Сенатор от Ярославской области Наталия Косихина считает, что труд позволит учащимся овладеть новыми навыками. По ее словам, старшеклассников можно вывозить на работы на один день, а студентов — на выходные.
Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.
Комментарии34
Доброе утро, коллеги!
Доброе утро!
Начало магнитной бури почти четвертого уровня по пятибалльной шкале зарегистрировали наземные магнитометры, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики. То-то чувствую, что чуть живая🤕 А вы как?
А я простыла( потому непонятно то ли от простуды, то ли от магнитной бури разбитая(
Выздоравливайте скорее!
Спасибо. Стараюсь
Пара литров кофе исправит ситуацию...
Третий литр пошел, пока бесполезно
Интересно, почему это? Наверное из-за роста зарплат и уменьшения цен...
Да, мне тоже интересно) Почему, например, у меня не получилось на море поехать, даже не пойму.