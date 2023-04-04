💥Обзор новостей: в Госдуме предложили выплачивать пенсионерам 13-ю пенсию, тапалков Hamster Kombatу обманули, у Бориса Мальцева живет летучая мышь

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

Власти обсуждают повышение порога взноса в бюджет со сделок по выходу иностранного бизнеса из России. Рассматривается его «значительный рост» с текущих 15% от рыночной цены активов, вплоть до 40%. Необходимость увеличения взноса возникла для случаев «очень дешевой оценки актива».

По данным Росстата, просроченная задолженность организаций перед бюджетом достигла исторического рекорда в 176,2 млрд рублей. Это в 3,3 раза больше, чем всего два месяца назад.

С 1 ноября банки не смогут брать с граждан комиссию за переводы в пользу государства через Систему быстрых платежей, сообщается на сайте Банка России. Речь идет, в частности, об оплате детских садов, кружков, секций, налогов, штрафов и т.д.

Роскомнадзор за 13 лет отправил в Google больше жалоб, чем все вместе взятые страны и организации. Ведомство направило 277 957 запросов, что составляет 63% от общего числа, достигшего отметку 448 768. РКН отправил больше жалоб, чем все остальные страны вместе взятые, за исключением России.

Новый автомобиль в России в среднем стоит чуть выше 3 млн рублей. Это рекорд. Подорожание эксперты объясняют ростом доли премиальных машин, спроса на «китайцев» и повышением утильсбора. Несмотря на это, покупатели бегут покупать авто, пока они не стали стоить почти как крыло самолета.

Россияне с 1 ноября смогут без комиссии оплачивать штрафы, налоги, детские сады и секции через СБП — ЦБ. Кроме того, с ноября лимит бесплатных переводов через СБП в размере 100 тысяч рублей в месяц распространится и на операции с электронными кошельками.

В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам 13-ю пенсию. Соответствующий законопроект внесут в ГД до конца года, заявил депутат Борис Чернышов. По его словам, инициатива обусловлена повышенной инфляцией в России, которая продолжается второй год подряд.

Сотни людей по всему миру жалуются, что их обманули во время игры в тапалку Hamster Kombat. Правда?)))

Qualcomm покупает Intel, пишет WSJ. Сделка будет одним из крупнейших поглощений в истории бигтеха: предложение по выкупу чипмейкера «невиданное» для мира бизнеса, уточняет издание. Акции Intel мгновенно отреагировали на новость и взлетели.

Владислава Бакальчука освободили из-под стражи. «Я дома, и со мной всё в порядке. Я буду и дальше бороться за свою семью и за наш семейный бизнес», — сказал он.

Цены на молочную продукцию в России взлетели на 42% с начала года. Из-за роста себестоимости производства молока сильнее всего подорожали плавленные сыры и сливочное масло, на 42 и 25% соответственно. Средняя стоимость молока уже достигла 97 рублей за литр, сметаны — 297 рублей за килограмм, а творога — 407 рублей.

Бориса Мальцев сделал обзор своего нового дома. У него там есть даже летучая мышь.