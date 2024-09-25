🔥Власти хотят увеличить с 2025 года МРОТ и поднять страховые взносы для МСП

С 2025 года МРОТ будет увеличен до 22 440 рублей
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что с начала 2025 года минимальный размер оплаты труда в стране вырастет на 16,5% и составит 22 440 рублей, вместо 19 242 рублей. А к 2030 году он должен достигнуть 35 тысяч рублей. 10 сентября глава Минтруда РФ Антон Котяков сообщил, что законопроект о повышении МРОТ до 22 400 рублей будет внесен в Госдуму до 1 октября 2024 года.
В 2023 году многие россияне говорили, что МРОТ у нас маленький:
на первом месте
по жадностибыла — Москва. Москвичи хотели получать тогда в месяц не меньше 44200 рублей.
на втором месте Владивосток — 43900 рублей в месяц.
на третьем месте — Хабаровск — 42400 рублей.
В итоге минималка дорастет лишь до половины желаемой суммы. Но на это мы повлиять никак не можем, лучше давайте посмотрим, как повышение МРОТ отразится на нашей работе.
На что влияет МРОТ
МРОТ оказывает влияние на:
Заработную плату. Компания-работодатель не может платить сотруднику сумму ниже МРОТ за месяц. Работодатель имеет право платить сотруднику меньше МРОТ, если тот трудится неполный день или не на полную ставку.
Пособия. От МРОТ зависит величина пособий по БИР, по уходу за ребенком до полутора лет, размер больничных и иных выплат. При этом, даже если сотрудник трудится неполную смену и его зарплата ниже МРОТ, то при расчете пособия все равно следует учитывать установленную минималку.
Страховые взносы. Представители малого и среднего бизнеса платят взносы по ставке 30% с выплат в пределах МРОТ и по ставке 15% — с выплат выше этого показателя. Напомню, что в 2024 году МРОТ составляет 19 242 руб. Именно с этой суммы субъекты МСП начисляют страховые взносы в размере 30%, а с разницы между начисленной суммой вознаграждения и МРОТ МСП платит 15%.
Пример расчета и пониженные тарифы для МСП
Простой пример расчета зарплаты сотрудника в 2024 году.
Пример: оклад сотрудника 50 000 рублей. Страховые взносы составят с этой суммы 30% от 19242 = 5 773 руб плюс 15% от 30 758 = 4 614 руб., итого 5 773+4 614 = 10 387 руб.
❗️Однако повышение МРОТ— не повод сразу платить 30% страховых взносов с 22 440 рублей. Субъекты МСП исчисляют страховые взносы по единому пониженному тарифу, если они внесены в единый реестр с 1 числа месяца, в котором организацию включили в этот реестр. Для МСП установлены пониженные тарифы страховых взносов в совокупном размере 15% с сумм выше МРОТ, установленного на начало расчетного периода, а он начинается с 1 января и длится год. (ст. 427 НК).
В 2024 году для субъектов МСП действуют следующие ставки взносов по единому тарифу:
Доходы с начала года не достигли предельной величины для начисления страховых взносов
Доходы с начала года достигли предельной величины для начисления страховых взносов
Сумма доходов в пределах МРОТ
30%
15,1%
Сумма доходов, превышающая МРОТ
15%
«Деловая Россия» предложила поднять страховые взносы для малого бизнеса
⚡️Срочная плохая новость. «Деловая Россия» предложила повысить страховые взносы для малого бизнеса. С 2020 года компании платят 15% вместо 30% с той части зарплаты, которая превышает МРОТ. Бизнес-объединение предложило увеличить этот порог до двух МРОТ, что, по мнению «Деловой России», будет способствовать обелению зарплат и более справедливой поддержке МСП.
Исходя из МРОТ, планируемого на 2025 год, по действующему порядку с части зарплат в пределах двух МРОТ будет уплачиваться 10 098 руб. А при реализации предложения «Деловой России» будет уплачиваться 13 464 руб., то есть примерно на 3,37 тыс. руб. больше в месяц.
Увеличение до двух МРОТ порога, начиная с которого действует пониженный тариф страховых взносов, будет способствовать обелению зарплат и более справедливой поддержке малого и среднего бизнеса, считают в «Деловой России».
Однако не все эту идею не поддерживают. Многие эксперты считают, что увеличение фискальной нагрузки негативно повлияет на МСП.
«Микро-бизнес наступает малому на пятки? Малый — среднему? Да ну? Алексею Репику и всей «Деловой России» мешают те барбершопы, салоны маникюра, ветклиники, бургерные и кофейни, которых сейчас много? Мало нам того, что кадры днем с огнем не сыскать, так еще и на 22% поднять налоговую нагрузку (считала для зарплаты 70 тыс. руб.)? У Репика целый отдел сидит, который неналоговые обязанности реализует. А у барбершопа или кофейни кому делать это? Помереть хозяину прямо на рабочем месте между маркировкой товаров, маркировкой рекламы, ЕГАИС, уведомлениями о начале, об окончании, об изменении...
Я искренне не понимаю, зачем это делать. У МСП есть количественные ограничения, выше которых считается, что компания уже большая и может позволить себе содержать лишний персонал, который поддерживает существование компании в правовом поле. Убирайте неналоговые обязанности бизнеса. Тогда можно сделать налоги для всех одинаковыми. Вот прямо для всех. А то мы киваем на другие страны, где для всех налоговые условия одинаковы, но забываем о том, что у них нет стольких обязанностей помимо налогов», — прокомментировала предложение Наталья Горячая, предприниматель, автор просветительского проекта для малого бизнеса #мспживи.
Другой эксперт подтвердила, что подобная инициатива загонит малый бизнес обратно в тень.
«Странная инициатива! Налоговой реформой уже введен НДС, повышены ставки по НДФЛ и приняты иные неблогоприятные для малого бизнеса изменения. Напомню, с момента введения упрощенной системы налогообложения и понятий субъектов малого и среднего предпринимательства данным категориям налогоплательщиков предоставлялись разные льготы, в том числе и по уплате страховых взносов.
И именно это позволило большей части бизнеса выйти из тени.
Учитывая рост зарплат и "кадровый голод" при повышении страховых взносов ( а они итак повысятся за счёт увеличения МРОТ) малый бизнес будет вынужден уйти в тень. Не потому что предприниматели не хотят платить налоги, а потому что они хотят просто выжить», — считает Людмила Ганичева, основатель аудиторско-консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, налоговый адвокат, спикер МБМ, автор курсов для Klerk.ru.
Пишите в комментариях, ваши мнения и мысли.
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Комментарии7
Коллеги, очень хочется ваше мнению услышать на счет этого кхм... предложения
Полностью согласна с Натальей Горячей. А вы?
Учитывая грядущее повышение налоговой нагрузки в 2025, идея про взносы - это просто вишенка на торте. От инициатив ощущение, что малый бизнес так мешает, что не знают уже, как от него избавиться))