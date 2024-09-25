🔥Власти хотят увеличить с 2025 года МРОТ и поднять страховые взносы для МСП

В итоге минималка дорастет лишь до половины желаемой суммы. Но на это мы повлиять никак не можем, лучше давайте посмотрим, как повышение МРОТ отразится на нашей работе.

на первом месте по жадности была — Москва. Москвичи хотели получать тогда в месяц не меньше 44200 рублей.

В 2023 году многие россияне говорили, что МРОТ у нас маленький:

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что с начала 2025 года минимальный размер оплаты труда в стране вырастет на 16,5% и составит 22 440 рублей , вместо 19 242 рублей. А к 2030 году он должен достигнуть 35 тысяч рублей. 10 сентября глава Минтруда РФ Антон Котяков сообщил, что законопроект о повышении МРОТ до 22 400 рублей будет внесен в Госдуму до 1 октября 2024 года.

Страховые взносы . Представители малого и среднего бизнеса платят взносы по ставке 30% с выплат в пределах МРОТ и по ставке 15% — с выплат выше этого показателя. Напомню, что в 2024 году МРОТ составляет 19 242 руб. Именно с этой суммы субъекты МСП начисляют страховые взносы в размере 30%, а с разницы между начисленной суммой вознаграждения и МРОТ МСП платит 15%.

Пособия. От МРОТ зависит величина пособий по БИР, по уходу за ребенком до полутора лет, размер больничных и иных выплат. При этом, даже если сотрудник трудится неполную смену и его зарплата ниже МРОТ, то при расчете пособия все равно следует учитывать установленную минималку.

Заработную плату . Компания-работодатель не может платить сотруднику сумму ниже МРОТ за месяц. Работодатель имеет право платить сотруднику меньше МРОТ, если тот трудится неполный день или не на полную ставку.

Доходы с начала года не достигли предельной величины для начисления страховых взносов

❗️Однако повышение МРОТ— не повод сразу платить 30% страховых взносов с 22 440 рублей. Субъекты МСП исчисляют страховые взносы по единому пониженному тарифу , если они внесены в единый реестр с 1 числа месяца, в котором организацию включили в этот реестр. Для МСП установлены пониженные тарифы страховых взносов в совокупном размере 15% с сумм выше МРОТ, установленного на начало расчетного периода, а он начинается с 1 января и длится год. ( ст. 427 НК ).

⚡️Срочная плохая новость. «Деловая Россия» предложила повысить страховые взносы для малого бизнеса. С 2020 года компании платят 15% вместо 30% с той части зарплаты, которая превышает МРОТ. Бизнес-объединение предложило увеличить этот порог до двух МРОТ, что, по мнению «Деловой России», будет способствовать обелению зарплат и более справедливой поддержке МСП.

Исходя из МРОТ, планируемого на 2025 год, по действующему порядку с части зарплат в пределах двух МРОТ будет уплачиваться 10 098 руб. А при реализации предложения «Деловой России» будет уплачиваться 13 464 руб., то есть примерно на 3,37 тыс. руб. больше в месяц.

Увеличение до двух МРОТ порога, начиная с которого действует пониженный тариф страховых взносов, будет способствовать обелению зарплат и более справедливой поддержке малого и среднего бизнеса, считают в «Деловой России».

Однако не все эту идею не поддерживают. Многие эксперты считают, что увеличение фискальной нагрузки негативно повлияет на МСП.

«Микро-бизнес наступает малому на пятки? Малый — среднему? Да ну? Алексею Репику и всей «Деловой России» мешают те барбершопы, салоны маникюра, ветклиники, бургерные и кофейни, которых сейчас много? Мало нам того, что кадры днем с огнем не сыскать, так еще и на 22% поднять налоговую нагрузку (считала для зарплаты 70 тыс. руб.)? У Репика целый отдел сидит, который неналоговые обязанности реализует. А у барбершопа или кофейни кому делать это? Помереть хозяину прямо на рабочем месте между маркировкой товаров, маркировкой рекламы, ЕГАИС, уведомлениями о начале, об окончании, об изменении... Я искренне не понимаю, зачем это делать. У МСП есть количественные ограничения, выше которых считается, что компания уже большая и может позволить себе содержать лишний персонал, который поддерживает существование компании в правовом поле. Убирайте неналоговые обязанности бизнеса. Тогда можно сделать налоги для всех одинаковыми. Вот прямо для всех. А то мы киваем на другие страны, где для всех налоговые условия одинаковы, но забываем о том, что у них нет стольких обязанностей помимо налогов», — прокомментировала предложение Наталья Горячая, предприниматель, автор просветительского проекта для малого бизнеса #мспживи.

Другой эксперт подтвердила, что подобная инициатива загонит малый бизнес обратно в тень.

«Странная инициатива! Налоговой реформой уже введен НДС, повышены ставки по НДФЛ и приняты иные неблогоприятные для малого бизнеса изменения. Напомню, с момента введения упрощенной системы налогообложения и понятий субъектов малого и среднего предпринимательства данным категориям налогоплательщиков предоставлялись разные льготы, в том числе и по уплате страховых взносов. И именно это позволило большей части бизнеса выйти из тени. Учитывая рост зарплат и "кадровый голод" при повышении страховых взносов ( а они итак повысятся за счёт увеличения МРОТ) малый бизнес будет вынужден уйти в тень. Не потому что предприниматели не хотят платить налоги, а потому что они хотят просто выжить», — считает Людмила Ганичева, основатель аудиторско-консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, налоговый адвокат, спикер МБМ, автор курсов для Klerk.ru.

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