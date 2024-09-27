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Наталия Лукина
Бухгалтеры

Что ест бухгалтер. Осенний пирог с апельсинами

Пятница, коллеги, а значит у нас сегодня развлекательно-познавательные рубрики. Уже вышел мозгонапрягатель, а сейчас пополним нашу коллекцию рецептов. Вчера вечером делала осенний пирог с апельсинами.

Пирог с апельсинами готовится очень просто. Справится любой!

Что нужно:

  • 2 яйца;

  • 150 гр сахара;

  • 100 гр сметаны 15%;

  • 100 гр сливочного масла;

  • 200 гр муки;

  • пакетик разрыхлителя;

  • цедра апельсина по вкусу (у меня с двух штук);

  • 2-3 апельсина.

Как делать:

  1. Взбиваем яйца с сахаром до пены.

  2. Добавляем сметану и растопленное сливочное масло, мешаем.

  3. Добавляем муку с разрыхлителем.

  4. Трем на мелкой терке цедру.

  5. Апельсины нарезаем тонкими кружочками, можно прямо с кожурой.

  6. Форму присыпаем мукой, выкладываем на нее апельсины.

  7. Сверху выкладываем тесто.

  8. Ставим в разогретую духовку — 180С на 35-40 мин.

Приятного аппетита!

Получилось немного кривенько и страшненько, но очень вкусно.

Апельсиновые пироги были и будут популярными, потому что они легко готовятся и получаются невероятно вкусными.

Сегодня вечером планирую приготовить на выходные плов, борщ, а на десерт будет арбуз. А что вы планируете приготовить на выходные? Уже придумали?

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