Что ест бухгалтер. Осенний пирог с апельсинами

Пирог с апельсинами готовится очень просто. Справится любой!
Что нужно:
2 яйца;
150 гр сахара;
100 гр сметаны 15%;
100 гр сливочного масла;
200 гр муки;
пакетик разрыхлителя;
цедра апельсина по вкусу (у меня с двух штук);
2-3 апельсина.
Как делать:
Взбиваем яйца с сахаром до пены.
Добавляем сметану и растопленное сливочное масло, мешаем.
Добавляем муку с разрыхлителем.
Трем на мелкой терке цедру.
Апельсины нарезаем тонкими кружочками, можно прямо с кожурой.
Форму присыпаем мукой, выкладываем на нее апельсины.
Сверху выкладываем тесто.
Ставим в разогретую духовку — 180С на 35-40 мин.
Приятного аппетита!
Получилось немного кривенько и страшненько, но очень вкусно.
Апельсиновые пироги были и будут популярными, потому что они легко готовятся и получаются невероятно вкусными.
Сегодня вечером планирую приготовить на выходные плов, борщ, а на десерт будет арбуз. А что вы планируете приготовить на выходные? Уже придумали?
Комментарии19
Поделюсь страшным, подруга только что прислала, что купила мне в подарок кружку. Как вам? По-моему, какая-то злая кружка.
Кажется у меня нет больше подруги😄
Че за книжки на фоне?)))
Не знаю, это мне прислали такое фото)) Очень может быть, что это с карточки МП.
зато мотивирует к свершениям!
Или к нанесению тяжких телесных... одно из двух)
У места хватания уже красненько)
Мотивирующая кружка. Очень мотивирующая! Можно повернуть к лесу передом, и всё будет норм-)
А думаю там сзади все тоже изумительно))
А сзади что?
В принципе можно посадить туда какую-нибудь зелень (типа микрозелень) и передарить подруге на новый год или просто так
Отличная идея! Кактус посажу и подарок на НГ готов))
Пирог очень симпатичный получился, я бы попробовала кусочек )
Ох, пирогиии!
Я и моё зрение: Отравится любой!)))
А это все Владислав виноват))) Пока найдешь среди медведя оленя уже ничего не видишь