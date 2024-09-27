Что ест бухгалтер. Осенний пирог с апельсинами

Пятница, коллеги, а значит у нас сегодня развлекательно-познавательные рубрики. Уже вышел мозгонапрягатель, а сейчас пополним нашу коллекцию рецептов. Вчера вечером делала осенний пирог с апельсинами.

Пирог с апельсинами готовится очень просто. Справится любой!

Что нужно:

2 яйца;

150 гр сахара;

100 гр сметаны 15%;

100 гр сливочного масла;

200 гр муки;

пакетик разрыхлителя;

цедра апельсина по вкусу (у меня с двух штук);

2-3 апельсина.

Как делать:

Взбиваем яйца с сахаром до пены. Добавляем сметану и растопленное сливочное масло, мешаем. Добавляем муку с разрыхлителем. Трем на мелкой терке цедру. Апельсины нарезаем тонкими кружочками, можно прямо с кожурой. Форму присыпаем мукой, выкладываем на нее апельсины. Сверху выкладываем тесто. Ставим в разогретую духовку — 180С на 35-40 мин.

Приятного аппетита!

Получилось немного кривенько и страшненько, но очень вкусно.

Апельсиновые пироги были и будут популярными, потому что они легко готовятся и получаются невероятно вкусными.

Сегодня вечером планирую приготовить на выходные плов, борщ, а на десерт будет арбуз. А что вы планируете приготовить на выходные? Уже придумали?