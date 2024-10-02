💥Обзор новостей: прогрессивный НДФЛ пополнит бюджет, ипотечники будут гасить долг до пенсии, на панду можно посмотреть не выходя с работы

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Власти ожидают почти трехкратного роста поступлений от НДФЛ в 2025 году. Поступления, вырастут с 307 млрд руб. в 2024 году до 810,54 млрд руб. в 2025 г. Основными факторами, которые будут влиять на динамику поступлений от НДФЛ, станут расширение прогрессивной шкалы налога, рост зарплаты россиян, а также прогнозируемые показатели инфляции и ключевая ставка.

Половина заемщиков 2024 года погасят ипотеку лишь после в 65 лет.

Большинство россиян берут ипотеку с выплатами до пенсии. В первом полугодии 2024 года доля кредитов, по которым возраст заемщика на момент плановой выплаты кредита составит более 65 лет (+14 п.п. за год), увеличилась до 48% от общего объема выдач.

ЦБ допустил рост ключевой ставки выше 20%. Банк России увидел ряд «неожиданных моментов» в новом проекте бюджета и не исключил рост ключевой ставки выше 20% при отходе от базового сценария, заявил глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов.

Госдума приняла закон о лишении прав за скрытие номеров автомобиля на срок до 1,5 лет. В настоящее время за скрытие номеров предусмотрен штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев. Аналогичная ответственность будет грозить за повторное управление автомобилем без государственных регистрационных знаков.

За отсутствие полиса ОСАГО штрафы могут вырасти до 5 тыс руб. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Если в первый раз попавшийся водитель без ОСАГО отделается штрафом в 800 рублей, то за повторное нарушение ему придется выложить до 5 тыс рублей.

«Юникредит» с 1 ноября прекращает начисление процентов по накопительному счету. Также банк сообщил, что проценты, начисленные до 31 октября 2024 года включительно, будут выплачены согласно действующим ставкам.

«Сбер» со 2 октября повышает ставки по базовым ипотечным программам на 0,9 п.п. Минимальные ставки на первичном рынке составят 21,9%, на вторичном — 21,6%.

Состояние богатейших россиян с начала года выросло на $31 млрд. Согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index, состояние 25 богатейших российских бизнесменов на 30 августа составило $360,2 млрд. На первых трех строчках в списке богатейших россиян: Владимир Потанин, его состояние увеличилось на $1,57 млрд, до $32,6 млрд, Владимир Лисин, его состояние выросло на $4,27 млрд, до $28,2 млрд и Вагит Алекперов, его состояние увеличилось на $2,83 млрд, до $27,5 млрд.

Ежегодно россияне тратят на ставки более триллиона рублей. Замминистра финансов Иван Чебесков заявил, что около 6 млн россиян ежегодно делают ставки и тратят на это порядка 1 трлн руб. По его словам, выручка от азартных игр демонстрирует существенный рост: в 2019 году она составляла 210 млрд руб., а в 2023 году достигла 1,2 трлн руб.

Minecraft и Гарри Поттер не отвечают национальным интересам России. Дети в летних лагерях, возможно, скоро не смогут поиграть в «Майнкрафт» и Гарри Поттера — Минпросвещения работает над новой воспитательной программой. По мнению депутата Морозова, в детских лагерях надо показывать патриотические фильмы, предлагать российские игры и проводить конкурсы с опорой на «отечественные традиции и ценности».