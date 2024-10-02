Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: прогрессивный НДФЛ пополнит бюджет, ипотечники будут гасить долг до пенсии, на панду можно посмотреть не выходя с работы

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • Власти ожидают почти трехкратного роста поступлений от НДФЛ в 2025 году. Поступления, вырастут с 307 млрд руб. в 2024 году до 810,54 млрд руб. в 2025 г. Основными факторами, которые будут влиять на динамику поступлений от НДФЛ, станут расширение прогрессивной шкалы налога, рост зарплаты россиян, а также прогнозируемые показатели инфляции и ключевая ставка.

  • Половина заемщиков 2024 года погасят ипотеку лишь после в 65 лет.
    Большинство россиян берут ипотеку с выплатами до пенсии. В первом полугодии 2024 года доля кредитов, по которым возраст заемщика на момент плановой выплаты кредита составит более 65 лет (+14 п.п. за год), увеличилась до 48% от общего объема выдач.

  • ЦБ допустил рост ключевой ставки выше 20%.

    Банк России увидел ряд «неожиданных моментов» в новом проекте бюджета и не исключил рост ключевой ставки выше 20% при отходе от базового сценария, заявил глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов.

  • Госдума приняла закон о лишении прав за скрытие номеров автомобиля на срок до 1,5 лет.

    В настоящее время за скрытие номеров предусмотрен штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев. Аналогичная ответственность будет грозить за повторное управление автомобилем без государственных регистрационных знаков.

  • За отсутствие полиса ОСАГО штрафы могут вырасти до 5 тыс руб. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Если в первый раз попавшийся водитель без ОСАГО отделается штрафом в 800 рублей, то за повторное нарушение ему придется выложить до 5 тыс рублей.

  • «Юникредит» с 1 ноября прекращает начисление процентов по накопительному счету. Также банк сообщил, что проценты, начисленные до 31 октября 2024 года включительно, будут выплачены согласно действующим ставкам.

  • «Сбер» со 2 октября повышает ставки по базовым ипотечным программам на 0,9 п.п.

    Минимальные ставки на первичном рынке составят 21,9%, на вторичном — 21,6%.

  • Состояние богатейших россиян с начала года выросло на $31 млрд. Согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index, состояние 25 богатейших российских бизнесменов на 30 августа составило $360,2 млрд. На первых трех строчках в списке богатейших россиян: Владимир Потанин, его состояние увеличилось на $1,57 млрд, до $32,6 млрд, Владимир Лисин, его состояние выросло на $4,27 млрд, до $28,2 млрд и Вагит Алекперов, его состояние увеличилось на $2,83 млрд, до $27,5 млрд.

  • Ежегодно россияне тратят на ставки более триллиона рублей. Замминистра финансов Иван Чебесков заявил, что около 6 млн россиян ежегодно делают ставки и тратят на это порядка 1 трлн руб. По его словам, выручка от азартных игр демонстрирует существенный рост: в 2019 году она составляла 210 млрд руб., а в 2023 году достигла 1,2 трлн руб.

  • Minecraft и Гарри Поттер не отвечают национальным интересам России. Дети в летних лагерях, возможно, скоро не смогут поиграть в «Майнкрафт» и Гарри Поттера — Минпросвещения работает над новой воспитательной программой. По мнению

    депутата Морозова, в детских лагерях надо показывать патриотические фильмы, предлагать российские игры и проводить конкурсы с опорой на «отечественные традиции и ценности».

  • Московский зоопарк запустил онлайн трансляции из вольеров животных.

    Теперь можно наблюдать за семейством панд, капибарами, слонами, сурикатами и другими животными не выходя из дома или с рабочего места. Видеотрансляции доступны в часы работы зоопарка — каждый день с 08:00 до 19:00.

Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.

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Комментарии

40
    • Ирина
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      Доброе утро! У нас дожди пошли, пыль прибили, теперь грязь разводят.

  • Татьяна
    Главный бухгалтер

    Доброе утро! прочитала (скороговоркой): "По мнению деда Мороза"😀 вместо "По мнению депутата Морозова"

    P.S. вчера увидела очень грустную новость(( украли из двух зоопарков три кенгуренка

      • Юлия_Г

        Бедняги-кенгурята! могли ведь и на мясо украсть в какой нибудь ресторан....😢😢😢

        • Arhimed0
          Главный бухгалтер

          Бедняги-кенгурята! могли ведь и на мясо украсть в какой нибудь ресторан....😢😢😢

          Да они ещё совсем маленькие. Там и мяса ещё нету. А то что и есть на косточках - его и мясом ещё назвать нельзя.

          • Юлия_Г

            Хорошо бы , если так....

      • Ирина

        Это что за мода на кражи кенгурят пошла?

        • Arhimed0
          Главный бухгалтер

          Интересно, их в какие-то частные зоопарки украли?

          предполагаю что один зоопарк нашёл с кем договориться из работников другого зоопарка, что бы те забрали там и передали им. Естественно за копеечку.

          Там вчерась как показали их вольеры... да там что бы постороннему туда попасть, нужно привлекать спец бойцов из подразделения Альфа.

          Ну вот так и перекупают из одного зоопарка в другой.

  • Ирина

    Половина заемщиков 2024 года погасят ипотеку лишь после в 65 лет.
    Большинство россиян берут ипотеку с выплатами до пенсии. В первом полугодии 2024 года доля кредитов, по которым возраст заемщика на момент плановой выплаты кредита составит более 65 лет (+14 п.п. за год), увеличилась до 48% от общего объема выдач.

    И ведь не все доживут до конца выплат...