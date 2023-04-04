Бесплатный вебинар по движению денежных средств (ДДС) начнется через 30 минут, присоединяетесь!

Сегодня в 13:00 (мск) пройдет открытый вебинар «Как избежать кассовых разрывов с помощью отчёта ДДС», на котором эксперт по автоматизации управленческого учета Екатерина Ярушкина расскажет:
В чём вам поможет отчёт о движении денежных средств и почему он важен для управления бизнесом.
Как правильно составить структуру отчёта о движении денежных средств.
Как эффективно работать с отчётом о движении денежных средств с помощью умных таблиц.
Как визуализировать финансовые данные для простого и наглядного понимания с использованием дашбордов.
Бонус: 🎁 всем участникам вебинара будет предоставлена готовая таблица отчёта о движении денежных средств. Записи вебинара не будет!
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