Бесплатный вебинар по движению денежных средств (ДДС) начнется через 30 минут, присоединяетесь!

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Сегодня в 13:00 (мск) пройдет открытый вебинар «Как избежать кассовых разрывов с помощью отчёта ДДС», на котором эксперт по автоматизации управленческого учета Екатерина Ярушкина расскажет: В чём вам поможет отчёт о движении денежных средств и почему он важен для управления бизнесом.

Как правильно составить структуру отчёта о движении денежных средств.

Как эффективно работать с отчётом о движении денежных средств с помощью умных таблиц.

Как визуализировать финансовые данные для простого и наглядного понимания с использованием дашбордов.

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