💥Обзор новостей: ЕНС снизил число ошибочных платежей в 30 раз, жить можно до 120 лет, в Москве предложили поставить квадроберские лотки

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
Введение ЕНС помогло снизить число ошибочных налоговых платежей в 30 раз. Руководитель ФНС России Даниил Егоров принял участие в парламентских слушаниях проекта федерального бюджета на три года. Егоров озвучил, что количество ошибочных платежей сократилось в 30 раз, а число должников по налогам снизилось в два раза.
ЦБ не рекомендует банкам выдавать ипотеку на срок более 30 лет и на сумму ниже 80% от справедливой стоимости. В России утвердили стандарт защиты прав ипотечных заемщиков, который с 1 января 2025 года станет обязательным для банков. Новый стандарт призван минимизировать распространение высокорисковых схем ипотечного кредитования и заставить банки более подробно. информировать заемщиков об условиях кредита и сопутствующих рисках
Мурашко заявил о генетически заложенной возможности человека жить до 120 лет. 60% факторов развития различных заболеваний можно предотвратить при здоровом образе жизни. В связи с этим человек должен сформировать «определенные установки» и вместе с врачами «следовать путем профилактики» заболеваний нужно сформировать «определенные установки», заявил глава Минздрава.
Среднее время потребления мобильного интернета в день на человека составляет 3 часа 52 минуты. Мобильным интернетом сегодня пользуются 103 млн россиян старше 12 лет — это 85% населения. Чем младше россияне, тем больше времени они проводят онлайн. Самые заядлые пользователи – молодые люди до 24 лет.
Собянину предложили установить квадроберские лотки по всей Москве. Обращение официально зарегистрировано приемной мэра столицы.
В России выпустили лимитированный айфон с золотым орлом в честь дня рождения Путина. Специализирующаяся на производстве смартфонов из дорогих материалов компания Caviar представила комплект iPhone 16 Pro, посвященный 72-му дню рождения президента. Цены на него от 589 тысяч рублей.
Цены на аренду жилья в Москве выросли до рекордных значений. Аренда студии в Москве сейчас обойдется в среднем в 45–55 тыс. рублей ежемесячно, однокомнатной квартиры – 50–65 тыс. рублей, двухкомнатной – в 65–85 тыс. рублей, трехкомнатной в 75–120 тыс. рублей.
В столице из-за будущих ливней ввели 8 октября
«желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать с 8 утра до 21 часа вечера вторника.
Жалобы российских туристов на цены в Турции закончатся в следующем году.
Турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин заявил, что отдых в Турции подешевеет через десять месяцев. В этом году цены на отдых в Турции за год выросли на 23%. Подорожание было связано с инфляцией.
В Таиланде невесте дали крипту — 1 BTC в качестве приданого. По текущей цене это 63000 долларов США или 5 760 000 рублей.
На главной аллее ВДНХ уже начали монтаж катка. Он протянется от павильона №1 до павильона №58. Обычно сезон катания на коньках начинается на ВДНХ в 20-х числах ноября.
Фонтаны Петергофа перестанут работать уже на этой неделе — 13 октября. У туристов на этой неделе еще есть возможность увидеть водные шоу в этом сезоне. С 14 октября вход во все парки музея-заповедника станет бесплатным.
В Чечне задержали учителя физкультуры и химии, оскорблявшего христиан в соцсетях. В отношении него сейчас проводятся следственные действия. Из системы образования он уже волен.
Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.
🎁 Лучший подарок на Новый год для бухгалтера — билеты на VI всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»! Приглашаем всех 5-6 декабря на самое яркое бухгалтерское событие зимы! На конференции вы узнаете все про изменения налоговой системы в 2025 году, учете на маркетплейсах, ВЭД, госзакупах и ЭДО. Лучшие эксперты-практики ответят на все ваши вопросы! Событие пройдет в Москва-Сити!
Мероприятие будет с рассадкой. Сейчас у вас есть возможно выбрать максимально удобное место. Бронируйте скорее, пока доступны лучшие места!
Присоединяйтесь к конференции 5 и 6 декабря и проведите целых два дня в компании профессионалов и экспертов!
Комментарии21
Доброе утро, коллеги! За окном дождь, холодно и хочется под одеялко. Как у вас погода?
Доброе утро! У нас пока солнышко, попозже обещали дождик...
У насх совсем серо, сыро и как-то уныло((
Доброе утро. У нас отличная серость и сырость. Мне понравилось: "установить квадроберские лотки". С интересом бы понаблюдала. В живую квадроберов не встречала, все как-то мимо меня пробегают😀
Доброе тро, чес тно говоря, не хотелось бы наблюдать, как они этими лотками пользуются😅
Мне кажется, что чем громче крики на эту тему, тем больше интереса у непосредственных участников. Спустили бы ситуацию незаметно и проблемы бы не было.
Доброе) У нас сегодня прохладнее, чем вчера и пока немного пасмурно, но тепло. Днём обещают +23.
Но вылазить из под одеялка не хотелось(
Утречко доброе. А мы дождик всё ждем и ждем....
Сдаётся мне, что айфон выпустили не в России, здесь его только украсили золотой птичкой и стразиками.
Конечно, горе-дизайнеры украсили))
Это противоречит Библии! В ней написано, что предки жили (а, значит, и мы можем?) по 900 лет!
Я отказываюсь работать 900 лет!