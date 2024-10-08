💥Обзор новостей: ЕНС снизил число ошибочных платежей в 30 раз, жить можно до 120 лет, в Москве предложили поставить квадроберские лотки

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

Введение ЕНС помогло снизить число ошибочных налоговых платежей в 30 раз. Руководитель ФНС России Даниил Егоров принял участие в парламентских слушаниях проекта федерального бюджета на три года. Егоров озвучил, что количество ошибочных платежей сократилось в 30 раз, а число должников по налогам снизилось в два раза.

ЦБ не рекомендует банкам выдавать ипотеку на срок более 30 лет и на сумму ниже 80% от справедливой стоимости. В России утвердили стандарт защиты прав ипотечных заемщиков, который с 1 января 2025 года станет обязательным для банков. Новый стандарт призван минимизировать распространение высокорисковых схем ипотечного кредитования и заставить банки более подробно. информировать заемщиков об условиях кредита и сопутствующих рисках

Мурашко заявил о генетически заложенной возможности человека жить до 120 лет. 60% факторов развития различных заболеваний можно предотвратить при здоровом образе жизни. В связи с этим человек должен сформировать «определенные установки» и вместе с врачами «следовать путем профилактики» заболеваний нужно сформировать «определенные установки», заявил глава Минздрава.

Среднее время потребления мобильного интернета в день на человека составляет 3 часа 52 минуты. Мобильным интернетом сегодня пользуются 103 млн россиян старше 12 лет — это 85% населения. Чем младше россияне, тем больше времени они проводят онлайн. Самые заядлые пользователи – молодые люди до 24 лет.

Собянину предложили установить квадроберские лотки по всей Москве. Обращение официально зарегистрировано приемной мэра столицы.

В России выпустили лимитированный айфон с золотым орлом в честь дня рождения Путина. Специализирующаяся на производстве смартфонов из дорогих материалов компания Caviar представила комплект iPhone 16 Pro, посвященный 72-му дню рождения президента. Цены на него от 589 тысяч рублей.

Цены на аренду жилья в Москве выросли до рекордных значений. Аренда студии в Москве сейчас обойдется в среднем в 45–55 тыс. рублей ежемесячно, однокомнатной квартиры – 50–65 тыс. рублей, двухкомнатной – в 65–85 тыс. рублей, трехкомнатной в 75–120 тыс. рублей.

В столице из-за будущих ливней ввели 8 октября «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать с 8 утра до 21 часа вечера вторника.

Жалобы российских туристов на цены в Турции закончатся в следующем году. Турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин заявил, что отдых в Турции подешевеет через десять месяцев. В этом году цены на отдых в Турции за год выросли на 23%. Подорожание было связано с инфляцией.

В Таиланде невесте дали крипту — 1 BTC в качестве приданого. По текущей цене это 63000 долларов США или 5 760 000 рублей.

На главной аллее ВДНХ уже начали монтаж катка. Он протянется от павильона №1 до павильона №58. Обычно сезон катания на коньках начинается на ВДНХ в 20-х числах ноября.

Фонтаны Петергофа перестанут работать уже на этой неделе — 13 октября. У туристов на этой неделе еще есть возможность увидеть водные шоу в этом сезоне. С 14 октября вход во все парки музея-заповедника станет бесплатным.