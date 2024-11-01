💥Обзор новостей: рабочие места сохранят за участниками СВО на весь период службы, в Сочи новый туристический налог, Совбез взялся за мигрантов

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

В Сочи с 1 января 2025 года начнут взимать туристический налог в размере 1% от стоимости проживания. Налог будут включать в стоимость проживания отели, санатории и гостевые дома. От уплаты налога освободили местных жителей, имеющих постоянную регистрацию. Мэр города Андрей Прошунин, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что за 7 лет взимания курортного сбора, эксперимент принес в бюджет Сочи более 1,7 млрд руб., и новый сбор обещает оказаться не менее эффективным.

Медведев призвал запретить мигрантам привозить семьи на сезонные работы. Зампред Совбеза призвал внедрить «цифровой профиль мигранта», позволяющий идентифицировать иностранцев на всей территории страны. Кроме этого он сообщил о сокращении пребывания «нежелательных лиц». «Это нужно помнить твердо всем. Более того, если кто-то находится на территории нашей страны, не работает и не учится, такое лицо в конечном счете должно покинуть нашу страну»,— сказал он.

Мишустин: рабочие места будут сохраняться за участниками СВО на весь период службы. Правительство завершило работу над проектом постановления, который устраняет разночтения в нормативных актах о приостановке действия трудового договора с сотрудником, ушедшим на СВО. Ранее трудовой договор с заключившими контракт работниками можно было приостановить на год.

Медведев призвал не брать в школы детей мигрантов, если они не знают русский язык. От этого страдает общий уровень образования, констатировал зампред Совбеза: «И с этим пора заканчивать».

Правительство предложило перераспределить 7 трлн руб. в проекте бюджета. В первую очередь речь идет о перераспределении 1,8 трлн руб. для реализации нацпроектов: «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Новые материалы и химия», «Туризм и гостеприимство», «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», «Инфраструктура для жизни». Средства также направят на программы льготного лизинга транспорта и создание центров инженерных разработок на базе вузов.

Стоимость аренды жилья в России достигла нового максимума. Наибольший рост арендных ставок на жилье за третий квартал 2024 года отмечен в Самаре (+31%, до 41,7 тыс. руб. в месяц), Екатеринбурге (+28%, до 53,2 тыс. руб.) и Москве (+25%, до 110,5 тыс. руб.).

Доходы москвичей в 2,6 раз меньше необходимого для ипотеки дохода. Средняя зарплата в Москве — 133 500₽, а необходимый для ипотеки доход составляет 346 400₽.

Цены на яйца сейчас более чем на 20% ниже, чем были в начале года. В целом производители не видят предпосылок для существенного роста цен на яйца кур. Ситуация на рынке птицеводческой продукции в России стабильна.

Ozon с 1 ноября убирает возможность оплаты почти всех товаров при получении. Оплатить при получении по-прежнему можно будет только одежду, обувь и ювелирные изделия, а также товары, которые покупателю важно примерить.

В Госдуме предложили создать реестр народных целителей. В России нужно создать реестр народных целителей и обязать их получить медицинское образование, считает депутат Бадма Башанкаев. Согласно опросу ВЦИОМа, 32% россиян совмещают народную медицину с врачебным лечением.

Louis Vuitton выпустили будку для собаки или квадробера по цене квартиры. Будка из натуральной кожи стоит всего 6,3 млн рублей.