Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: рабочие места сохранят за участниками СВО на весь период службы, в Сочи новый туристический налог, Совбез взялся за мигрантов

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • В Сочи с 1 января 2025 года начнут взимать туристический налог в размере 1% от стоимости проживания. Налог будут включать в стоимость проживания отели, санатории и гостевые дома. От уплаты налога освободили местных жителей, имеющих постоянную регистрацию. Мэр города Андрей Прошунин, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что за 7 лет взимания курортного сбора, эксперимент принес в бюджет Сочи более 1,7 млрд руб., и новый сбор обещает оказаться не менее эффективным.

  • Медведев призвал запретить мигрантам привозить семьи на сезонные работы. Зампред Совбеза призвал внедрить «цифровой профиль мигранта», позволяющий идентифицировать иностранцев на всей территории страны. Кроме этого он сообщил о сокращении пребывания «нежелательных лиц». «Это нужно помнить твердо всем. Более того, если кто-то находится на территории нашей страны, не работает и не учится, такое лицо в конечном счете должно покинуть нашу страну»,— сказал он.

  • Мишустин: рабочие места будут сохраняться за участниками СВО на весь период службы. Правительство завершило работу над проектом постановления, который устраняет разночтения в нормативных актах о приостановке действия трудового договора с сотрудником, ушедшим на СВО. Ранее трудовой договор с заключившими контракт работниками можно было приостановить на год.

  • Медведев призвал не брать в школы детей мигрантов, если они не знают русский язык. От этого страдает общий уровень образования, констатировал зампред Совбеза: «И с этим пора заканчивать».

  • Правительство предложило перераспределить 7 трлн руб. в проекте бюджета. В первую очередь речь идет о перераспределении 1,8 трлн руб. для реализации нацпроектов: «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Новые материалы и химия», «Туризм и гостеприимство», «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», «Инфраструктура для жизни». Средства также направят на программы льготного лизинга транспорта и создание центров инженерных разработок на базе вузов.

  • Стоимость аренды жилья в России достигла нового максимума. Наибольший рост арендных ставок на жилье за третий квартал 2024 года отмечен в Самаре (+31%, до 41,7 тыс. руб. в месяц), Екатеринбурге (+28%, до 53,2 тыс. руб.) и Москве (+25%, до 110,5 тыс. руб.).

  • Доходы москвичей в 2,6 раз меньше необходимого для ипотеки дохода. Средняя зарплата в Москве — 133 500₽, а необходимый для ипотеки доход составляет 346 400₽.

  • Цены на яйца сейчас более чем на 20% ниже, чем были в начале года. В целом производители не видят предпосылок для существенного роста цен на яйца кур. Ситуация на рынке птицеводческой продукции в России стабильна.

  • Ozon с 1 ноября убирает возможность оплаты почти всех товаров при получении.

    Оплатить при получении по-прежнему можно будет только одежду, обувь и ювелирные изделия, а также товары, которые покупателю важно примерить.

  • В Госдуме предложили создать реестр народных целителей. В России нужно создать реестр народных целителей и обязать их получить медицинское образование, считает депутат Бадма Башанкаев. Согласно опросу ВЦИОМа, 32% россиян совмещают народную медицину с врачебным лечением.

  • Louis Vuitton выпустили будку для собаки или квадробера по цене квартиры. Будка из натуральной кожи стоит всего 6,3 млн рублей.

  • Пятница, но ненастоящая.

Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.

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Комментарии

9
    • Ирина
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      Доброе утро! Решила сначала прочитать все новости...

      От деятельной инициативности Медведева тихо фигею... хорошо, хоть без подсвинков обошёлся...

      Картинка про недопятницу - огонь!

      • Наталия Лукина

        Доброе утро, Ирина! Я уже вчера засыпала, одним глазом читала телегу и тут понеслось... Аж проснулась от таких его заявлений.

  • VadimBA

    Мишустин: рабочие места будут сохраняться за участниками СВО на весь период службы.

    А как быть, если предприятие с этими рабочими местами не сохранится?