🎄Готовимся к 2025-у. Что купить к Новому году?

Коллеги, наступил ноябрь, а значит, новогодние праздники уже не за горами. Пора начинать подготовку. Прикупить новую росу-гирлянду на 100 метров, посмотреть оленей и фигурки Деда Мороза. А также подумать про новогодний лук, в чем встречать будем праздник? А может быть нам нужна новая форма для запекания или новая гусятница?
Под этим постом мы будем собирать самые разные ссылки на полезные покупки к Новому году. Присылайте ссылки на на товары, которые вы хотели бы купить себе или рекомендуете купить нам. Редакция «Клерка» тоже будет делиться своими ссылками на маркетплейсы.
Что покупаем? Пишите рекомендации, кидайте ссылки, делитесь новогодним настроением!
Комментарии10
Все, коллеги, официально этот портал в ад открыт, готовьте свои банковские карточки!
Наталия, положила в закладки пост.
Правильно, будем изучать и покупать))
Под елку нашла красивый пушистый коврик, на нем будут подарки красиво смотреться. https://www.wildberries.ru/catalog/131440513/detail.aspx