🎄Готовимся к 2025-у. Что купить к Новому году?

У нас сегодня вторая пятница. Поэтому продолжаем разбавлять профессиональный контент развлекательными материалами. Сегодня мы запустим пост, в котором будем собирать ссылки на новогодние покупки. Это могут быть любые ссылки-рекомендации по новогодней тематике: украшения, одежда, подарки, наклейки и т.д. Давайте готовиться к НГ вместе! Забирайте в закладки.

Коллеги, наступил ноябрь, а значит, новогодние праздники уже не за горами. Пора начинать подготовку. Прикупить новую росу-гирлянду на 100 метров, посмотреть оленей и фигурки Деда Мороза. А также подумать про новогодний лук, в чем встречать будем праздник? А может быть нам нужна новая форма для запекания или новая гусятница?

Под этим постом мы будем собирать самые разные ссылки на полезные покупки к Новому году. Присылайте ссылки на на товары, которые вы хотели бы купить себе или рекомендуете купить нам. Редакция «Клерка» тоже будет делиться своими ссылками на маркетплейсы.

Что покупаем? Пишите рекомендации, кидайте ссылки, делитесь новогодним настроением!