💥Обзор новостей: самая высокая налоговая нагрузка в Ханты-Мансийске, мелочь может исчезнуть, морепродукты из аквариумных рыбок

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
В ФНС назвали регион с самой высокой налоговой нагрузкой. Ханты-Мансийский автономный округ стал регионом с самой высокой налоговой нагрузкой — данные ФНС. На втором месте — Республика Коми (52,15%), на третьем — Ямало-Ненецкий автономный округ (46,79%). В числе регионов с самой низкой налоговой нагрузкой — Дагестан (6,08%), Чукотка (6,99%) и Чечня (7,67%).
ЦБ начнет снижать ключевую ставку не раньше июня 2025 г. (ранее предполагалось снижение в I кв.).
Началась четырехдневная рабочая неделя. Рабочая неделя с 5 по 8 число будет короткой благодаря празднованию Дня народного единства. Понедельник 4 ноября стал выходным из-за праздника, а предшествующую субботу 2 ноября сделали рабочим днем.
В Госдуме допустили полный отказ от чеканки мелких монет. Мелкие монеты в России особо не пользуются спросом у населения, поэтому стоит подумать, насколько целесообразно их производить, заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
Переплата за среднюю однушку по ипотеке в Москве составит до 84 млн рублей, что равно стоимости пяти квартир.
Ежемесячные доходы должны быть не ниже 388 тысяч рублей, а платёж составит 233 тысячи рублей, подсчитал РБК.
Зумеры оказались самым депрессивным поколением. Зумеры (люди, родившиеся с 1997 по 2012 год) на 224% чаще страдают от депрессии, чем их коллеги старше 50 лет. При этом, основным источником стресса для них является работа.
Уоррен Баффет активно продает акции — в основном Apple и Bank of America. В результате денежная подушка финансового конгломерата Berkshire Hathaway выросла до рекордных $325,2 млрд.
Аналитики считают что Баффет ждет большого обвала рынков США в ближайшее время.
В Псковской области накрыли фабрику по производству морепродуктов из аквариумных рыбок. В Псковской области раскрыто фиктивное производство морепродуктов на предприятии 73 тонн крабовых палочек сделали из из 48,5 тысяч аквариумных рыбок.
Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.
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Комментарии27
Доброе утро, коллеги!
Доброе утро! У нас по-прежнему
Прямо лето!
Впечатляет...
Пейзаж за окном
А у нас типичный ноябрь: срывается снег, но тает в полёте, ноль за окном, ветрище ледяной, серо и сыро