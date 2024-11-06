💥Обзор новостей: Россияне покупают жилье за наличку, экономист допустил заморозку вкладов, дальнобойщики —лидеры по зарплате

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
Экономист допустил заморозку вкладов россиян во избежание «бешеной» инфляции. Вклады россиян могут заморозить во избежание «бешеной» инфляции, заявил директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец. При снижении процентной ставки возможно массовое снятие этих средств, что может вызвать неконтролируемую инфляцию. Для ее предотвращения обсуждается ограничение сумм, доступных для снятия с банковского счета.
Россияне покупают жилье за наличные деньги. За последний год доля сделок на московском рынке новостроек с оплатой наличными подскочила в шесть раз, до 40-50% от общего объема продаж «первички».
Рост доли сделок с жильем за наличные связан с дорогими кредитами — люди боятся, что их накопления обесценятся, считают участники рынка.
В Госдуме оценили возможность появления 10-тысячной купюры. Депутат Аксаков заявил, что появление купюры в 10 тысяч рублей не оправдано. По его словам, спрос на наличные средства падает, поэтому государство должно учитывать это при их создании.
Дальнобойщики стали лидерами по зарплате среди рабочих специальностей.
В октябре их зарплата выросла на 34% — до 207,6 тысяч рублей.
На втором месте оказалась профессия зуборезчика — 160 тысяч рублей (+85%), на третьем — фасадчик — 144 тысячи рублей (+71%).
Финляндия может открыть КПП на границе с Россией. Правительство Финляндии может в качестве эксперимента открыть один КПП на границе с Россией зимой, причем сделать это неожиданно, сообщает во вторник газета Ilta-Sanomat со ссылкой на источники.
Восточная граница не будет открыта полностью, а будет открыт только один пограничный пункт, утверждается в материале.
Стоимость биткойна обновила рекорд на фоне выборов в США, превысив $74,3 тысячи. Голосование началось вчера, 5 ноября, сейчас ведется подсчет голосов.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп лидирует во всех семи колеблющихся штатах. Речь идет про Аризону, Джорджию, Мичиган, Неваду, Пенсильванию, Северную Каролину и Висконсин. Шансы Камалы Харрис победить на выборах всего 3,5%.
Омега-3 и омега-6 предотвращают 19 типов рака, показало исследование, в котором приняли участие 250 тысяч человек. Омега-3 уменьшает риски опухоли толстой кишки, лёгких и желудка, а омега-6 снижает вероятность рака мозга, меланомы и опухоли мочевого пузыря.
В Москву вернется осень! Синоптики обещают потепление до +10℃ к выходным.
Правда, из-за этого снегопады перейдут в дожди. А что у вас с погодой?
Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.
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Комментарии15
Доброе утро, коллеги! Как настроение?
Доброе утро!
не рабочее, предпраздничное я бы сказала, чувствуется приближение 7 ноября)
А Делягин раскритиковал профессора. А до этого Зубец предлагал налог на бездетность 40000. Какая это новость?
Причём у него было любопытное обоснование суммы:
Т.к. средняя (по роскомстату) з/п - 85 тысяч, то доход росс. семьи 270 тысяч, и заплатить 40 тыс не слишком напряжно.