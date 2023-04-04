❤️ БУХмолния теперь с историями в Telegram. От вас голоса, от нас новости в сторис

Для того, чтобы запостить в БУХмолнии историю, telegram-каналу нужно получить голоса — бусты — от подписчиков. Коллеги, давайте меняться, от вас голос, от нас важные новости в сторис.

Коллеги, как вы могли заметить, у БУХмолнии теперь есть истрии или сторис в Telegram. Вот она красненькая, красивая👇Но чтобы мы могли продолжить публиковать все самое важное в сторис, нам нужны от вас бусты.

Зачем нужны эти «бусты»? Дело в том, что без них телеграм-канал не сможет публиковать истории. Механика простая: каналы собирают «бусты» при помощи специальных ссылок. Если набирается достаточное количество, администратор может опубликовать историю.

Отдать свой бутс/голос смогут не все, а только обладатели подписки Telegram Premium. Буст можно использовать только один раз в сутки и для одного канала.

Чем больше у канала бустов, тем больше историй он сможет размещать.

Если у вас премиум-аккаунт, проголосуйте за наш канал БУХмолния:

Перейдите по ссылке: https://t.me/boost/buhflash Нажмите кнопку «Проголосовать» Готово! Вы в сердечке нашей редакции, ждите новые сторис!

Проголосуйте за наш канал, чтобы он получил больше возможностей! Благодаря отданным бустам вы будите получать от нас больше полезного контента в большем количестве форматов❤️