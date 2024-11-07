💥Обзор новостей: ключевую ставку повысят еще раз, каждый должен думать о демографии, самозанятым введут лимиты

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

ЦБ заявил об очень высокой вероятности повышения ключевой ставки в декабре. Повышение ключевой ставки на заседании совета директоров Центробанка в декабре не предопределено, но вероятность очень высока, говорится в материалах ЦБ.

Самозанятым подрегулируют отношения. Минэкономразвития готовит законопроект «О платформенной экономике», вводящий ограничения при работе с самозанятыми. Установят лимиты по продолжительности работы и количеству сделок с одним заказчиком. Также пропишут продолжительность работы на одного заказчика. Регулирование могут распространить на маркетплейсы, сервисы заказа еды и такси, бронирования туристических услуг, образовательные платформы и подбор исполнителей.

Демография — огромный вызов для России, каждый должен думать об этом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «У нас огромная страна, самая большая страна мира, но очень маленькое население. Это огромный вызов для нас — наша демография, поэтому мы должны, каждый из нас должен думать о демографии, я призываю вас это делать», — сказал Песков

Персональные данные около 90% взрослых россиян были слиты в сеть, заявил зампред правления Сбера Станислав Кузнецов. По его словам, ситуация с утечками «давно уже выглядит плачевной». Сейчас в открытом доступе находятся около 3,5 млрд строк, содержащих персональные данные.

Доходы иноагентов от музыки и книг предложили отправить на особые счета. На следующей неделе в Госдуму могут внести законопроект о введении особого порядка получения россиянами, признанных иностранными агентами, доходов со своей интеллектуальной собственности и брендов. Доходы от творческой деятельности будут зачисляться на специальный рублевый счет, открытие которого станет обязательным для иноагента. Получать денежные средства иным способом будет запрещено.

Песков рассказал, каким будет будущий президент России. Кем станет следующий глава государства — будет зависеть от выбора граждан, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом, по мнению представителя Кремля, следующий президент будет таким же, как Владимир Путин.

Гражданским служащим на новых территориях будут выплачивать по ₽30 тыс. Владимир Путин установил ежемесячную выплату в 30 тысяч рублей сотрудникам федеральных госорганов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях на период спецоперации.

Путин постановил провести мероприятия к 80-летию Жириновского. Президент постановил провести в 2026 году мероприятия, посвященные празднованию 80-летия Владимира Жириновского.

«Мамонт» (на сленге мошенников — «жертва») стала «одним из фишинговых трендов 2024 года», сообщило МВД. Мошенники предлагают установить мобильное приложение, в нем спрятана шпионская программа — она перехватывает данные банковской карты и СМС-коды для кражи денег со счетов