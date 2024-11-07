Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: ключевую ставку повысят еще раз, каждый должен думать о демографии, самозанятым введут лимиты

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • ЦБ заявил об очень высокой вероятности повышения ключевой ставки в декабре. Повышение ключевой ставки на заседании совета директоров Центробанка в декабре не предопределено, но вероятность очень высока, говорится в материалах ЦБ.

  • Самозанятым подрегулируют отношения. Минэкономразвития готовит законопроект «О платформенной экономике», вводящий ограничения при работе с самозанятыми. Установят лимиты по продолжительности работы и количеству сделок с одним заказчиком. Также пропишут продолжительность работы на одного заказчика. Регулирование могут распространить на маркетплейсы, сервисы заказа еды и такси, бронирования туристических услуг, образовательные платформы и подбор исполнителей.

  • Демография — огромный вызов для России, каждый должен думать об этом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «У нас огромная страна, самая большая страна мира, но очень маленькое население. Это огромный вызов для нас — наша демография, поэтому мы должны, каждый из нас должен думать о демографии, я призываю вас это делать», — сказал Песков

  • Персональные данные около 90% взрослых россиян были слиты в сеть, заявил зампред правления Сбера Станислав Кузнецов. По его словам, ситуация с утечками «давно уже выглядит плачевной». Сейчас в открытом доступе находятся около 3,5 млрд строк, содержащих персональные данные.

  • Доходы иноагентов от музыки и книг предложили отправить на особые счета. На следующей неделе в Госдуму могут внести законопроект о введении особого порядка получения россиянами, признанных иностранными агентами, доходов со своей интеллектуальной собственности и брендов. Доходы от творческой деятельности будут зачисляться на специальный рублевый счет, открытие которого станет обязательным для иноагента. Получать денежные средства иным способом будет запрещено.

  • Песков рассказал, каким будет будущий президент России. Кем станет следующий глава государства — будет зависеть от выбора граждан, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом, по мнению представителя Кремля, следующий президент будет таким же, как Владимир Путин.

  • Гражданским служащим на новых территориях будут выплачивать по ₽30 тыс. Владимир Путин установил ежемесячную выплату в 30 тысяч рублей сотрудникам федеральных госорганов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях на период спецоперации.

  • Путин постановил провести мероприятия к 80-летию Жириновского. Президент постановил провести в 2026 году мероприятия, посвященные празднованию 80-летия Владимира Жириновского.

  • «Мамонт» (на сленге мошенников — «жертва») стала «одним из фишинговых трендов 2024 года», сообщило МВД. Мошенники предлагают установить мобильное приложение, в нем спрятана шпионская программа — она перехватывает данные банковской карты и СМС-коды для кражи денег со счетов

  • В Испании нашли крупнейшую партию кокаина в бананах. 13 т наркотика было обнаружено в контейнере из Эквадора в порту города Альхесирас. Это крупнейшая партия наркотика, обнаруженная в Испании, после того, как в том же порту было перехвачено около 9,5 т летом 2023 года.

Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.

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