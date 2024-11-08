Что ест бухгалтер. Свиная рулька с тушеной капустой

Рулька — популярное блюдо в Баварии, Чехии, Словакии, Польше и Австрии. Пробовала много разных вариантов, делюсь рецептом самой вкусной и ароматной рульки в пиве, покрытой сверху глазурью.

Свиная рулька — одно из моих любимых осенних/зимних блюд, которое я готовлю дома. Получается настоящее праздничное и при этом бюджетное угощение. Его особенно любят в Германии, Чехии, Словакии, Польше, Австрии.

Средняя цена рульки — 300 руб/кг. Лучше брать переднюю рульку, в ней больше мяса.

Ингредиенты:

Свиная рулька 1 штука

Тимьян

Розмарин

Тмин (целый пакетик)

Пиво 1 л

Черный перец горошком 5-6 штук

Топленое или сливочное масло

Лавровый лист 1-2

Соль по вкусу

Берем глубокую кастрюлю, в которую рулька поместиться полностью. Кипятим в ней 1 литр воды, добавляем пиво (я взяла темное), тимьян, розмарин, перец, соль, лаврушку и тмин. Укладываем в кастрюлю ногу, так чтобы она была целиком покрыта жидкостью, и варим на среднем огне 1,5 часа.

Достаем рульку из кастрюли, кладем на противень и обмазываем всю шкурку маслом. Ставим в духовку, разогретую до 180 градусов на 1 час.

Как только вам покажется, что корочка достаточно подрумянилась, можно вынимать.

На гарнир отлично подойдет тушеная квашенная капуста и запеченный картофель.

Ингредиенты:

Квашеная капуста

Зеленые яблоки 1 шт.

Гвоздика 3 штуки

Тмин

Апельсины половинка

Томатная паста 1 столовая ложка

Рубим капусту, закидываем ее в разогретую сковородку с растительным маслом, обжариваем 5 мин. Добавляем тмин (я его очень люблю, поэтому добавляю целый пакетик), гвоздику, томатную пасту, доливаем немного капустного рассола и тушим под крышкой до мягкости. Минут за 20 до готовности отжимаем половинку апельсина и добавляем тертое зеленое яблоко.

По восточноевропейским меркам — это одна порция)) Но моей семье ее хватает на два дня. Приятного аппетита!

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