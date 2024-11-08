Что ест бухгалтер. Свиная рулька с тушеной капустой

Свиная рулька — одно из моих любимых осенних/зимних блюд, которое я готовлю дома. Получается настоящее праздничное и при этом бюджетное угощение. Его особенно любят в Германии, Чехии, Словакии, Польше, Австрии.
Средняя цена рульки — 300 руб/кг. Лучше брать переднюю рульку, в ней больше мяса.
Ингредиенты:
Свиная рулька 1 штука
Тимьян
Розмарин
Тмин (целый пакетик)
Пиво 1 л
Черный перец горошком 5-6 штук
Топленое или сливочное масло
Лавровый лист 1-2
Соль по вкусу
Берем глубокую кастрюлю, в которую рулька поместиться полностью. Кипятим в ней 1 литр воды, добавляем пиво (я взяла темное), тимьян, розмарин, перец, соль, лаврушку и тмин. Укладываем в кастрюлю ногу, так чтобы она была целиком покрыта жидкостью, и варим на среднем огне 1,5 часа.
Достаем рульку из кастрюли, кладем на противень и обмазываем всю шкурку маслом. Ставим в духовку, разогретую до 180 градусов на 1 час.
Как только вам покажется, что корочка достаточно подрумянилась, можно вынимать.
На гарнир отлично подойдет тушеная квашенная капуста и запеченный картофель.
Ингредиенты:
Квашеная капуста
Зеленые яблоки 1 шт.
Гвоздика 3 штуки
Тмин
Апельсины половинка
Томатная паста 1 столовая ложка
Рубим капусту, закидываем ее в разогретую сковородку с растительным маслом, обжариваем 5 мин. Добавляем тмин (я его очень люблю, поэтому добавляю целый пакетик), гвоздику, томатную пасту, доливаем немного капустного рассола и тушим под крышкой до мягкости. Минут за 20 до готовности отжимаем половинку апельсина и добавляем тертое зеленое яблоко.
По восточноевропейским меркам — это одна порция)) Но моей семье ее хватает на два дня. Приятного аппетита!
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Комментарии19
Жаль мои фотографии не передают аромат и вкус!
Напрашивается лишь придумать гаджет, который оцифровывает запахи. Затем этот файл запаха через Интернет передается на другой аналогичный гаджет. А тот, в свою очередь, этот файл расшифровывает, преобразует в запах и распыляет его около себя.
Уже есть такие технологии:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%85%D0%B0
До чего дошел прогресс! 😲
Из свежего:
Но мы ещё лет 10 назад в Московском планетарии ходили на фильм в 5D (на самом деле, кусочек из "Путешествия к центру Земли"), были запахи, прикосновения, дуновения ветра, брызги воды, жар от лавы и т.д.
Передают, выглядит очень вкусно. Мне в Чехию сразу захотелось. При всей похожести рецептов мне почему-то именно печено вепрево колено нравится больше всего. Понимаю, что чистая психология, но как есть.
Мы на двоих обычно такую порцию берём.
Спасибо! Да, было бы очень славно погулять сейчас по Праге, заглянуть на Староместскую площадь, пообещать в кабачке местом❤
Мне больше нравится баварский вариант, хотя, если меня спросят, в чем принципиальные отличия, не скажу))
Мы тоже! Обычно же еще кнедлики или картофельный салат подают вместе с этой красотой. Лопнуть можно!
Ещё как было бы славно... Но в кабачке лучше не местном, Староместская площадь - слишком туристическое место. Самое вкусное печено вепрево колено я ела не в Праге, а в Кутна-Горе. В маленьких городках вообще вкуснее и дешевле.
Кутна-Гора - потрясающее место, какой там волшебный, парящий собор Св.Варвары... Кстати, у меня есть парочка любимых кабачков совсем недалеко от Староместкой, буквально два поворота в переулки - и вы на месте. Например, Restaurace U Spirku.
И музей серебра с экскурсией в штольни, и костница в Седлеце.
Ну, теперь только вспоминать...
К сожалению(((
О, ни разу не добавлла в капусту тертое яблоко, буду пробовать)
Женя, и еще тмин! С ним еще вкуснее!