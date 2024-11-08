Наталия Лукина
Бухгалтеры

Что ест бухгалтер. Свиная рулька с тушеной капустой

Рулька — популярное блюдо в Баварии, Чехии, Словакии, Польше и Австрии. Пробовала много разных вариантов, делюсь рецептом самой вкусной и ароматной рульки в пиве, покрытой сверху глазурью.
Что ест бухгалтер. Свиная рулька с тушеной капустой
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Свиная рулька — одно из моих любимых осенних/зимних блюд, которое я готовлю дома. Получается настоящее праздничное и при этом бюджетное угощение. Его особенно любят в Германии, Чехии, Словакии, Польше, Австрии.

Средняя цена рульки — 300 руб/кг. Лучше брать переднюю рульку, в ней больше мяса.

Ингредиенты:

  • Свиная рулька 1 штука

  • Тимьян

  • Розмарин

  • Тмин (целый пакетик)

  • Пиво 1 л

  • Черный перец горошком 5-6 штук

  • Топленое или сливочное масло

  • Лавровый лист 1-2

  • Соль по вкусу

Берем глубокую кастрюлю, в которую рулька поместиться полностью. Кипятим в ней 1 литр воды, добавляем пиво (я взяла темное), тимьян, розмарин, перец, соль, лаврушку и тмин. Укладываем в кастрюлю ногу, так чтобы она была целиком покрыта жидкостью, и варим на среднем огне 1,5 часа.

Достаем рульку из кастрюли, кладем на противень и обмазываем всю шкурку маслом. Ставим в духовку, разогретую до 180 градусов на 1 час.

Как только вам покажется, что корочка достаточно подрумянилась, можно вынимать.

На гарнир отлично подойдет тушеная квашенная капуста и запеченный картофель.

Ингредиенты:

  • Квашеная капуста

  • Зеленые яблоки 1 шт.

  • Гвоздика 3 штуки

  • Тмин

  • Апельсины половинка

  • Томатная паста 1 столовая ложка

Рубим капусту, закидываем ее в разогретую сковородку с растительным маслом, обжариваем 5 мин. Добавляем тмин (я его очень люблю, поэтому добавляю целый пакетик), гвоздику, томатную пасту, доливаем немного капустного рассола и тушим под крышкой до мягкости. Минут за 20 до готовности отжимаем половинку апельсина и добавляем тертое зеленое яблоко.

По восточноевропейским меркам — это одна порция)) Но моей семье ее хватает на два дня. Приятного аппетита!

Делитесь своими любимыми рецептами, присылайте фотографии своих кулинарных шедевров!

Комментарии

19
    • VadimBA

      Жаль мои фотографии не передают аромат и вкус!

      Напрашивается лишь придумать гаджет, который оцифровывает запахи. Затем этот файл запаха через Интернет передается на другой аналогичный гаджет. А тот, в свою очередь, этот файл расшифровывает, преобразует в запах и распыляет его около себя.

          • LIrina-1973

            До чего дошел прогресс!

            Из свежего:

            На CES 2023 японская компания Aromajoin представила устройство Aroma Shooter, с помощью которого игроки или зрители смогут в реальном времени почувствовать запах в виртуальной реальности, фильмах или аниме.

            Но мы ещё лет 10 назад в Московском планетарии ходили на фильм в 5D (на самом деле, кусочек из "Путешествия к центру Земли"), были запахи, прикосновения, дуновения ветра, брызги воды, жар от лавы и т.д.

  • LIrina-1973

    Жаль мои фотографии не передают аромат и вкус!

    Передают, выглядит очень вкусно. Мне в Чехию сразу захотелось. При всей похожести рецептов мне почему-то именно печено вепрево колено нравится больше всего. Понимаю, что чистая психология, но как есть.

    По восточноевропейским меркам — это одна порция)) Но моей семье ее хватает на два дня.

    Мы на двоих обычно такую порцию берём.

    • Наталия Лукина

      Передают, выглядит очень вкусно. Мне в Чехию сразу захотелось.

      Спасибо! Да, было бы очень славно погулять сейчас по Праге, заглянуть на Староместскую площадь, пообещать в кабачке местом❤

      Мне больше нравится баварский вариант, хотя, если меня спросят, в чем принципиальные отличия, не скажу))

      Мы на двоих обычно такую порцию берём.

      Мы тоже! Обычно же еще кнедлики или картофельный салат подают вместе с этой красотой. Лопнуть можно!

      • LIrina-1973

        Да, было бы очень славно погулять сейчас по Праге, заглянуть на Староместскую площадь, пообещать в кабачке местом

        Ещё как было бы славно... Но в кабачке лучше не местном, Староместская площадь - слишком туристическое место. Самое вкусное печено вепрево колено я ела не в Праге, а в Кутна-Горе. В маленьких городках вообще вкуснее и дешевле.

        • Наталия Лукина

          Кутна-Гора - потрясающее место, какой там волшебный, парящий собор Св.Варвары... Кстати, у меня есть парочка любимых кабачков совсем недалеко от Староместкой, буквально два поворота в переулки - и вы на месте. Например, Restaurace U Spirku.

          • LIrina-1973

            Кутна-Гора - потрясающее место, какой там волшебный, парящий собор Св.Варвары

            И музей серебра с экскурсией в штольни, и костница в Седлеце.

            Кстати, у меня есть парочка любимых кабачков совсем недалеко от Староместкой, буквально два поворота в переулки - и вы на месте.

            Ну, теперь только вспоминать...