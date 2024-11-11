💥Обзор новостей: 100 тыс студенткам за рождение ребенка, борщ за год подорожал на 10%, беги, Форрест, беги

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Рост экономики РФ по итогам 2024 года составит 3,9%. Рост экономики России по итогам 2024 года составит 3,9%, а к 2027 году экономика страны вырастет на 13% по сравнению с текущим годом, — вице-премьер Александр Новак.

Власти обеспокоились притоком денег бизнеса на депозиты вместо инвестиций. На фоне роста ставок российские компании предпочитают копить деньги на депозитах, а не инвестировать — это стало беспокоить профильные ведомства, узнал РБК.

В России не наблюдается нехватки капитала для бизнеса . Замглавы администрации президента Максим Орешкин возразил на жалобы бизнеса о недоступных деньгах. По мнению Орешкина, проблема не в недостатке капитала, а в нехватке других ресурсов – производственных и человеческих: даже имея деньги, бизнес зачастую не может реализовать проекты из-за дефицита оборудования и специалистов.

В ГД предложили выплачивать студенткам 100 тысяч рублей за рождение ребенка. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил выплачивать премию в 100 тысяч рублей за рождение ребенка молодым матерям-студенткам в регионах, где смертность выше рождаемости. Ранее соответствующую меру поддержки ввели в Хабаровском крае.

Правительство России готовит одно из самых масштабных сокращений госслужащих. К 1 июля 2025 года штат госслужащих сократят сразу на 10%, пишет «Коммерсантъ». Зарплаты сокращаемых должностей смогут направить на повышение остающимся: цель изменений — сделать госслужбу эффективнее, а ее оплату выше.

В Кремле заявили о планах создать независимую систему расчетов с Африкой. Россия намерена создать независимую финансовую систему, которая позволит довести долю расчетов со странами Африки в дружественных валютах до 90% к 2030 году.

«Почта России» предупредила о новом виде мошенничества с кодами из СМС. «Если вам поступают звонки якобы от имени компании с просьбой сообщить код из SMS для оформления реестра или доставки — это мошенники», — говорится в публикации «Почта России».

Минэк готов рассмотреть запрет параллельного импорта на ИТ-продукты, производство которых налажено в России: серверы, СХД и другие. Это позволит открыть внутренний рынок для российских производителей.

Борщ за год подорожал на 10%. Стоимость приготовления борща этой осенью обойдется россиянам на 10% дороже, чем в 2023 году. К такому выводу пришли аналитики компании «Атол» на основе анализа обезличенных данных продаж 9,8 млн чеков.

В Москве пройдет первая церемония бракосочетания под водой. Пара молодоженов погрузится в главный аквариум «Москвариума» на ВДНХ.

Том Хэнкс уехал из США после победы Трампа. Он написал письмо, в котором заявил: «Президент Трамп 2.0 оказался не тем, к чему я был готов. Когда я увидел результаты, я подумал: «Беги, Форрест, беги!» И именно это я и сделал».