Какие 45 ошибок бухгалтера приводят к доначислениям? Хотите узнать — записывайтесь на бесплатный вебинар

Ждем всех 14 ноября на бесплатный вебинар. Хотите узнать, как не ошибиться в расходах, просчитать налоговые риски и не нарваться на дочисления — записывайтесь.

Уже в четверг, 14 ноября в 11:00 по мск состоится бесплатный вебинар «45 ошибок бухгалтера, которые приводят к доначислениям по налогам».

Наиболее частые ошибки бухгалтера касаются расчетов с сотрудниками, учета основных средств и нематериальных активов, а также учета услуг тренеров, психологов и прочих специалистов для командообразования и поднятия рабочего духа сотрудников.

Спикер вебинара Светлана Беляева, руководитель УКЦ «Разобраться в налогах». Аттестованный налоговый консультант, налоговый аудитор 14 ноября на бесплатном вебинаре расскажет:

какие ошибки допускают компании при учете операций по договорам займа и уступки права требования долга?

Что проверить в учете дебиторской и кредиторской задолженности?

Налоговые риски по договорам аренды и лизинга.

Как правильно учитывать расходы на ремонт и капитальные вложения?

Записывайтесь и учитесь бесплатно. Всех ждем на вебинаре 14 ноября в 11:00 мск!