💥Обзор новостей: россиянам не нужны доллары, у мошенников новая схема, ЦБ ограничит выдачу ипотеки на срок более 30 лет

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Силуанов назвал доллары ненужными россиянам. Россиянам не нужны доллары, лучше пользоваться рублями, заявил глава Минфина Антон Силуанов. Также глава Минфина посоветовал россиянам хранить сбережения в облигациях федерального займа.

РСПП предложил ЦБ перейти к регулированию валютного курса для участников ВЭД. РСПП предложил ЦБ таргетировать курс рубля для участников внешнеэкономической деятельности. Режим плавающего валютного курса утратил актуальность в условиях санкций, в том числе в отношении ЦБ, банков и бирж, на фоне ухода нерезидентов с российского валютного рынка.

Россияне должны будут отчитываться об операциях с криптовалютами, а все сделки будут облагаться налогом. Российских граждан и юрлиц планируют обязать сообщать в налоговую о транзакциях с криптовалютой, если сумма будет превышать 600 тыс. рублей в год. Подобные поправки к налогообложению рассмотрела правительственная комиссия по законопроектной деятельности, пишут «Известия».

ЦБ запланировал ограничения на выдачу ипотеки сроком свыше 30 лет. С 1 июля 2025 года под новое регулирование в ипотеке — макропруденциальные лимиты (МПЛ) — могут попасть кредиты на жилье сроком от 30 лет. Согласно материалам регулятора, банки увеличивают срок кредита, чтобы снизить размер среднемесячного платежа по ипотеке. Отмечается, что на таком длительном горизонте заемщик может столкнуться со сложностями в обслуживании долга.

Появилась новая схема взлома профилей на госсервисах. Злоумышленники звонят человеку от имени сотрудников госструктур, сообщают, что ему пришло заказное письмо и предлагают прислать уведомление на почтовый или электронный адрес. Для оформления заявки они просят назвать проверочный код, который присылают на телефон. Если человек сразу кладет трубку, ему звонят повторно от имени сотрудников госструктур и заявляют, что в первый раз он беседовал с мошенниками, а его учетную запись взломали.

Спрос на аренду автомобилей стремительно растет. Серьезное повышение затрат на покупку, обслуживание личного автомобиля вынуждает россиян все чаще прибегать к услугам аренды. Уже почти четверть обладателей водительских прав берут легковой автомобиль напрокат, в то время как годом ранее таковых было всего 18%.

В России появится маркетплейс запчастей для роботов и дронов. Рабочую бета-версию маркетплейса RuBot презентовали в начале ноября 2024 г. на Русском экономическом форуме в Челябинске. Через маркетплейс производители робототехники и беспилотных систем смогут продавать различные модули, микросхемы и микроэлектронные элементы.

Российский рынок лифтов остается зависим от импорта. Местные производители не могут закрыть потребности всего рынка потому, что не производят лифты для высотных зданий и премиальных объектов.

Louis Vuitton представила раскладушку по цене трехкомнатной квартиры. Кровать можно превратить в переносной чемодан. Стоит новинка всего 220 тысяч евро.

Некоторые люди боятся ходить в туалет на работе, больше всех боятся зумеры. Страх вызывают: отсутствие приватности (59%), запах (57%), беспокойство из-за шума (47%).