🔥«Клерк» дарит подарки. Лучшие онлайн-курсы по 3 500 рублей

Уже совсем скоро, 21 ноября, мы будем отмечать второй профессиональный праздник бухгалтеров в этом месяце. Хотим поддержать вас и дарить суперакцию — все наши лучшие онлайн-курсы по суперцене 3 500₽. Выбирайте онлайн-курсы и приступайте к учебе!

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Мы обновили наш популярный онлайн-курс и включили в программу новый ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность», чтобы помочь вам заранее подготовиться к его применению.

Бухгалтер должен вести учет и сдавать отчетность строго по федеральным стандартам, чтобы избежать штрафов и претензий от налоговой. На курсе мы расскажем вам обо всех нюансах применения семи действующих ФСБУ и подробно разберем стандарты, которые вступят в силу в 2025 году.

Цена со скидкой 73%: 3 500 рублей вместо 12 790 рублей.

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На онлайн-курсе эксперты простым языком расскажут о всех новшествах, помогут адаптироваться к ним и применять в 2025 году.

После обучения вы будете уверенно работать с новыми ставками налога на прибыль и прогрессивной шкалой по НДФЛ, вести учет на УСН, рассчитывать НДС, налог на имущество и другие федеральные и местные налоги, а также без ошибок составлять по ним отчетность.

Цена со скидкой 61%: 3 500 рублей вместо 9 000 рублей.

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Правила ведения воинского учета постоянно меняются. В 2024 году в тестовом режиме заработали Единый реестр воинского учета и реестр повесток, в 2025 году многие нововведения станут обязательными повсеместно, поэтому изучить их надо уже сейчас.

На онлайн-курсе мы разберем актуальные нормы ведения воинского учета: кого нужно поставить на учет, какие документы обязан предоставить сотрудник, в каком порядке сдавать отчеты по военнообязанным в военкомат и как учитывать все эти процессы в 1С: ЗУП.

Цена со скидкой 78%: 3 500 рублей вместо 16 000 рублей.

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В 2025 году налоговая реформа кардинально изменит работу бухгалтера. Нужно будет заполнять новые формы деклараций и отчетов, применять новые ФСБУ для ведения учета.

На курсе вы получите практические навыки по подготовке сложных отчетов, разберетесь в частых ошибках и нюансах при составлении отчетности на реальных примерах, чтобы быстро и без ошибок справляться с любой задачей — от квартального до годового отчета.

Цена со скидкой 78%: 3 500 рублей вместо 15 990 рублей.

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