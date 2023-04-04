❤️Приближается день бухгалтера. Отмечаем праздник второй раз за месяц

Продолжаем праздновать праздник бухгалтерии. В ноябре День бухгалтера можно отметить три раза: 10, 21 и 28 ноября. 10 ноября мы уже отпраздновали. Теперь отмечаем в четверг, 21 ноября. Коллектив «Клерка» от всей души поздравляет вас еще раз с профессиональным праздником!

Мы уже отпраздновали Международный день бухгалтерии 10 ноября. В мире эту дату выбрали благодаря математику Луки Пачоли, который 10 ноября 1494 года опубликовал книгу «Сумма арифметики, геометрии, отношений и пропорций». А часть этой книги — «Трактат о счетах и записях» стала основой принципов современной бухгалтерии.

Теперь пора переходить к нашим российским датам. Несмотря на то, что официального праздника у нас в стране нет, именно 21 ноября многие компании устраивают корпоративные мероприятия, где чествуют своих сотрудников-бухгалтеров. Именно 21 ноября 1996 года был подписан первый в России Федеральный закон № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Нас ждет еще и третья дата — 28 ноября, в этот день в 1996 году закон «О бухгалтерском учете» вступил в силу. Как видите, поздравлять и чествовать бухгалтеров можно весь месяц! Мы этому искренне рады, потому что знаем, какой сложной и утомительной бывает ваша работа.

Дорогие бухгалтеры, весь коллектив «Клерка» от всей души поздравляет вас с профессиональным праздником! Пусть ваша работа, требующая титанических усилий, всегда будет оценена по достоинству руководством и коллегами. Пусть контрагенты будут благонадежными, инспекторы «не приставучими», а коллеги всегда вовремя приносят все закрывашки. Пусть ошибки и расхождения в отчетности обходят вас стороной, налоговики не засыпают требованиями, а сверка с ЕНС проходила легко и без сюрпризов. Желаем вам терпения и веры в лучшее. Мы всегда с вами, поддержим, подскажем, объясним. Ваш «Клерк»!